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Барнаульцам предложили больше не оплачивать услуги ЖКХ на почте и в банке. Тогда как?

, ИА "Амител"
Все, чтобы не заразиться коронавирусом
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Представители системы "Город" предложили барнаульцам оплачивать жилищно-коммунальные услуги, интернет и школьное питание не на почте и в банке, как обычно, а прямо из дома. Это одна из мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как это сделать и можно ли передать показания счетчиков из дома – читайте в материале amic.ru.

1
А оплатить ЖКХ из дома?
Через личный кабинет в системе "Город". Для этого нужно зайти на сайт www.sistemagorod.ru  и зарегистрироваться. В личном кабинете указано, сколько и за что вам нужно заплатить: коммуналку, школьное питание, интернет, детские сады. Оплатить услугу можно как с банковской карты, так и через "Сбербанк Онлайн" и PSB-Retail.

Еще один способ – скачать на телефон бесплатное приложение "Система Город – Алтайский край" и оплачивать услуги там. Для этого достаточно лишь отсканировать qr-код со ссылками магазинов App Store и Google Play. Код находится на обратной стороне бумажной квитанции об оплате ЖКУ. Принцип работы такой же, как на сайте. 

2
А передать показания счетчиков как?

Да так же.

Чтобы лишний раз не посещать коммунальные службы и не сидеть часами на телефоне, передать показания индивидуальных счетчиков можно через личный кабинет. Там есть соответствующая кнопка "Показания счетчиков", на которую нужно нажать и внести данные приборов учета. Сделать это можно как сайте, так и в приложении.

3
Где тогда взять квитанцию?
Вместо бумажной квитанции об оплате ЖКУ вы получите электронную. Ее пришлют на ваш e-mail, который нужно указать в настройках личного кабинета. Более того, в личном кабинете будут храниться истории ваших платежей за прошлые месяцы. Также в разделе Личного кабинета "Жил-комм. услуги" можно посмотреть на графики потребления коммунальных услуг, чтобы контролировать не только объемы, но и собственные затраты на них. 
4
Мой дед не разбирается в компьютерах. Как быть?
За пожилых людей зарегистрироваться в личном кабинете и оплатить услуги могут их родственники. Так что позаботьтесь о своих близких и не подвергайте их риску. Таким образом вы избавите их от необходимости посещать почтовые отделения, банки и управляющие компании и контактировать с большим количеством людей в помещении. Если возникли вопросы по работе с системой, то ознакомьтесь с подробными инструкциями на сайте или позвоните в службу техподдержки по телефону 20-28-20.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

19.03.2020 15:24
гость

через "Сбербанк Онлайн"

А там есть счета поставщиков услуг ЖКХ? А то наоплачиваем, будем потом деньги искать

19.03.2020 15:26
McSmall

Бабки без очередей в Сбере скорее со скуки двинут, чем от какого-то вируса! Нашу бабку ушатать можно только повышением тарифа на ОДН!

19.03.2020 15:27
- гость -

19.03.2020 15:24
гость
Оплачиваю там лет 15-20 уже. Пока ничо никуда не терялось)

19.03.2020 15:29
- гость -

В системе есть ВСЕ. просто куда будут ходить бабки создавать очереди и ругаться? еще поликлиники закройте, ага

19.03.2020 15:32
гость

В Италии, пишут, смертность среди бабок 21 процент

19.03.2020 15:34
Я

А будет очередной сбой или хакерская атака, чем доказать, что платежи были?

19.03.2020 15:38
- гость -

зря они так - наоборот нужно массово бабок сгонять, и ПФР в плюсе будет

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