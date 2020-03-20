Пятница, 20 Март, 11:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,16
€ 87,27
2°

199 +0
Обь
7см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пандемия коронавирусаИзменение КонституцииВеликий пост-2020
Вопрос дня



Какие продукты и вещи нужно купить на случай карантина из-за коронавируса?

, ИА "Амител"
В разгар эпидемии коронавируса с полок начали сметать продукты, народ готовится к массовой изоляции

Фото: https://ru.depositphotos.com

Выпуски новостей о распространении коронавируса на новых территориях во всем мире и статус пандемии мало кого оставляют равнодушными. А кадры с пустыми полками в продуктовых магазинах в других странах уже вызывают беспокойство у граждан и в России. Даже некоторые барнаульцы бросились в магазины, сметая с полок все что видят. Портал amic.ru призывает не поддаваться панике. Но мы публикуем список продуктов и препаратов, которые могут понадобиться вам, если вдруг вы окажетесь на карантине или в режиме самоизоляции. Сразу отметим, что эти товары пригодятся в любом случае, даже если карантин вас не коснется.  

1

И что нужно приобрести на случай карантина?

Специалисты федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии подсчитали необходимый перечень продуктов и вещей, которые стоит иметь населению на случай эпидемии коронавируса COVID-19 и введения карантина на 10 дней. На одного человека ведомство рекомендует приобрести:

– 20 литров питьевой воды;

– 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;

– 3,5 кг круп, хлеба, овощей, макарон и риса;

– 2,5 кг овощных консервов и орехов;

– 4 кг сухофруктов и фруктовых консервов;

– 2,6 кг молока и молочных продуктов;

– 0,4 кг растительного масла или других жиров.

Также рекомендовано запастись печеньем, шоколадом, медом, сахаром, мукой и бульонными кубиками.

3
А этого точно хватит?!
На счет воды вопрос спорный. Тем более, что в России карантин длится 14 дней. Эксперты отмечают, что в день только один человек в среднем выпивает 2 литра воды в чистом виде. Кроме того, вода необходима для приготовления пищи и чая/кофе. Поэтому расход на день должен составлять минимум 3 литра на человека.

В остальном, не стоит накупать лишнего. С этим списком вы спокойно проживете десять дней, а при желании и две недели.
4
Какими овощами нужно запастись?

Представьте, что завтра и еще несколько дней вы не сможете выйти из дома. А кушать вы захотите утром, максимум в обед. Естественно, вам нужно будет приготовить еду. Для этого вам понадобятся:

– картофель;
– свекла;
– морковь;
– лук и чеснок.

5
Какие покупаем крупы и мясо?  

Тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Можно купить:

– гречку;
– рис;
– пшено;
– перловку;
– горох;
– макароны, лапшу быстрого приготовления.

Не забывайте про рыбные и мясные консервы, тушенку (лучше отдавать предпочтение продукции, сделанной по ГОСТу). Не лишней будет томатная паста. Можно приобрести сало и свежее мясо (говядина, свинина, курица). В замороженном состоянии оно хранится до трех месяцев. Также в хозяйстве всегда пригодятся соль, сахар, спички, чай, кофе, сгущенка, галеты, сухое молоко, туалетная бумага (но все в меру, без фанатизма).

6
А как все это хранить?
Мясо, естественно, храним в морозильной камере. Остальные продукты убираем в плотные черные пакеты, в темное и вентилируемое помещение. И да, не набирайте слишком много. Лучше попросить знакомых принести вам свежие продукты, чем отравиться испорченными. 
7
Что нужно купить кроме продуктов?
Не лишними станут свечки, спички, фонарь, газовая горелка и батарейки. В список следует внести зубную пасту, порошок, шампунь, средство для мытья посуды, мыло, перчатки и маски. Также могут пригодиться такие средства гигиены, как влажные салфетки, памперсы.

Помимо продуктов, на карантине точно понадобятся средства дезинфекции (антисептики для обработки рук, антибактериальные салфетки) и лекарства. Впрочем, эти вещи обычно всегда есть дома у хорошей хозяйки. 
8
Что должно быть в домашней аптечке? 

В домашней аптечке всегда (и это независимо от коронавируса) должны быть препараты от температуры и обезболивающие. Традиционно врачи назначают жаропонижающие лекарства на основе действующего вещества парацетамол, ибупрофен или нимесулид. В качестве спазмалитиков можно приобрести препараты с дротаверином. Не лишними будут анальгетики (анальгин, брал), препараты против аллергии (супрастин, зодак, зиртек).

