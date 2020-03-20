Какие продукты и вещи нужно купить на случай карантина из-за коронавируса?

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Выпуски новостей о распространении коронавируса на новых территориях во всем мире и статус пандемии мало кого оставляют равнодушными. А кадры с пустыми полками в продуктовых магазинах в других странах уже вызывают беспокойство у граждан и в России. Даже некоторые барнаульцы бросились в магазины, сметая с полок все что видят. Портал amic.ru призывает не поддаваться панике. Но мы публикуем список продуктов и препаратов, которые могут понадобиться вам, если вдруг вы окажетесь на карантине или в режиме самоизоляции. Сразу отметим, что эти товары пригодятся в любом случае, даже если карантин вас не коснется.
И что нужно приобрести на случай карантина?
Специалисты федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии подсчитали необходимый перечень продуктов и вещей, которые стоит иметь населению на случай эпидемии коронавируса COVID-19 и введения карантина на 10 дней. На одного человека ведомство рекомендует приобрести:
– 20 литров питьевой воды;
– 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
– 3,5 кг круп, хлеба, овощей, макарон и риса;
– 2,5 кг овощных консервов и орехов;
– 4 кг сухофруктов и фруктовых консервов;
– 2,6 кг молока и молочных продуктов;
– 0,4 кг растительного масла или других жиров.
Также рекомендовано запастись печеньем, шоколадом, медом, сахаром, мукой и бульонными кубиками.
В остальном, не стоит накупать лишнего. С этим списком вы спокойно проживете десять дней, а при желании и две недели.
Представьте, что завтра и еще несколько дней вы не сможете выйти из дома. А кушать вы захотите утром, максимум в обед. Естественно, вам нужно будет приготовить еду. Для этого вам понадобятся:
– картофель;
– свекла;
– морковь;
– лук и чеснок.
Тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Можно купить:
– гречку;
– рис;
– пшено;
– перловку;
– горох;
– макароны, лапшу быстрого приготовления.
Не забывайте про рыбные и мясные консервы, тушенку (лучше отдавать предпочтение продукции, сделанной по ГОСТу). Не лишней будет томатная паста. Можно приобрести сало и свежее мясо (говядина, свинина, курица). В замороженном состоянии оно хранится до трех месяцев. Также в хозяйстве всегда пригодятся соль, сахар, спички, чай, кофе, сгущенка, галеты, сухое молоко, туалетная бумага (но все в меру, без фанатизма).
Помимо продуктов, на карантине точно понадобятся средства дезинфекции (антисептики для обработки рук, антибактериальные салфетки) и лекарства. Впрочем, эти вещи обычно всегда есть дома у хорошей хозяйки.
В домашней аптечке всегда (и это независимо от коронавируса) должны быть препараты от температуры и обезболивающие. Традиционно врачи назначают жаропонижающие лекарства на основе действующего вещества парацетамол, ибупрофен или нимесулид. В качестве спазмалитиков можно приобрести препараты с дротаверином. Не лишними будут анальгетики (анальгин, брал), препараты против аллергии (супрастин, зодак, зиртек).
С диареей помогут справиться сорбенты: активированный уголь, энтерол, лоперамид. В список препаратов от простуды входят капли и спреи в нос с оксиметазолином или ксилометазолином. Для обработки понадобятся антисептики: перекись водорода, йод, зеленка и обязательно бинты. Для ускорения заживления ран, ссадин, ожогов хороши препараты с пантенолом. Не забудьте про антибиотики широкого спектра. Из медприборов достаточно иметь термометр и тонометр для измерения давления.
Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, либо вы нуждаетесь в приеме особых медпрепаратов, добавьте к этому списку то, что необходимо конкретно вам.
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Комментарии
за каким эта статья
Патронов поболе - и все у вас будет
Самая паршивая статья. Амик разжигает панику.
Коронавирус - это не черная оспа со смертность в 90%.
Разжигать не надо.
Но стоит бояться гипертрофированной реакции властей, если все закроют на карантин
А почему нет в списке туалетной бумаги, и побольше!!!
Но нам, рождённым в СССР не надо, пары тройки газет хватит,
хоть на курево, хоть куда.))
20.03.2020 10:44
Я ЛЕГЕНДА
за каким эта статья
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Полезная статья. Ничего плохого нет в том, что люди немного позаботятся о себе, сделают небольшие запасы.
Где вы видите "сметание"? В Ашане было пусто, народу никого, в соседнем магазине стояли полные поддоны с товаром,никакого ажиотажа. Вот зачем такие провокации?
а журналистов за такое не привлекают ?
Даже в Китае в магазины выпускали
Я лично запас сделаю, бережного Бог бережёт
Старшее поколение рассказывает об эпидемии холеры в конце 60х. Родственница с бабушкой гостили летом на Украине. В СССР стала распространяться холера. Республики закрывали на замок, выезд был запрещен. Бабушка и внучка успели буквально на последний разрешенный поезд.
В Барнауле тогда ввели правило отпускать хлеб и другие продукты в полиэтиленовые мешочки, которые покупатели должны были приносить с собой. В магазинах того времени заворачивали в крафтовую бумагу. Всё, колбасу, масло, селёдку и прочее. Крупы, конфеты и тому подобное в бумажные кульки, их вертели сами продавцы. Хлеб лежал в открытом доступе на прилавках, подобных нынешним, но без упаковки. Покупатели брали руками, складывали в свои «многоразовые» сумки. В связи с холерой правила изменились. Похоже, использование одноразовой упаковки, может, вредит экологии, но спасает людей от губительных инфекций.
Итак ясно!Соль,спички,керосин.С первыми двумя понятно,их в каждом лабазе немеряно,а вот где каросину прикупить,вопрос вопросов!И что ж теперь?Как пережить чуму 21 века?))
вот где каросину прикупить,вопрос вопросов!
С 9:00 до 21:00 в любом магазине!
Старшее поколение рассказывает об эпидемии холеры в конце 60х.
В начале 70-х, в сентябре по-моему, в Барнауле в Оби был выявлен холероподобный вибрион, в школу не ходили вроде неделю, вспышки не было.
Как стало известно сегодня, 62-летний князь Альбер II стал очередной жертвой эпидемии. Сегодня королевский дворец Монако распространил официальное заявление: «Князь Альбер, который сдал на этой неделе тест на наличие у него коронавируса, получил результат, подтверждающий то, что он инфицирован.
Напустили африканцев в европу, осталось коренных европейцев выкосить и привет.
У меня нет денег на продукты так что мы все умрем или от голода или от вируса ааааа)))))))