Православные верующие 14 марта отмечают первую родительскую субботу Великого поста 2020 года. Что обязательно нужно делать в этот день и как правильно поминать умерших – в материале amic.ru.
Слово "суббота" в переводе с греческого языка означает "ходатайство". Именно поэтому родительская суббота (также ее называют Вселенской) в православии – это день особого поминовения умерших родственников и близких.
Церковные богослужения во время Великого поста отличаются от обычных. Верующие молятся за смерть и воскрешение Иисуса Христа. Поскольку в остальные дни Великого поста службы сокращены и Церковь не предусматривает поминания, для молитв в честь умерших и установлены три поминальные субботы для заупокойных молитв о спасении их душ.
В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших родственниках. Можно заказать сорокоуст или литургию.
Если посетить храм не получается, помянуть усопших можно молитвой и дома перед иконой. Также можно подать записку об упокоении с именами близких накануне родительской субботы.
В этот день верующие традиционно идут на кладбище. На могиле близкого человека нужно зажечь свечу и помолиться. После этого следует прибрать могилу и молча вспомнить покойного. Пить, есть или курить на кладбище строго запрещено. Очень часто родственники усопшего оставляют на могиле помин, который указывает на вредные привычки умершего при жизни. Делать этого категорически нельзя.
В родительскую субботу также принято устраивать поминальный ужин, на котором вспоминают усопших родственников. Перед трапезой нужно прочитать молитву.
Священники рекомендуют провести родительскую субботу в тихом кругу семьи. Этот день лучше использовать как возможность сблизиться с родными и вспомнить усопшего молитвой и добрым словом.
Не рекомендуется проводить пышные празднества или увеселительные мероприятия. Ни в коем случае нельзя сквернословить и негативно отзываться или думать об умерших.
Работать в этот день не запрещено, но помешать походу в церковь это не должно.
Поэтому лучше уборку, стирку, мытье полов и остальное провести заранее.
В году восемь суббот, когда верующие могут почтить память усопших родственников:
- 22 февраля – Вселенская (Мясопустная родительская суббота);
- 14 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста;
- 21 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста;
- 28 марта — суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 28 апреля – Радоница;
- 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
- 6 июня – Троицкая родительская суббота;
- 7 ноября – Димитриевская родительская суббота.
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