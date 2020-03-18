Вечный бунтарь и провокатор. Что оставил после себя Эдуард Лимонов

Жизнь за рубежом

В 1974 году Лимонову пришлось покинуть СССР и эмигрировать в США. Председатель КГБ Юрий Андропов даже назвал его "убежденным антисоветчиком". По словам Лимонова, это произошло потому, что он не захотел стать осведомителем Комитета госбезопасности СССР. За отказ следовала эмиграция. Лимонова лишили советского гражданства.

"Я всегда был патриотом и никогда не скрывал этого. В моих милитаристских устремлениях, я считаю, нет ничего зазорного. В отличие от многих русских, попавших на Запад, я России никогда не стеснялся. Скорее, чувствовал определенный комплекс превосходства по отношению к Западу. Что же касается России, я всегда исходил из того, что мы – великая нация. Да, когда-то мы захватили земли, так уж это сделали наши деды, и я чувствую определенную гордость за мою родину, за ее историю", – цитирует Lenta.ru Эдуарда Лимонова в подборке его высказываний.

В Нью-Йорке он прожил около шести лет. Работал корректором в местной газете "Новое русское слово". В эмигрантской печати опубликовал несколько статей, в которых критиковал западную политическую систему. После того как статью "Разочарование" перепечатал советская газета "Неделя", Лимонова уволили. Он был вынужден сменить более десяти профессий: был каменщиком, мажордомом, гувернером. В середине 70-х участвовал в собраниях американской троцкистской Социалистической рабочей партии, за что его вызвали на допрос в ФБР.

В 1976 году написал частично автобиографический роман "Это я – Эдичка". Произведение получило скандальную известность. В романе присутствует ненормативная лексика, описание откровенных гомосексуальных сцен. Позже сам автор отрицал идентификацию себя с главным героем и говорил, что "сейчас бы такую книгу не написал". А вот для 70-х это было "произведение совершенно из ряда вон выходящее, экстраординарное, полное жизни", говорил он в интервью "Радио Свободы".

Во Францию Эдуард Лимонов переехал в 80-х. Там он писал для различных общественно-политических изданий, входил в редколлегию газеты L'Idiot international. В тот же период Лимонов сочинил романы и повести "Дневник неудачника" (1982), "Подросток Савенко" (1983), "Молодой негодяй" (1986), "У нас была великая эпоха" (1989) и другие. В 1987 году получил французское гражданство. Но вскоре ему удалось вернуться на родину.