С диареей помогут справиться сорбенты: активированный уголь, энтерол, лоперамид. В список препаратов от простуды входят капли и спреи в нос с оксиметазолином или ксилометазолином. Для обработки понадобятся антисептики: перекись водорода, йод, зеленка и обязательно бинты. Для ускорения заживления ран, ссадин, ожогов хороши  препараты с пантенолом. Не забудьте про антибиотики широкого спектра. Из медприборов достаточно иметь термометр и тонометр для измерения давления.

Если у вас есть какие-либо хронические заболевания, либо вы нуждаетесь в приеме особых медпрепаратов, добавьте к этому списку то, что необходимо конкретно вам.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.03.2020 10:44
Я ЛЕГЕНДА

за каким эта статья

20.03.2020 10:45
Filin

Патронов поболе - и все у вас будет

20.03.2020 10:46
- гость -

Самая паршивая статья. Амик разжигает панику.

20.03.2020 10:50
- гость -

Коронавирус - это не черная оспа со смертность в 90%.
Разжигать не надо.

Но стоит бояться гипертрофированной реакции властей, если все закроют на карантин

20.03.2020 10:53
- гость -

А почему нет в списке туалетной бумаги, и побольше!!!
Но нам, рождённым в СССР не надо, пары тройки газет хватит,
хоть на курево, хоть куда.))

20.03.2020 10:57
- гость -

20.03.2020 10:44
Я ЛЕГЕНДА
за каким эта статья
----------------------------
Полезная статья. Ничего плохого нет в том, что люди немного позаботятся о себе, сделают небольшие запасы.

20.03.2020 11:05
- гость -

Где вы видите "сметание"? В Ашане было пусто, народу никого, в соседнем магазине стояли полные поддоны с товаром,никакого ажиотажа. Вот зачем такие провокации?

20.03.2020 11:14
zloy

а журналистов за такое не привлекают ?

20.03.2020 11:15
- гость -

Даже в Китае в магазины выпускали

20.03.2020 11:16
- гость -

Я лично запас сделаю, бережного Бог бережёт

20.03.2020 11:16
- гость -

Старшее поколение рассказывает об эпидемии холеры в конце 60х. Родственница с бабушкой гостили летом на Украине. В СССР стала распространяться холера. Республики закрывали на замок, выезд был запрещен. Бабушка и внучка успели буквально на последний разрешенный поезд.
В Барнауле тогда ввели правило отпускать хлеб и другие продукты в полиэтиленовые мешочки, которые покупатели должны были приносить с собой. В магазинах того времени заворачивали в крафтовую бумагу. Всё, колбасу, масло, селёдку и прочее. Крупы, конфеты и тому подобное в бумажные кульки, их вертели сами продавцы. Хлеб лежал в открытом доступе на прилавках, подобных нынешним, но без упаковки. Покупатели брали руками, складывали в свои «многоразовые» сумки. В связи с холерой правила изменились. Похоже, использование одноразовой упаковки, может, вредит экологии, но спасает людей от губительных инфекций.

20.03.2020 11:24
- гость -

Итак ясно!Соль,спички,керосин.С первыми двумя понятно,их в каждом лабазе немеряно,а вот где каросину прикупить,вопрос вопросов!И что ж теперь?Как пережить чуму 21 века?))

20.03.2020 11:26
- гость -

вот где каросину прикупить,вопрос вопросов!
С 9:00 до 21:00 в любом магазине!

20.03.2020 11:31
- гость -

Старшее поколение рассказывает об эпидемии холеры в конце 60х.

В начале 70-х, в сентябре по-моему, в Барнауле в Оби был выявлен холероподобный вибрион, в школу не ходили вроде неделю, вспышки не было.

20.03.2020 11:34
- гость -

Как стало известно сегодня, 62-летний князь Альбер II стал очередной жертвой эпидемии. Сегодня королевский дворец Монако распространил официальное заявление: «Князь Альбер, который сдал на этой неделе тест на наличие у него коронавируса, получил результат, подтверждающий то, что он инфицирован.

Напустили африканцев в европу, осталось коренных европейцев выкосить и привет.

