Барнаульцам предложили больше не оплачивать услуги ЖКХ на почте и в банке. Тогда как?

А передать показания счетчиков как?

Да так же.

Чтобы лишний раз не посещать коммунальные службы и не сидеть часами на телефоне, передать показания индивидуальных счетчиков можно через личный кабинет. Там есть соответствующая кнопка "Показания счетчиков", на которую нужно нажать и внести данные приборов учета. Сделать это можно как сайте, так и в приложении.