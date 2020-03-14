Как помянуть умерших в этот день?

В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших родственниках. Можно заказать сорокоуст или литургию.

Если посетить храм не получается, помянуть усопших можно молитвой и дома перед иконой. Также можно подать записку об упокоении с именами близких накануне родительской субботы.

В этот день верующие традиционно идут на кладбище. На могиле близкого человека нужно зажечь свечу и помолиться. После этого следует прибрать могилу и молча вспомнить покойного. Пить, есть или курить на кладбище строго запрещено. Очень часто родственники усопшего оставляют на могиле помин, который указывает на вредные привычки умершего при жизни. Делать этого категорически нельзя.