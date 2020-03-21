Костры, зеркала и уксус. Как встречают самый древний праздник Навруз?

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Навруз – один из самых древних праздников в истории человечества, горячо любим у татар, киргизов, узбеков, башкиров, турков и других народов. Как он появился, что символизирует и как к нему готовятся – читайте на amic.ru.
Навруз Байрам – это древнейший земледельческий праздник, олицетворяющий приход весны и начало нового сельскохозяйственного года. Отмечать его начали еще в VII веке до нашей эры. Так, в государстве Ахеменидов (VI-IV века до н.э.) и Сасанидов (III‑VII века н.э.) Навруз считался главным праздником.
В записях древнегреческого историка Страбона сказано, что в Навруз торговцы и ремесленники откладывали работу и собирались в Храме огня, где веселились, устраивали пир и угощали друг друга. Так люди встречали обновление природы, очищение душ и начало новой жизни.
В переводе с фарси Навруз означает "новый день". Он же является первым днем нового года в астрономическом солнечном календаре, который используется в качестве официального в Иране и Афганистане.
Праздник и в 2020 году сохраняет традиции древних земледельцев Ближнего Востока и Центральной Азии. При этом почитают этот день в странах с преимущественно мусульманским населением. И в ряде государств Навруз объявлен государственным праздником и выходным днем.
Празднование Навруза связано с возникновением календаря солнечного летоисчисления у народов Ирана и Средней Азии семь тысяч лет назад. Год начинался 20 или 21 марта, когда день уравнивался с ночью и весна окончательно вступала в свои права. Приходит пора забот и надежд земледельцев. Поэтому Навруз совпадает с днем весеннего равноденствия.
Согласно священной книги зороастризма "Авеста" (древний источник, где упомянуто празднование Навруз), это день рождения жизни на земле и ее победы над смертью. Все живое, согласно документу, появилось в этот день в шести видах: люди, животные, огонь, вода, земля, растения.
В древние времена дату наступления Навруза определяли астрологи. После на смену им пришли астрономы.
Кстати, в этом году локальное празднование Навруза решили отменить из-за угрозы распространения коронавируса. В частности такое решение уже приняли правительство Узбекистана, власти Москвы, Казани, Владивостока и Горно-Алтайска.
Перед Наврузом принято раскаиваться в грехах, мириться с врагами, отдавать долги. В последнюю среду перед праздником, в "среду радости", в городах и селах до сих пор зажигают костры. По традиции нужно перепрыгнуть через семь разных костров или семь раз через один. Согласно поверью, так происходит очищение. Но прыгают не только через огонь, но и через ручьи, родники и узкие речки. Делают это в последнюю ночь старого года.
Хозяйки заранее стирают грязную одежду, тщательно убирают дома и дворы. Согласно преданию, тем, у кого чистые жилище и помыслы, добрые ангелы-фаришта принесут изобилие и благоденствие. К празднику пекут круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса.
Сам Навруз начинается затемно. Все члены семьи надевают новые наряды и собираются за столом, сервированным новой посудой. Люди преподносят дары Солнцу, которое в ответ обязательно принесет богатый урожай. Но для этого на столе должны быть семь продуктов, названия которых начинаются с арабской буквы "син". Среди них яблоки, маслины, уксус, чеснок, специи, зелень, проросшее зерно (ростки чечевицы или пшеницы) – оно обозначает пробуждение всего живого.На стол принято ставить свечки – символ огня, защита от злых сил, зеркало и крашеные яйца – символы завершения старого и наступления нового года.
В следующие 13 дней поминают умерших, посещают родителей и близких и высаживают фруктовые деревья.
Комментарии
Вот это и есть один из 4-х настоящих праздников человечества. Я имею ввиду Равноденствие. Если посмотреть в наследие предков, то окажется у всех народов на этот день выпадает какой то праздник. И только у русских это стало считаться обычным днём. Это не правда. Просто нас лишили вселенского КолоДаря, а теперь стирают все его значимые даты. Что бы все всё забыли. Но от генетической памяти ни куда не денешься, мы все равно помним этот праздник. Остаётся только научиться праздновать его правильно, как наши предки, которые всегда жили по совести, поэтому всегда побеждали всех своих врагов, пока враги не научились подменять понятия и мутить наш разум.
Интересно, прыгать с зебры на тротуар через широкую реку талой жижи, это уже праздновать? Потому что за день таких ручьев более семи встречаешь...
По сути описания праздника, это и есть наш славянский праздник весны, начало новое Лета. Но тут ещё нужно учесть что давным давно мало кто делился на народности. Жить, да жили своими народами, но традиции были очень похожи. Потому что придумывали мало, а жили по природе. Поэтому и праздники были и праздновались похоже. Потом появились одни хитрецы (есть теперь такой народец, они ещё 40 лет где-то бродили, черт знает где) которым захотелось всех под себя переделать, они даже книжку для этого придумали. Как выясняется даже две, одну для себя, что бы самим случайно не переделаться (хотя нашлось и такие), а другую для всех.
вот с этого все и началось - ты мне друг, ты мне брат, а ты нам враг, ты не в того бога веришь!
И большие народы для них как кость в горле, на них все силы и были брошены. А мелкие народности были менее заметны, поэтому у них многое сохранилось почти не измененным. Там нужно искать истинное наследие наших предков. Искать, сопоставлять, анализировать, находить у себя подобное - в общем изучать заново.