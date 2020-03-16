Среда, 18 Март, 09:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,89
€ 82,31
3°
Обь
3см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Вопрос дня



Временное, но безопасное. Как жильцы аварийных домов могут решить квартирный вопрос

, ИА "Амител"
Что делать, если дом стал опасным для жизни, а купить новое жилье не хватает денег
Дом на ул. Советской Армии, 164 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дом на ул. Советской Армии, 164 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru


3 тысячи барнаульцев ждут переселения из ветхих и аварийных домов, а их в городе насчитывается 222. Для их расселения необходимо около 5 млрд рублей. Большинство из этих зданий построены в 1946-1970 годах, но есть и "старожилы", которым уже более ста лет. Несмотря на то, что некоторые дома буквально рассыпаются на глазах и признаны опасными, многие семьи продолжают в них жить, годами ожидая компенсации на покупку новой недвижимости. Между тем в администрации Барнаула напоминают, что по закону люди могут съехать из опасных квартир в маневренный фонд или снимать жилье, расходы на которое возместит городской бюджет. Разбираемся, на что могу рассчитывать барнаульцы, если их дом признали аварийным.

 1
Я боюсь жить в аварийном доме, но другого жилья нет. Что делать?
Если кроме квартиры в аварийном доме (аварийность здания должна быть официально подтверждена) у вас нет другого жилья, вы можете обратиться в администрацию Барнаула с просьбой предоставить квартиру в маневренном фонде или предоставить компенсацию за аренду жилого помещения.
2
Что такое маневренный жилищный фонд?
Маневренный фонд – это резервный фонд жилья, который создан для граждан, не имеющих возможности проживать в собственных квартирах по независящим от них причинам. В числе таких причин: 
  • аварийное состояние здания или помещений, расположенных в нем;
  • плановый снос домов частного сектора с последующим предоставлением квартир в новостройках;
  • гибель здания в результате стихийных бедствий или военных действий;
  • капитальный ремонт многоквартирного дома;
  • утрата гражданами квартир по причине долгов перед кредиторами.
Жилье, входящее в маневренный фонд, принадлежит государству или муниципалитету. Квартиры предоставляются гражданам во временное пользование на основании договора социального найма и из расчета 6 квадратных метров на одного человека. При этом жилые помещения маневренного фонда должны в обязательном порядке соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, пожарным нормам и техническим условиям. В период проживания в маневренном фонде жильцы оплачивают коммунальные услуги. Продавать, сдавать в аренду или оформлять в собственность (за исключением служебных квартир) жилье маневренного фонда запрещено.
3
Сколько в Барнауле жилья в маневренном фонде и как его получить?
В распоряжении администрации Барнаула в маневренный фонд входят 115 жилых помещений. Однако стоит учесть, что большинство из них находятся тоже не в новых зданиях, кроме того, часть такого жилья – это общежития гостиничного типа.

Чтобы вам могли выделить жилье из маневренного фонда, нужно написать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства (г. Барнаул, ул. Никитина, 59а) и собрать пакет документов, в числе которых подтверждение о невозможности проживания в прежнем помещении. Более подробно обо всех документах вам сообщат в комитете.
 4
А если жилье из маневренного фонда меня не устраивает?

В таком случае вы можете арендовать квартиру, а часть расходов по найму возьмет на себя муниципалитет.

Так, городской бюджет компенсирует не менее 95% от установленной арендной ставки, но 5% вы должны платить самостоятельно. Например, вы нашли однокомнатную квартиру за 8 тыс. рублей, из них 7,6 тыс. рублей вам положены из бюджета города, а 400 рублей должны платить сами.

При этом максимальная компенсация при аренде однокомнатной квартиры составляет 10 тыс. рублей, при съеме двухкомнатной – 12 тыс. рублей, за трехкомнатную максимальная выплата 15 тыс. рублей, а за комнату и частный дом – 5 тыс. рублей. Это значит, что вы можете снимать "однушку" и за 30 тыс. рублей, но город вам вернет только 10 тыс. рублей.

Ну и, пожалуй, основная трудность в этом случае: вам нужно найти такое жилье, владелец которого официально зарегистрирует с вами договор аренды и, соответственно, будет платить налог с этого дохода.

 5
И как перечисляют компенсацию за аренду жилья?

Компенсация поступает на банковский счет собственника жилья, с которым вы заключили договор. "Перечисление производится после предоставления заявителем платежных документов, подтверждающих произведенную им оплату расходов по найму жилого помещения в размере 5%", – сообщили в администрации города.

 6
Я снял квартиру в аренду. Куда обращаться за компенсацией?

В комитет жилищно-коммунального хозяйства (г. Барнаул, ул. Никитина, 59а, каб. № 21, 23). Для получения компенсации необходимо будет предоставить следующие документы:

1. копию документа, удостоверяющего личность собственника, нанимателя, членов семьи нанимателя жилого помещения;
2. выписку из домовой книги;
3. копию договора социального найма либо ордера на жилое помещение, ставшее непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае если такой договор заключался, а ордер выдавался не органом местного самоуправления (в случае если гражданин является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или найма специализированного жилого помещения, членом семьи нанимателя);
4. копию правоустанавливающих документов на жилое помещение, ставшее непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если гражданин является собственником жилого помещения, членом семьи собственника);
5. копию договора найма жилого помещения, находящегося на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, с предъявлением оригинала, с указанием реквизитов банковского счета наймодателя для перечисления денежной выплаты;
6. письменное согласие членов семьи собственника либо членов семьи нанимателя жилого помещения на предоставление денежной выплаты.

