Влияние коронавируса. Когда начнутся и сколько продлятся весенние каникулы

Боюсь вирусов. Могу ли я не отпустить ребенка в школу?

Да. Сделать это можно уже сейчас, до каникул, и после них. Для этого вам придется написать заявление, что ребенок не может пойти в школу и готов перейти на дистанционное обучение, и направить его в образовательную организацию. Но подумайте: вряд ли дети во время каникул будут сидеть дома. Скорее всего, они отправятся развлекаться в ТЦ, где подхватить любую инфекцию (не только коронавирус) гораздо проще, чем в школе.

Родители, прилетевшие с детьми из стран, где бушует коронавирус, должны сообщить об этом в школу. По словам Костенко, таких детей не должны допускать до занятий и посещения детсадов в течение 14 дней.

Также в школах вводится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. "Это не нагнетание ситуации, а мера профилактики. Сейчас в регионе все стабильно, но мы должны быть готовы к тому, чтобы не было ввоза и распространения инфекции", – отметил Максим Костенко.