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Вечный бунтарь и провокатор. Что оставил после себя Эдуард Лимонов

, ИА "Амител"
Российский политический деятель и писатель ушел из жизни в 77 лет
Эдуард Лимонов. Фото опубликовано на странице www.instagram.com/eduard_limon

Эдуард Лимонов. Фото опубликовано на странице www.instagram.com/eduard_limon


17 марта на 78-м году не стало культового писателя и политика Эдуарда Лимонова. Его называют вечным бунтарем и отчаянным провокатором. Он бывал на допросе в ФБР, на него заводили уголовные дела и даже арестовали на Алтае. Его книги шокировали сексуальными сценами и поражали художественными фантазиями. Перед смертью он долго болел, но продолжал писать. Договор на последнее произведение "Старик путешествует" был заключен за пять дней до смерти – 12 марта. Чем прославился Эдуард Лимонов и что оставил после себя – читайте в материале amic.ru.

1
От разнорабочего и портного до писателя

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) родился в 1943 году в Дзержинске в семье военнослужащего. В 1947-м его семья переехала на Украину в Харьков, где Эдуард окончил восемь классов общеобразовательной школы.

Еще в юности он сменил много профессий: работал книгоношей в книжном магазине, грузчиком, монтажником-высотником, сталеваром, строителем. В 60-е в Москву перебрался со швейной машинкой и стал зарабатывать на жизнь пошивом брюк и джинсов для творческой интеллигенции. Среди его клиентов были Эрнст Неизвестный, Булат Окуджава и многие другие.

"В последние годы мои в России я достиг высшего пилотажа, стал подделывать иностранные изделия, специализировался на женских брюках, снабжая их иностранными этикетками. То есть стал контрафактором", – вспоминал Эдуард Лимонов.

Писать попробовал в 15 лет. И начал с поэзии. В молодости он посещал поэтический семинар Арсения Тарковского, сблизился с авторами московского литературного андеграунда, входил в неофициальное поэтическое объединение СМОГ ("Смелость, Мысль, Образ, Глубина"). В итоге Лимонов выпустил несколько самиздатовских сборников стихов. Но на поэзии творчество не закончилось – в 1968 году он переходит к прозе и начинает писать рассказы в авангардистском стиле.

2
Жизнь за рубежом

В 1974 году Лимонову пришлось покинуть СССР и эмигрировать в США. Председатель КГБ Юрий Андропов даже назвал его "убежденным антисоветчиком". По словам Лимонова, это произошло потому, что он не захотел стать осведомителем Комитета госбезопасности СССР.  За отказ следовала эмиграция. Лимонова лишили советского гражданства.

"Я всегда был патриотом и никогда не скрывал этого. В моих милитаристских устремлениях, я считаю, нет ничего зазорного. В отличие от многих русских, попавших на Запад, я России никогда не стеснялся. Скорее, чувствовал определенный комплекс превосходства по отношению к Западу. Что же касается России, я всегда исходил из того, что мы – великая нация. Да, когда-то мы захватили земли, так уж это сделали наши деды, и я чувствую определенную гордость за мою родину, за ее историю", – цитирует Lenta.ru Эдуарда Лимонова в подборке его высказываний.

В Нью-Йорке он прожил около шести лет. Работал корректором в местной газете "Новое русское слово". В эмигрантской печати опубликовал несколько статей, в которых критиковал западную политическую систему. После того как статью "Разочарование" перепечатал советская газета "Неделя", Лимонова уволили. Он был вынужден сменить более десяти профессий: был каменщиком, мажордомом, гувернером. В середине 70-х участвовал в собраниях американской троцкистской Социалистической рабочей партии, за что его вызвали на допрос в ФБР.

В 1976 году написал частично автобиографический роман "Это я – Эдичка". Произведение получило скандальную известность. В романе присутствует ненормативная лексика, описание откровенных гомосексуальных сцен. Позже сам автор отрицал  идентификацию себя с главным героем и говорил, что "сейчас бы такую книгу не написал". А вот для 70-х это было "произведение совершенно из ряда вон выходящее, экстраординарное, полное жизни", говорил он в интервью "Радио Свободы".

Во Францию Эдуард Лимонов переехал в 80-х. Там он писал для различных общественно-политических изданий, входил в редколлегию газеты L'Idiot international. В тот же период Лимонов сочинил романы и повести "Дневник неудачника" (1982), "Подросток Савенко" (1983), "Молодой негодяй" (1986), "У нас была великая эпоха" (1989) и другие. В 1987 году получил французское гражданство. Но вскоре ему удалось вернуться на родину.

