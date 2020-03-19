PlayStation 5. Что нужно знать о новой консоли и когда она поступит в продажу

Компания Sony вечером 18 марта провела техническую презентацию PlayStation 5, на которой все было посвящено начинке консоли. Изначально она должна была состояться еще в феврале, но мероприятие перенесли по известным всем причинам. Многие консольщики ждали этого события с интересом, ведь Microsoft продемонстрировала людям Xbox Series X и ее особенности всего за два дня до презентации PlayStation 5. Рассказываем, что нужно знать о новой приставке.

Какие основные характеристики PlayStation 5?

Уже известно, что у консоли очень быстрый SSD со скоростью передачи данных до 5,5 ГБ/с с контроллером собственной разработки. Новинка Sony получит 4К UHD Blu-Ray-дисковод, 8-ядерный AMD Zen 2 на частоте 3,5 ГГц с графическим ядром AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопс. Оперативной памяти – 16 Гб GDDR6 (скорость 446 Гб). Встроенной – 825 Гб формата SSD (NVME на скорости от 5,5 до 9 Гб/с).

Уже известно, что данные в виде 2 гигабайт будут загружаться всего за 0,2 секунды. Фантастика. 16 Гб оперативной памяти будут использоваться только для игр. Ранее Microsoft назвала подробности Xbox Series X – гаджет получит поддержку до 120 кадров в секунду, 16 Гб оперативной памяти и 1 Тб внутренней.

Также у консоли будет обратная совместимость с PlayStation 4. Это очень удобно для пользователей, которые еще раз смогут насладиться любимыми играми.

Когда поступит в продажу?

Еще неизвестно, но до конца 2020 года. Многие эксперты из мира игровой индустрии называют PlayStation 5 главной консолью в истории. Даже джойстик будет оснащен системой распознавания температуры тела игрока. Это позволит при необходимости становится джойстику немного холоднее для удобства.

Сколько консоль будет стоить в России?

Никто не знает. Курс доллара сейчас растет каждый день, так что цена может достигать 50-60 тысяч рублей за одну консоль.