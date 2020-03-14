Суббота, 14 Март, 07:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 81,86
-2°
Обь
1см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий пост-2020Изменение КонституцииЭпидемия китайского коронавируса
Вопрос дня



Родительская суббота Великого поста: как помянуть близких и чего делать нельзя

, ИА "Амител"
Как помянуть близкого и можно ли убираться в доме в родительскую субботу?
Фото: pravlife.ru

Фото: pravlife.ru


Православные верующие 14 марта отмечают первую родительскую субботу Великого поста 2020 года. Что обязательно нужно делать в этот день и как правильно поминать умерших – в материале amic.ru.

1
Что такое родительская суббота?

Слово "суббота" в переводе с греческого языка означает "ходатайство". Именно поэтому родительская суббота (также ее называют Вселенской) в православии – это день особого поминовения умерших родственников и близких.

2
Чем родительские субботы Великого поста отличаются от остальных?

Церковные богослужения во время Великого поста отличаются от обычных. Верующие молятся за смерть и воскрешение Иисуса Христа. Поскольку в остальные дни Великого поста службы сокращены и Церковь не предусматривает поминания, для молитв в честь умерших и установлены три поминальные субботы для заупокойных молитв о спасении их душ.

3
Как помянуть умерших в этот день?

В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших родственниках. Можно заказать сорокоуст или литургию.

Если посетить храм не получается, помянуть усопших можно молитвой и дома перед иконой. Также можно подать записку об упокоении с именами близких накануне родительской субботы.  

В этот день верующие традиционно идут на кладбище. На могиле близкого человека нужно зажечь свечу и помолиться. После этого следует прибрать могилу и молча вспомнить покойного. Пить, есть или курить на кладбище строго запрещено. Очень часто родственники усопшего оставляют на могиле помин, который указывает на вредные привычки умершего при жизни. Делать этого категорически нельзя.

4
Что нужно сделать в этот день?
Помимо похода в храм, в родительскую субботу принято печь блины. Первый оставляют для умершего, а остальные едят в кругу семьи. Рекомендовано небольшую часть принести в храм или раздать бедным. Так человек может помянуть близких, которых Церковь по своим канонам помянуть не может (это некрещеные, умершие от абортов и самоубийцы).

В родительскую субботу также принято устраивать поминальный ужин, на котором вспоминают усопших родственников. Перед трапезой нужно прочитать молитву.

Священники рекомендуют провести родительскую субботу в тихом кругу семьи. Этот день лучше использовать как возможность сблизиться с родными и вспомнить усопшего молитвой и добрым словом.

5
Чего нельзя делать в родительскую субботу?
Православная церковь в эти дни требует воздержаться от выяснения отношений и ссор с близкими людьми.

Не рекомендуется проводить пышные празднества или увеселительные мероприятия. Ни в коем случае нельзя сквернословить и негативно отзываться или думать об умерших.

Работать в этот день не запрещено, но помешать походу в церковь это не должно.

6
Можно ли в родительскую субботу убирать в доме?
Наводить порядок в этот день нельзя. Считается, что этот день нужно встретить уже в чистом доме. А связываться с грязью в родительскую субботу – это неуважение к памяти умерших.

Поэтому лучше уборку, стирку, мытье полов и остальное провести заранее.

7
Когда еще поминают усопших?

В году восемь суббот, когда верующие могут почтить память усопших родственников:

