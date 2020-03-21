Костры, зеркала и уксус. Как встречают самый древний праздник Навруз?

Что такое Навруз?

Навруз Байрам – это древнейший земледельческий праздник, олицетворяющий приход весны и начало нового сельскохозяйственного года. Отмечать его начали еще в VII веке до нашей эры. Так, в государстве Ахеменидов (VI-IV века до н.э.) и Сасанидов (III‑VII века н.э.) Навруз считался главным праздником.

В записях древнегреческого историка Страбона сказано, что в Навруз торговцы и ремесленники откладывали работу и собирались в Храме огня, где веселились, устраивали пир и угощали друг друга. Так люди встречали обновление природы, очищение душ и начало новой жизни.



В переводе с фарси Навруз означает "новый день". Он же является первым днем нового года в астрономическом солнечном календаре, который используется в качестве официального в Иране и Афганистане.