20.03.2020 11:40
Кот Василий

У меня нет денег на продукты так что мы все умрем или от голода или от вируса ааааа)))))))

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:43
Барнаульская горэлектросеть переходит на дистанционное обслуживание абонентов 0
11:31
Ивлеева и Темникова выяснили, у кого из них самый трогательный рот. Видео 2
11:19
Сибирская полиция ищет "красную шапочку" 0
11:03
Открытие ДОК, тушение пожаров и новые деревья: холдинг "Алтайлес" подвел итоги работы 1
10:51
Виктор Томенко показал, чем занимается вечером после работы 3
10:40
Какие продукты и вещи нужно купить на случай карантина из-за коронавируса? 16
10:27
"О смерти надо думать всегда". Разговор с монахом, который каждый день говорит с Богом 12
10:14
Мэрия требует снести автосервис в центре Барнаула 16
10:02
Бережливое производство: как с помощью "Фабрики процессов" развивают бизнес на Алтае 1
09:56
Родственник Владимира Путина создает свою политическую партию 9
09:43
Путин, тротуары и любовь. Барнаульцы рассказали, что делает их счастливыми 4
09:27
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом создали в Барнауле 19
09:03
Полезные каникулы: как выстроить обучение и досуг школьника на время карантина 0
08:48
Бийчанин заказал интим за 80 тысяч рублей и стал жертвой обмана 17
08:33
"Жигули" и Audi столкнулись в Барнауле 1
08:18
Суд три месяца не может решить судьбу главы Октябрьского района Барнаула 22
08:04
Диетолог поставила под сомнение пользу подсчета калорий для здорового питания 1
07:51
Барнаульцы не очень любят скидывать цены на квартиры 5
07:42
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 5
07:30
IKEA закрывает магазины по всему миру 5
07:18
Своим расплатился за чужое. Бывшего начальника лесничества осудили в Алтайском крае 2
07:02
Тариф "Любопытный": быстрый и недорогой интернет от ТТК в Барнауле 0
06:49
Весна, пятница, счастье: подборка для поднятия настроения 0
06:36
День весеннего равноденствия 2020: что он означает и какие традиции с ним связаны 0
06:21
Звонок для учителя. Глава Минобра рассказал о дистанционном обучении и сроках ЕГЭ 3
06:10
Ну, с Богом! Какие поправки вносят в Конституцию и зачем на самом деле они нужны 26
05:52
До +11°С потеплеет в Алтайском крае 20 марта 0
23:46
Алтайский край вошел в пятерку лучших по числу откапиталенных трасс 1
23:20
Жительницу Барнаула обвиняют в убийстве бывшего возлюбленного 3
22:42
52 новых случая заражения COVID-19 выявили в России за последние сутки 0
22:03
Япония приняла олимпийский огонь в Афинах 0
21:32
Куда уходят маски, в какие города. Алтайские таможенники пресекли вывоз контрабанды 1
21:01
Суды в Алтайском крае закрылись до 10 апреля 0
20:34
Ставка не зашла. Жительница Барнаула поверила мошенникам 2
20:03
За нарушение карантина введут уголовную ответственность 7
19:36
Цисты рачка артемии довели троих жителей Алтайского края до суда 2
19:07
Госдума приняла закон о госрегулировании цен на лекарства 5
18:40
Сибирские ученые показали, как выглядит коронавирус 5
18:11
Алтайский "политех" переходит на дистанционную форму обучения 8
17:55
Выяснилось, как переход на удаленную работу повлияет на счета по ЖКХ 4
17:42
Американцы получат 500 миллиардов долларов из-за коронавируса 12
17:30
Алтайские педагоги стремятся уехать в Приморье по программе "Земский учитель" 2
17:19
Только молодожены и родители. В ЗАГСы Алтайского края перестали пускать гостей 0
17:05
"Я работаю, а не царствую". Путин не согласился с теми, кто называет его царем 17
16:54
Роспотребнадзор призвал людей старше 60 самоизолироваться 4
16:43
Та женщина, которая смогла. Москвичка украла у банка миллиард 8
16:33
"Нагрешили". Алтайский священник объяснил причины пандемии коронавируса 25
16:18
Фейковые письма с требованием закрыть заведения общепита рассылают в Алтайском крае 0
16:06
Хирургов у нас нет. Алтайским больницам не хватает 2,5 тысячи специалистов 37
15:55
Увидеть Париж и не умереть: уроженка Барнаула застряла во Франции из-за коронавируса 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.