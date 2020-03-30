Пить или не пить. Чем опасна вода из крана весной и как избежать инфекции

Зима сезона 2019-2020 была очень снежной, особенно февраль. А потому и паводка в регионе ждут полноводного. Но страшен этот сезон не только возможными подтоплениями, а где-то и затоплениями. В это время резко ухудшается качество воды. Как ее очищают и насколько она нежелательна для употребления, порталу amic.ru рассказала кандидат химических наук, главный специалист по качеству компании "Легенда жизни" Ольга Варнавская.
Дело в талом снеге. Все, что накопилось в нем за зиму (грязь, отходы жизнедеятельности, продукты нефтепереработки) стекает в реки. А ведь вы же знаете, что вода для центрального водоснабжения поступает на водозаборы из реки Обь.
Весной она становится более мутной, появляется неприятный запах. И может вызвать опасные заболевания, самые распространенные – острые кишечные инфекции.
Воду перед подачей в систему чистят всегда. И зимой, и летом. Но особенно весной. В этот период в нее добавляют значительно больше химических реагентов, в том числе и хлора. А он очень неблагоприятно воздействует на организм человека.
"Сейчас водоканалы перешли на очищение воды методом электролиза, но в основе его лежит образование хлора. Обладая функцией высокого обеззараживания воды, он неизменно остается вредным химическим веществом", – отметила Ольга Варнавская.
Кроме того, некоторые органические вещества из речной воды при взаимодействии с хлором образуют токсичные соединения (хлороформ, дихлорбромметан и другие). Промышленность развивается, а вместе с ней растет уровень загрязнения и количество новых опасных соединений, для которых еще не установлены гигиенические нормативы.
А еще вода централизованного водоснабжения не подлежит контролю по ряду показателей: содержание нитрит-ионов, аммиака и органических веществ. Пить воду из крана не желательно, особенно весной.
Пейте исключительно бутилированную воду. Нормативы для нее более жесткие, чем для централизованного водоснабжения. В ней в несколько раз должно быть меньше свинца, никеля и мышьяка.
Добывают такую воду из надежно защищенных водоисточников, как правило, из глубоких подземных, талая вода туда просто не попадает. И все равно она проходит многоуровневый контроль очистки и качества. Так что стабильно качественна даже весной.
"Как кандидат химических наук и мама двоих детей я рекомендую употреблять воду "Легенда жизни", тем более что процесс производства и контроля качества я знаю изнутри. Это вода не только для взрослых, но и для самых маленьких. А это очень большая ответственность производителя", – сказала Ольга Варнавская.
Она содержит полезные макроэлементы и не требует дополнительного кипячения. Кстати, бутилированную воду нужно не только пить, но и готовить на ней.
Не забывайте, что в день нужно употреблять не менее полутора литров чистой воды. Это основа хорошего внешнего вида, пищеварения, работы мозга и сердца.
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