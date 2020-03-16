Временное, но безопасное. Как жильцы аварийных домов могут решить квартирный вопрос

3 тысячи барнаульцев ждут переселения из ветхих и аварийных домов, а их в городе насчитывается 222. Для их расселения необходимо около 5 млрд рублей. Большинство из этих зданий построены в 1946-1970 годах, но есть и "старожилы", которым уже более ста лет. Несмотря на то, что некоторые дома буквально рассыпаются на глазах и признаны опасными, многие семьи продолжают в них жить, годами ожидая компенсации на покупку новой недвижимости. Между тем в администрации Барнаула напоминают, что по закону люди могут съехать из опасных квартир в маневренный фонд или снимать жилье, расходы на которое возместит городской бюджет. Разбираемся, на что могу рассчитывать барнаульцы, если их дом признали аварийным.

1 Я боюсь жить в аварийном доме, но другого жилья нет. Что делать? Если кроме квартиры в аварийном доме (аварийность здания должна быть официально подтверждена) у вас нет другого жилья, вы можете обратиться в администрацию Барнаула с просьбой предоставить квартиру в маневренном фонде или предоставить компенсацию за аренду жилого помещения.

2 Что такое маневренный жилищный фонд? аварийное состояние здания или помещений, расположенных в нем;

плановый снос домов частного сектора с последующим предоставлением квартир в новостройках;

гибель здания в результате стихийных бедствий или военных действий;

капитальный ремонт многоквартирного дома;

утрата гражданами квартир по причине долгов перед кредиторами. Жилье, входящее в маневренный фонд, принадлежит государству или муниципалитету. Квартиры предоставляются гражданам во временное пользование на основании договора социального найма и из расчета 6 квадратных метров на одного человека. При этом жилые помещения маневренного фонда должны в обязательном порядке соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, пожарным нормам и техническим условиям. В период проживания в маневренном фонде жильцы оплачивают коммунальные услуги. Продавать, сдавать в аренду или оформлять в собственность (за исключением служебных квартир) жилье маневренного фонда запрещено. Маневренный фонд – это резервный фонд жилья, который создан для граждан, не имеющих возможности проживать в собственных квартирах по независящим от них причинам. В числе таких причин:Жилье, входящее в маневренный фонд, принадлежит государству или муниципалитету. Квартиры предоставляются гражданам во временное пользование на основании договора социального найма и из расчета 6 квадратных метров на одного человека. При этом жилые помещения маневренного фонда должны в обязательном порядке соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, пожарным нормам и техническим условиям. В период проживания в маневренном фонде жильцы оплачивают коммунальные услуги. Продавать, сдавать в аренду или оформлять в собственность (за исключением служебных квартир) жилье маневренного фонда запрещено.

3 Сколько в Барнауле жилья в маневренном фонде и как его получить? В распоряжении администрации Барнаула в маневренный фонд входят 115 жилых помещений. Однако стоит учесть, что большинство из них находятся тоже не в новых зданиях, кроме того, часть такого жилья – это общежития гостиничного типа.



Чтобы вам могли выделить жилье из маневренного фонда, нужно написать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства (г. Барнаул, ул. Никитина, 59а) и собрать пакет документов, в числе которых подтверждение о невозможности проживания в прежнем помещении. Более подробно обо всех документах вам сообщат в комитете.

4 А если жилье из маневренного фонда меня не устраивает? В таком случае вы можете арендовать квартиру, а часть расходов по найму возьмет на себя муниципалитет. Так, городской бюджет компенсирует не менее 95% от установленной арендной ставки, но 5% вы должны платить самостоятельно. Например, вы нашли однокомнатную квартиру за 8 тыс. рублей, из них 7,6 тыс. рублей вам положены из бюджета города, а 400 рублей должны платить сами. При этом максимальная компенсация при аренде однокомнатной квартиры составляет 10 тыс. рублей, при съеме двухкомнатной – 12 тыс. рублей, за трехкомнатную максимальная выплата 15 тыс. рублей, а за комнату и частный дом – 5 тыс. рублей. Это значит, что вы можете снимать "однушку" и за 30 тыс. рублей, но город вам вернет только 10 тыс. рублей.



Ну и, пожалуй, основная трудность в этом случае: вам нужно найти такое жилье, владелец которого официально зарегистрирует с вами договор аренды и, соответственно, будет платить налог с этого дохода.

5 И как перечисляют компенсацию за аренду жилья? Компенсация поступает на банковский счет собственника жилья, с которым вы заключили договор. "Перечисление производится после предоставления заявителем платежных документов, подтверждающих произведенную им оплату расходов по найму жилого помещения в размере 5%", – сообщили в администрации города.

6 Я снял квартиру в аренду. Куда обращаться за компенсацией? В комитет жилищно-коммунального хозяйства (г. Барнаул, ул. Никитина, 59а, каб. № 21, 23). Для получения компенсации необходимо будет предоставить следующие документы: 1. копию документа, удостоверяющего личность собственника, нанимателя, членов семьи нанимателя жилого помещения;

2. выписку из домовой книги;

3. копию договора социального найма либо ордера на жилое помещение, ставшее непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае если такой договор заключался, а ордер выдавался не органом местного самоуправления (в случае если гражданин является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или найма специализированного жилого помещения, членом семьи нанимателя);

4. копию правоустанавливающих документов на жилое помещение, ставшее непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если гражданин является собственником жилого помещения, членом семьи собственника);

5. копию договора найма жилого помещения, находящегося на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, с предъявлением оригинала, с указанием реквизитов банковского счета наймодателя для перечисления денежной выплаты;

6. письменное согласие членов семьи собственника либо членов семьи нанимателя жилого помещения на предоставление денежной выплаты.