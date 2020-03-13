Я боюсь заразиться новым коронавирусом. Где мне провериться?

Число зараженных новым коронавирусом растет не только в мире, но и в России. Мы в редакции amic.ru пока не паникуем, но все-таки волнуемся, а потому решили выяснить, что делать и куда обращаться, если хочется провериться на коронавирус. А заодно попытались узнать, как будут оплачивать 14 дней карантина, если вдруг не повезло побывать на территории, где бушует эта инфекция.
В Алтайском крае исследования на коронавирусную инфекцию с 18 февраля проводит ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае". Но это не для всех.
Если вы просто хотите провериться на коронавирус без всяких медицинских показаний, то вас не примут. На такое обследование отправляет только лечащий врач. И только в том случае, если вы прибыли из стран, где есть очаг нового коронавируса, и у вас есть характерные симптомы. А еще вас отправят на анализ, если вы заболели тяжелой формой пневмонии.
Если вы вернулись из страны, где зафиксирован очаг коронавируса, то придется 14 дней провести на домашнем карантине. В аэропорту у вас возьмут необходимые анализы, а дальше вам просто нужно две недели посидеть дома, никуда не выходя и ограничив контакты. Даже в поликлинику не нужно ходить. Позвоните по горячей линии в Роспотребнадзор – (3852) 66-54-27 или (3852) 24-32-51 – и сообщите данные о себе: имя, фамилию, а также страну, откуда прибыли.
Не забудьте позвонить и своему работодателю, чтобы сообщить том, что вы находитесь на карантине.
А вот с этим все сложно. Как сообщили в Минздраве Алтайского края, на данный момент в больничном листе нет кода "карантин", поэтому оформить его просто в поликлинике не получится. Для этого нужно специальное постановление Роспотребнадзора.
Получив ваши данные (читайте во второй карточке), ведомство отдаст особое распоряжение в вашу поликлинику и вам обеспечат и больничный лист, и все необходимые условия по содержанию на карантине.
Да. По данным на 6 марта 2020 года, в Алтайском крае на коронавирус проверили уже 54 человека. 34 из них прибыли в регион из Китайской Народной Республики, 1 – из Италии, 4 – из Корейской Народной Демократической Республики.
И еще 15 человек территорию России не покидали, но заболели внебольничной пневмонией.
На 6 марта случаев заболевания населения новой коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края не зарегистрировано.
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Комментарии
как? да никак
хочется-перехочется
или ври что прилетел или притворись что болен
просто стакан водки
В мире существуют экспресс-тесты (точнее, оборудование для них), в частности их продажу начинает Япония, но для их закупки требуется разрешение, как вы уже догадались, Роспотребнадзора. А экспресс-тесты российского производства ожидаются только осенью.
Так что россияне могут спать спокойно - никаких подтверждённых вспышек заболевания не будет. Эпидемия гриппа будет (уже идёт), ОРВИ (аналогично), но никаких короновирусов.
Поэтому пока в Европе, Азии и Северной Америке принимаются беспрецедентные меры безопасности, местами на уровне военного положения, российские чиновники бодро рапортуют что у нас всё в порядке из-за принятых ими мер и на эпидемиологической карте мира Россия выглядит островком спокойствия. Два других островка Африка и Южная Америка.
>>И только в том случае, если вы прибыли из стран, где есть очаг нового коронавируса.
Тоесть если контактировал с заболевшим то иди помирай так чтоли?
>> А еще вас отправят на анализ, если вы заболели тяжелой формой пневмонии.
Тоесть когда шансов вылечить уже почти нет.
Я вот чё думаю - Встречайте - КоронаВирус - и его спонсор пенсионный фонд рaшки!
Странный вопрос задает товарисч - какая проверка, вы забыли, что живете в стране где проведены оптимизация медицины!!! По признанию оптимизаторов - неудачно!!!
Мойте руки перед едой и будет вам счастье. А кто боится, сидите дома.
Короче происки врагов всякие выдумки про короновирус.
Нет диагностики-нет вируса!
Это паникеры в забогорье целые страны на карантин, а у нас скрепы,путин и все хорошо
Диагностики и лечения нет... Будем умирать..