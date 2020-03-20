Какие продукты и вещи нужно купить на случай карантина из-за коронавируса?

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Выпуски новостей о распространении коронавируса на новых территориях во всем мире и статус пандемии мало кого оставляют равнодушными. А кадры с пустыми полками в продуктовых магазинах в других странах уже вызывают беспокойство у граждан и в России. Даже некоторые барнаульцы бросились в магазины, сметая с полок все что видят. Портал amic.ru призывает не поддаваться панике. Но мы публикуем список продуктов и препаратов, которые могут понадобиться вам, если вдруг вы окажетесь на карантине или в режиме самоизоляции. Сразу отметим, что эти товары пригодятся в любом случае, даже если карантин вас не коснется.

1 И что нужно приобрести на случай карантина? Роспотребнадзор объяснил, как вести себя на карантине Из дома выходить нельзя Специалисты федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии подсчитали необходимый перечень продуктов и вещей, которые стоит иметь населению на случай эпидемии коронавируса COVID-19 и введения карантина на 10 дней. На одного человека ведомство рекомендует приобрести: – 20 литров питьевой воды; – 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка; – 3,5 кг круп, хлеба, овощей, макарон и риса; – 2,5 кг овощных консервов и орехов; – 4 кг сухофруктов и фруктовых консервов; – 2,6 кг молока и молочных продуктов; – 0,4 кг растительного масла или других жиров. Также рекомендовано запастись печеньем, шоколадом, медом, сахаром, мукой и бульонными кубиками.

3 А этого точно хватит?! На счет воды вопрос спорный. Тем более, что в России карантин длится 14 дней. Эксперты отмечают, что в день только один человек в среднем выпивает 2 литра воды в чистом виде. Кроме того, вода необходима для приготовления пищи и чая/кофе. Поэтому расход на день должен составлять минимум 3 литра на человека.



В остальном, не стоит накупать лишнего. С этим списком вы спокойно проживете десять дней, а при желании и две недели.

4 Какими овощами нужно запастись? Представьте, что завтра и еще несколько дней вы не сможете выйти из дома. А кушать вы захотите утром, максимум в обед. Естественно, вам нужно будет приготовить еду. Для этого вам понадобятся: – картофель;

– свекла;

– морковь;

– лук и чеснок.

5 Какие покупаем крупы и мясо? Только спокойствие. Психолог рассказал, чем опасна массовая истерия и как ее избежать Как сохранить присутствие духа, если кажется, что весь мир сошел с ума Тут все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Можно купить: – гречку;

– рис;

– пшено;

– перловку;

– горох;

– макароны, лапшу быстрого приготовления. Не забывайте про рыбные и мясные консервы, тушенку (лучше отдавать предпочтение продукции, сделанной по ГОСТу). Не лишней будет томатная паста. Можно приобрести сало и свежее мясо (говядина, свинина, курица). В замороженном состоянии оно хранится до трех месяцев. Также в хозяйстве всегда пригодятся соль, сахар, спички, чай, кофе, сгущенка, галеты, сухое молоко, туалетная бумага (но все в меру, без фанатизма).

6 А как все это хранить? Мясо, естественно, храним в морозильной камере. Остальные продукты убираем в плотные черные пакеты, в темное и вентилируемое помещение. И да, не набирайте слишком много. Лучше попросить знакомых принести вам свежие продукты, чем отравиться испорченными.

7 Что нужно купить кроме продуктов? Куда уходят маски, в какие города. Алтайские таможенники пресекли вывоз контрабанды Общий вес нелегального груза составил порядка 12 килограммов



Помимо продуктов, на карантине точно понадобятся средства дезинфекции (антисептики для обработки рук, антибактериальные салфетки) и лекарства. Впрочем, эти вещи обычно всегда есть дома у хорошей хозяйки. Не лишними станут свечки, спички, фонарь, газовая горелка и батарейки. В список следует внести зубную пасту, порошок, шампунь, средство для мытья посуды, мыло, перчатки и маски. Также могут пригодиться такие средства гигиены, как влажные салфетки, памперсы.Помимо продуктов, на карантине точно понадобятся средства дезинфекции (антисептики для обработки рук, антибактериальные салфетки) и лекарства. Впрочем, эти вещи обычно всегда есть дома у хорошей хозяйки.