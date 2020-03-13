Я боюсь заразиться новым коронавирусом. Где мне провериться?

Я хочу провериться на коронавирус. Где это сделать в Алтайском крае?

В Алтайском крае исследования на коронавирусную инфекцию с 18 февраля проводит ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае". Но это не для всех.

Если вы просто хотите провериться на коронавирус без всяких медицинских показаний, то вас не примут. На такое обследование отправляет только лечащий врач. И только в том случае, если вы прибыли из стран, где есть очаг нового коронавируса, и у вас есть характерные симптомы. А еще вас отправят на анализ, если вы заболели тяжелой формой пневмонии.