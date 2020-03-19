Барнаульцам предложили больше не оплачивать услуги ЖКХ на почте и в банке. Тогда как?

Представители системы "Город" предложили барнаульцам оплачивать жилищно-коммунальные услуги, интернет и школьное питание не на почте и в банке, как обычно, а прямо из дома. Это одна из мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Как это сделать и можно ли передать показания счетчиков из дома – читайте в материале amic.ru.
Еще один способ – скачать на телефон бесплатное приложение "Система Город – Алтайский край" и оплачивать услуги там. Для этого достаточно лишь отсканировать qr-код со ссылками магазинов App Store и Google Play. Код находится на обратной стороне бумажной квитанции об оплате ЖКУ. Принцип работы такой же, как на сайте.
Да так же.
Чтобы лишний раз не посещать коммунальные службы и не сидеть часами на телефоне, передать показания индивидуальных счетчиков можно через личный кабинет. Там есть соответствующая кнопка "Показания счетчиков", на которую нужно нажать и внести данные приборов учета. Сделать это можно как сайте, так и в приложении.
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Комментарии
через "Сбербанк Онлайн"
А там есть счета поставщиков услуг ЖКХ? А то наоплачиваем, будем потом деньги искать
Бабки без очередей в Сбере скорее со скуки двинут, чем от какого-то вируса! Нашу бабку ушатать можно только повышением тарифа на ОДН!
19.03.2020 15:24
гость
Оплачиваю там лет 15-20 уже. Пока ничо никуда не терялось)
В системе есть ВСЕ. просто куда будут ходить бабки создавать очереди и ругаться? еще поликлиники закройте, ага
В Италии, пишут, смертность среди бабок 21 процент
А будет очередной сбой или хакерская атака, чем доказать, что платежи были?
зря они так - наоборот нужно массово бабок сгонять, и ПФР в плюсе будет