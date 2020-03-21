Что такое великопостная Родительская суббота?

Великий пост у православных христиан считается не только временем для ограничения в пище и развлечениях, но и временем для молитвы, в том числе о тех, кого с нами уже нет. Молиться об умерших необходимо как можно чаще, при любой возможности. Но в будние дни поста обычная литургия в храме не совершается, если нет большого праздника.

На Святую четыредесятницу приходятся три Родительские субботы – особые дни поминовения, когда совершаются заупокойные службы. Происходит это на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах: в 2020 году это 14, 21 и 28 марта.