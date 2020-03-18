Влияние коронавируса. Когда начнутся и сколько продлятся весенние каникулы

Из-за пандемии коронавируса и опасности распространения инфекции в 2020 году в России для школьников продлили весенние каникулы. В некоторых регионах детей на отдых отпустили уже на этой неделе. Когда начнутся и сколько продлятся школьные каникулы этой весной, а также что будет с досрочным ЕГЭ – читайте в материале amic.ru.
В 2020 году весенние каникулы в российских школах должны начаться с понедельника, 23 марта. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса эти сроки в ряде регионов сдвинулись. В Новосибирске, например, каникулы начались с 18 марта.
А в Алтайском крае школьники начнут отдыхать уже с 20 марта, заявили в Министерстве образования. Таким образом, в нашем регионе отдыхать дети начнут на три дня раньше, чем было запланировано.
Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что школы по всей России уходят на трехнедельные каникулы. Дети будут дома до воскресенья, 12 апреля, включительно. Занятия в школах планируют начать с понедельника, 13 апреля.
В Алтайском крае каникулы у школьников будут короче: до 1 апреля. А после этого дети будут учиться, но до 12 апреля дистанционно. Об этом рассказал министр образования региона Максим Костенко.
При этом он отметил, что каждая школа в Алтайском крае самостоятельно решает, на какой период продлить каникулы. Министр также не исключил, что каникулы могут быть продлены – все будет зависеть от эпидситуации в крае. Если сроки изменятся, всех обязательно предупредят, заверили в министерстве.
Да. Сделать это можно уже сейчас, до каникул, и после них. Для этого вам придется написать заявление, что ребенок не может пойти в школу и готов перейти на дистанционное обучение, и направить его в образовательную организацию. Но подумайте: вряд ли дети во время каникул будут сидеть дома. Скорее всего, они отправятся развлекаться в ТЦ, где подхватить любую инфекцию (не только коронавирус) гораздо проще, чем в школе.
Родители, прилетевшие с детьми из стран, где бушует коронавирус, должны сообщить об этом в школу. По словам Костенко, таких детей не должны допускать до занятий и посещения детсадов в течение 14 дней.
Также в школах вводится запрет на проведение культурно-массовых мероприятий. "Это не нагнетание ситуации, а мера профилактики. Сейчас в регионе все стабильно, но мы должны быть готовы к тому, чтобы не было ввоза и распространения инфекции", – отметил Максим Костенко.
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Комментарии
Но в Алтайском крае каникулы у школьников будут короче: до 1 апреля. А после этого дети будут учиться, но занятия будут дистанционными до 12 апреля
сегодня в школе объявили: каникулы с завтрашнего дня и 30.03 выход в школу согласно расписания
А вы уверены,что в селах у всех детей есть интернет?
Детей тоже предупредили, что никаких дистанционок, 30 марта в школу. Кому верить???