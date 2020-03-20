День весеннего равноденствия 2020: что он означает и какие традиции с ним связаны

День весеннего равноденствия – уникальное природное явление. Древние славяне считали, что в этот день природа просыпается от зимнего сна, а свет наконец-то побеждает тьму. Чтобы задобрить богов и улучшить свою жизнь, они совершали странные обряды. Что такое весеннее равноденствие и что не рекомендуется делать в этот день – читайте в материале amic.ru.
У славян в языческие времена большую роль играло Солнце. В народе верили, что когда день примерно равен ночи, солнечные божества приходят в мир людей и проверяют, как у них идут дела. Богу Ярило посвящали всяческие обряды и приношения. Так люди славили его победу на зимой, победу света над тьмой.
Славяне устраивали шумные гулянья, ярмарки и щедрые застолья. Хозяйки пекли блины – символ солнца. По блинам даже гадали. Считалось, что если у незамужней девушки первый блин был комом, то свадьбы ей в этом году не ждать. Женщины, особенно беременные, следили за тем, кто первым возьмет блин со стола. Если мужчина – родится мальчик, а если женщина – девочка.
К вечеру на городских площадях массово жгли костры. Считалось, что высокое, яркое и чистое пламя – залог счастливой жизни. А еще в костер бросали записки – в них перечисляли все плохое, от чего хотели избавиться в жизни.
В старину этот праздник связывали с прилетом птиц. Так как первыми возвращались жаворонки, то основным символом праздника считали их. Женщины в день весеннего равноденствия выпекали печенье в форме жаворонка. Печенье и блины предназначались Медвежьему богу, которого люди пытались задобрить, чтобы хищник не нападал на мужчин во время охоты.
В этот день проводили "очистительные" обряды. В первую очередь, очищали дом от негатива. Для этого делали генеральную уборку. Считалось, что вместе с мусором и пылью из жилища уходили дурные мыли домочадцев и гостей. После того как полы были вымыты, а пыль протерта, дом окропляли святой водой с солевым раствором. Добавляли туда и травяные настои. А уж после люди занимались личным очищением, то есть мылись.
В весеннее равноденствие советуют не ругаться, не ссориться и не конфликтовать – это может разрушить отношения. Старайтесь избегать любых негативных эмоций.
В народе считали плохой приметой навредить черному коту или кошке. Если такое происходило (даже неумышленно) ждали беды. Найденное тухлое яйцо среди продуктов предвещало болезнь близкого и утрату покровительства богов. Чтобы этого избежать, люди задерживали дыхание и обходили дом по часовой стрелке.
А еще в старину верили, что в весеннее равноденствие нельзя сажать вербу и без свечи выходить на улицу: по поверью, вечером нечистая сила гуляет шабаши, а свет свечи способен защитить от нее.
По поверью, если совершить плохой поступок или думать о плохом в день весеннего равноденствия, то такие события будут преследовать целый год. Поэтому если простить всем обиды и выгнать из мыслей злость – весь год будет удачным.
Если в этот день мороз, то до конца весны еще ждать 40 холодный дней. А если тепло, то ближайшие 40 дней будет так же.
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