3
Политические 90-е

С 1989 года книги Лимонова начали публиковать в СССР – в изданиях национально-патриотической оппозиции. В итоге в 1991-м он переехал в Москву и восстановил гражданство.

После возвращения Лимонов заявил об оппозиционных взглядах. В 1992 году вступил в ЛДПР, но через несколько месяцев обвинил лидера Владимира Жириновского в бездействии, после чего покинул ее, пишет ТАСС.

После этого он попытался создать свою партию. Вместе с рок-музыкантом Сергеем Жариковым и журналистом Андреем Архиповым Лимонов собирает Национально-радикальную партию (НРП), но в 1993 году он покинул ее из-за конфликта. И тут же вместе с публицистом Александром Дугиным основал Национал-большевистскую партию (организация запрещена в РФ), которая была распущена в 2007-м решением Московского городского суда. 

Лимонов несколько раз пытался баллотироваться в Госдуму, но ни разу не получал достаточной поддержки избирателей.

4
Задержание на Алтае и тюрьма

В 2001 году Эдуарда Лимонова вместе с пятью другими членами НБП на Алтае задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Как позже писали СМИ, все произошло на пасеке Пирогова, в 12 км от села Банного Усть-Коксинского района. Их обвиняли в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, попытке создать незаконные вооруженные формирования, терроризме и призывах к свержению конституционного строя. Позднее несколько обвинений сняли. Но в 2003 году Саратовский областной суд признал Эдуарда Лимонова виновным по статье 222 и приговорил к четырем годам колонии общего режима. В заключении он написал романы "В плену у мертвецов", "Книга воды" (2002), книгу воспоминаний "Моя политическая биография" (2002). Условно-досрочно его освободили в 2003 году.

5
Пытался стать президентом
После тюрьмы он продолжил оппозиционную политическую деятельность. В 2006 году, незадолго до запрета НБП, создал с шахматистом Гарри Каспаровым движение "Другая Россия". В 2009 году стал инициатором регулярных политических протестных акций "Стратегия-31". В 2010-м объявил о создании партии "Другая Россия", которая не была зарегистрирована Минюстом. В 2012-м он даже выдвигал свою кандидатуру на выборы президента РФ, но получил отказ от Центризбиркома из-за неправильно оформленной заявки инициативной группы. В 2013 году писатель критиковал события на Украине, а в 2014-м поддержал присоединение Крыма к России.
6
Лимонов в музыке и фильмах

В мае 2012 года лейбл Soyuz Music выпустил трибьют-альбом "Лимonoff". Более 20 исполнителей из нескольких стран записали 28 композиций на стихи Лимонова. Организаторы проекта признались, что таким образом хотели обратить внимание на "другого" Лимонова  – на Лимонова-поэта. Главный "зачинщик" проекта, друг писателя Сергей Беляк в своем блоге тогда писал, что этот "альбом представляет собой рок-сюиту на тексты Эдуарда Лимонова".

По его книгам снимали фильмы и ставили спектакли. В 2004 году вышел фильм "Русское" режиссера Александра Велединского (в ролях Андрей Чадов, Евдокия Германова, Михаил Ефремов). Картину поставили по мотивам автобиографических произведений "Подросток Савенко" и "Молодой негодяй". В 2008 году в берлинском театре "Фольксбюне" режиссер Франк Касторф поставил спектакль Fuck off, America по мотивам прозы Эдуарда Лимонова. А в Санкт-Петербурге "Театр на Васильевском" поставил спектакль "Эпитафия" по книге "Дневник неудачника".

6
Семья

Официально Лимонов был женат трижды. Первая супруга – поэтесса Елена Щапова. Именно с ней он уехал жить за границу. Вторая – модель и певица Наталья Медведева. Вместе они прожили 12 лет, и не разводились до самой смерти Медведевой в 2003 году. В это время он находился в тюрьме. Третья жена – актриса Екатерина Волкова. От нее у 63-летнего Эдуарда Лимонова впервые появились дети – сын Богдан (2006 год) и дочь Александра (2008). Их брак распался в 2008 году. 

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Материал подготовлен на основе сервиса Яндекс 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

18.03.2020 14:07
- гость -

Это что-то с чем-то.

18.03.2020 14:39
Коник в Кепке

Крымнашист он был и этим все сказано.
Даже описанные в "это я-эдечка"его гомосексуальные похождения не так омерзительны как поддержка путинской политики по криму

18.03.2020 14:41
Коник в Кепке

Он кстати описывал захват Крима .
Как правильно провести пропогандискую подготовку и пр.
Практически по его сценарию все и вышло

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