  • 22 февраля – Вселенская (Мясопустная родительская суббота);
  • 14 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста;
  • 21 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста;
  • 28 марта — суббота 4-й седмицы Великого поста;
  • 28 апреля – Радоница;
  • 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
  • 6 июня – Троицкая родительская суббота;
  • 7 ноября – Димитриевская родительская суббота.
Читайте также в сюжете: Великий пост-2020
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
07:15
Начни с себя. В Барнауле пройдет благотворительный тренинг для женщин 0
07:02
Родительская суббота Великого поста: как помянуть близких и чего делать нельзя 0
06:40
Бои в клетке. В Барнауле впервые проходит чемпионат по MMA 0
06:06
До +11°С потеплеет в Алтайском крае 14 марта 0
23:40
Обворошительное зрелище. Дорожники начинают ворошить снег в Барнауле 0
23:13
Еще у 11 человек в России обнаружили коронавирус 0
22:49
Женщина без водительских прав сбила коров на Чуйском тракте 0
22:16
Вот и погрузился. 237 тысяч рублей похитили у жителя Алтайского края 1
21:45
В России восемь ранее зараженных коронавирусом человек выписали из больниц 0
21:22
Ничего святого. Люстру украли из храма в Барнауле 1
20:38
В России спрогнозировали увеличение спроса на жилье 0
20:14
Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса 0
19:40
Жизнь не научила. Злостная неплательщица алиментов вновь пойдет под суд на Алтае 0
19:15
Найден не найден. Отстраненного главу Каменского района объявили в розыск 4
18:43
В Кремле рассказали, как следят за здоровьем Путина во время эпидемии коронавируса 8
18:13
Пьяные прохожие обматерили полицейского в Бийске и попали под суд 5
17:47
Достаем сапоги. В Алтайском крае пообещали дождь 0
17:33
Стало известно, сколько россияне тратят на бытовые услуги 0
17:20
Житель Алтайского края поблагодарил полицейских за вызволение из снежного плена 1
17:06
С детства на пьедестале: фигуристы Алтайского края покоряют Сибирь и Казахстан 0
16:55
Пентхаус с золотым унитазом продают в Барнауле. Фото 5
16:42
Около двух миллиардов рублей получат учителя Алтайского края за классное руководство 5
16:30
Берешь человека за горло: почему на Алтае со "скрипом" исполняют поручения президента 17
16:19
Все регионы поддержали поправки в Конституцию 10
16:05
В Сети спорят о животе Леры Кудрявцевой 4
15:51
Браконьеры с ножами напали на косулю в Барнауле 7
15:43
Школьников заставили сочинять на тему "Поправки в Конституцию – наше будущее" 20
15:30
Я боюсь заразиться коронавирусом. Где мне провериться? 9
15:14
Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар через два года 10
15:01
Жители Алтайского края смогут провести газ на льготных условиях 4
14:54
Социальное развитие. Спикер АКЗС Романенко поддержал поправки в Конституцию 10
14:40
Вирусная дезинфекция. Как барнаульский аэропорт проверяет туристов на COVID-19 2
14:28
Новый дворец бракосочетания должен появиться в Барнауле. Обещают европейский уровень 14
14:18
Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в Барнауле. Фото 3
14:15
Это вам не "Эксель". Старшеклассники Барнаула посоревнуются в знаниях информатики 1
14:02
Держитесь за рубли. Подкаст amic.ru о том, когда придет кризис и как его пережить 4
13:50
Более 50 человек проверили на коронавирус в Алтайском крае 5
13:38
Люди должны понимать. Единороссы объяснят населению Алтая суть поправок в Конституцию 34
13:30
Успешных руководителей в области образования будут готовить в АлтГУ 4
13:17
Стало известно, когда в Барнауле состоится День города 3
13:05
Гибрид полисов. Что за новый формат ОСАГО начал действовать в России? 1
12:51
А ты не заразен? Вернувшихся из-за границы алтайских депутатов отправляют к врачам 8
12:42
Барнаульская легкоатлетка присоединилась к флешмобу #язаслуживаюолимпиаду 2
12:30
Кассир "Марии-Ра" спас троих человек от гибели в огне на Алтае 4
12:20
Евровидение-2020. С какой песней поедет Little Big и как на нее отреагировали фанаты 5
12:06
Стало известно, сколько россиян удовлетворены качеством услуг ЖКХ 0
11:50
Власти услышали призыв алтайских эсеров о выплатах детям войны 7
11:41
Сбитой на улице Малахова в Барнауле девочке понадобилась госпитализация 41
11:29
Из обороны – в наступление. Алтайские компании придумали, как победить "Холидей" 10
11:15
Зараженные птичьим гриппом лебеди могут прилететь на Алтай 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.