Временное, но безопасное. Как жильцы аварийных домов могут решить квартирный вопрос

3 тысячи барнаульцев ждут переселения из ветхих и аварийных домов, а их в городе насчитывается 222. Для их расселения необходимо около 5 млрд рублей. Большинство из этих зданий построены в 1946-1970 годах, но есть и "старожилы", которым уже более ста лет. Несмотря на то, что некоторые дома буквально рассыпаются на глазах и признаны опасными, многие семьи продолжают в них жить, годами ожидая компенсации на покупку новой недвижимости. Между тем в администрации Барнаула напоминают, что по закону люди могут съехать из опасных квартир в маневренный фонд или снимать жилье, расходы на которое возместит городской бюджет. Разбираемся, на что могу рассчитывать барнаульцы, если их дом признали аварийным.
- аварийное состояние здания или помещений, расположенных в нем;
- плановый снос домов частного сектора с последующим предоставлением квартир в новостройках;
- гибель здания в результате стихийных бедствий или военных действий;
- капитальный ремонт многоквартирного дома;
- утрата гражданами квартир по причине долгов перед кредиторами.
Чтобы вам могли выделить жилье из маневренного фонда, нужно написать заявление в комитет жилищно-коммунального хозяйства (г. Барнаул, ул. Никитина, 59а) и собрать пакет документов, в числе которых подтверждение о невозможности проживания в прежнем помещении. Более подробно обо всех документах вам сообщат в комитете.
В таком случае вы можете арендовать квартиру, а часть расходов по найму возьмет на себя муниципалитет.
Так, городской бюджет компенсирует не менее 95% от установленной арендной ставки, но 5% вы должны платить самостоятельно. Например, вы нашли однокомнатную квартиру за 8 тыс. рублей, из них 7,6 тыс. рублей вам положены из бюджета города, а 400 рублей должны платить сами.
При этом максимальная компенсация при аренде однокомнатной квартиры составляет 10 тыс. рублей, при съеме двухкомнатной – 12 тыс. рублей, за трехкомнатную максимальная выплата 15 тыс. рублей, а за комнату и частный дом – 5 тыс. рублей. Это значит, что вы можете снимать "однушку" и за 30 тыс. рублей, но город вам вернет только 10 тыс. рублей.
Ну и, пожалуй, основная трудность в этом случае: вам нужно найти такое жилье, владелец которого официально зарегистрирует с вами договор аренды и, соответственно, будет платить налог с этого дохода.
Компенсация поступает на банковский счет собственника жилья, с которым вы заключили договор. "Перечисление производится после предоставления заявителем платежных документов, подтверждающих произведенную им оплату расходов по найму жилого помещения в размере 5%", – сообщили в администрации города.
В комитет жилищно-коммунального хозяйства (г. Барнаул, ул. Никитина, 59а, каб. № 21, 23). Для получения компенсации необходимо будет предоставить следующие документы:
1. копию документа, удостоверяющего личность собственника, нанимателя, членов семьи нанимателя жилого помещения;
2. выписку из домовой книги;
3. копию договора социального найма либо ордера на жилое помещение, ставшее непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае если такой договор заключался, а ордер выдавался не органом местного самоуправления (в случае если гражданин является нанимателем жилого помещения по договору социального найма или найма специализированного жилого помещения, членом семьи нанимателя);
4. копию правоустанавливающих документов на жилое помещение, ставшее непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если гражданин является собственником жилого помещения, членом семьи собственника);
5. копию договора найма жилого помещения, находящегося на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, с предъявлением оригинала, с указанием реквизитов банковского счета наймодателя для перечисления денежной выплаты;
6. письменное согласие членов семьи собственника либо членов семьи нанимателя жилого помещения на предоставление денежной выплаты.
В 2020 году в Барнауле по краевой программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья расселят здания на ул. Петра Сухова, 16, Глушкова, 20, Смирнова, 77, 1-й Западной, 49а, Чеглецова, 9, Тимуровской, 54, Хлебозаводской, 12, Водопроводной, 74, Никитина, 96, Чехова, 14, Советской Армии, 52, Водников, 50, Фомина, 62, Восточной, 106.
Всего же в городе 473 дома признаны ветхими и аварийными, в них проживают 12 тысяч барнаульцев.
Комментарии
Вот, 95 % съёмной хаты оплатят.
Но нет... наши люди буду ныыыть какое хреновое государство, и не пойдут на съёмную квартиру, а будут жить в рассыпающейся холупе и кричать!
"Нам должны квартирууу"!!!