7
Какие аварийные дома собираются расселить в Барнауле в 2020 году?

В 2020 году в Барнауле по краевой программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья расселят здания на ул. Петра Сухова, 16, Глушкова, 20, Смирнова, 77, 1-й Западной, 49а, Чеглецова, 9, Тимуровской, 54, Хлебозаводской, 12, Водопроводной, 74, Никитина, 96, Чехова, 14, Советской Армии, 52, Водников, 50, Фомина, 62, Восточной, 106.
Всего же в городе 473 дома признаны ветхими и аварийными, в них проживают 12 тысяч барнаульцев.

Материалы по теме

 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.03.2020 12:11
Ольга

Вот, 95 % съёмной хаты оплатят.
Но нет... наши люди буду ныыыть какое хреновое государство, и не пойдут на съёмную квартиру, а будут жить в рассыпающейся холупе и кричать!
"Нам должны квартирууу"!!!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:04
Коронавирус выявили в 15 регионах России 1
08:49
Путина удивил рост цен на бензин в России 9
08:34
Как выглядит Петербург, когда в мире бушует коронавирус. Фоторепортаж
Спойлер: Северная столица все равно потрясающе красива
08:21
Не время умирать: в Алтайском Минздраве рассказали, как будут лечить от коронавируса 12
08:04
Россиянам советуют не продавать автомобили 3
07:47
Алтайский вице-премьер объяснил, угрожает ли коронавирус большому празднику на 9 мая 1
07:32
Один во Вселенной. Что принес человечеству космический подвиг Алексея Леонова 2
07:20
Дети могут быть переносчиками коронавируса 1
07:03
"Мы чувствуем ответственность". Почему бизнесмены занимаются благотворительностью 0
06:50
Уроженка Алтайского края назначена вице-президентом Сбербанка 4
06:37
Места, провести карантин в которых было бы раем 1
06:19
Открой в себе Скруджа Макдака. Куда вложить деньги во время кризиса  4
06:02
Дожди и мощный ветер будут царить в Алтайском крае 18 марта 0
00:28
Умер политик и писатель Эдуард Лимонов 5
23:31
18 марта военные перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
23:01
Умерла вдова Юрия Гагарина 0
22:38
Колесо "Газели" отпало на ходу и помяло две машины в Рубцовске 1
22:18
Алтай вошел в пятерку главных убежищ от коронавируса для туристов 3
21:52
МИД России приостановил выдачу виз иностранцам 0
21:01
В Алтайском крае прошла серия пикетов против поправок в Конституцию 14
20:37
Алтайскую компанию оштрафовали за выполнение одних работ под видом других 1
20:01
Чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса 0
19:37
Гашиш, героин, метадон. В Бийске полиция задержала наркоторговца 0
19:16
Россия отправит на Луну первый за 45 лет беспилотный аппарат 5
18:48
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и дожде 0
18:11
Grelka Fest отменили из-за коронавируса 0
18:00
Алтайский танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение 10
17:51
Борьба с перекупщиками. Кабмин будет регулировать максимальную стоимость лекарств 5
17:40
Группа "Би-2" отменила концерт в Барнауле из-за коронавируса 1
17:29
"Ветераны уходят". В Алтайском крае в ускоренном темпе выдают юбилейные медали 0
17:18
Глава Алтая призвал жителей региона не путешествовать по России 2
17:06
Водные процедуры: как правильно плавать в бассейне при заболеваниях позвоночника 0
16:54
На улицах Барнаула начали откачивать воду 2
16:43
Развод родителей и права ребенка: какие изменения внесены в Семейный кодекс 0
16:35
Запасы есть. Продуктов в магазинах хватит как минимум на два месяца 9
16:21
Минспорт остановил все соревнования на Алтае. О причинах можете догадаться сами 7
16:10
Алтайские эсеры дадут деньги на установку и ремонт памятников погибшим землякам 1
15:56
В России рассказали, как выглядят покупатели пива 21
15:41
Минздрав попросил жителей Алтая вызывать врача на дом, а не ходить в больницу 7
15:34
День космонавтики отложили из-за коронавируса 2
15:21
Пенсионерка из Барнаула потеряла деньги, надеясь получить компенсацию 3
15:08
Онлайн-кинотеатры дарят бесплатную подписку из-за коронавируса 1
14:54
В Новоалтайске собирают одежду женщине с детьми, у которой сгорел дом 0
14:44
Поели в знак протеста. Как в АлтГУ прошел митинг против бюрократии и коронавируса 12
14:32
Названа предварительная причина ДТП с кузовом карьерного самосвала под Барнаулом 20
14:17
Прокуратура запросила 11 лет колонии для бывшего управделами губернатора Карлина 41
14:02
Нет больных – нет проблемы: массовые мероприятия на Алтае решили не отменять 55
13:56
Родителям предложили выдавать больничный на время школьных карантинов 3
13:45
Возможны подтопления. Прогноз ЧС на 17 марта 0
13:31
Иномарка столкнулась с кузовом карьерного самосвала под Барнаулом. Фото 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.