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Родительская суббота: как писать "записки за упокой" и надо ли нести в храм еду?

, ИА "Амител"
Церковь в Родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби

Фото: Екатерина Смолихина

Православной церковью во время Великого поста установлены три Родительских субботы, когда христиане могут помолиться об усопших. Ближайший особый день поминовения выпадает на 21 марта. Что такое великопостная Родительская суббота, как правильно поминать тех, кто был нам дорог, и нужно ли обязательно идти на кладбище – читайте на amic.ru.

1
Что такое великопостная Родительская суббота?

Великий пост у православных христиан считается не только временем для ограничения в пище и развлечениях, но и временем для молитвы, в том числе о тех, кого с нами уже нет. Молиться об умерших необходимо как можно чаще, при любой возможности. Но в будние дни поста обычная литургия в храме не совершается, если нет большого праздника.

На Святую четыредесятницу приходятся три Родительские субботы – особые дни поминовения, когда совершаются заупокойные службы. Происходит это на второй, третьей и четвертой великопостных седмицах: в 2020 году это 14, 21 и 28 марта.

2
Как правильно поминать усопших?

В Великий пост литургию служат только по субботам и воскресеньям. Но подать записку за упокой можно в любое время – ее обязательно прочитают. В ней прописывают имена усопших, данные им при крещении.

Но важно не только подать записку, но и прийти в храм на утреннюю литургию в Родительскую субботу. Церковь – это не комбинат услуг. Важно личное участие человека в молитве об усопшем. Иначе поминовение не имеет смысла, так как алгоритм "подал записку и забыл" в храме не работает.

3
На кладбище идти обязательно?
Рекомендуется побывать и на кладбище. Могилы приводят в порядок заблаговременно. В дни поминовения усопших убирать мусор и красить оградки и памятники не рекомендуется, как и распивать спиртные напитки.
4
А как часто следует ходить на кладбище?
Тут все индивидуально. Если вы живете в другом регионе или не можете прийти на могилки по состоянию здоровья, это один вопрос. А если вы не делаете это потому, что не хотите, это уже другое. 

Есть заповедь "почитай отца и мать". Поэтому ходить на кладбище, отдавать дань памяти своим родителям и поддерживать могилы в порядке нужно обязательно. Следует личным примером приучать к этому и своих детей.
5

Как поминать усопших дома?

Поминать можно самостоятельно во время домашней молитвы или читая Псалтырь. А еще в любом молитвослове есть молитвы об усопших.

6
Зачем в храм приносят еду и нужно ли?

Это дело добровольное. Перед Родительской субботой верующие могут принести в храм постную еду. Продукты на каноне (поминальном столе) предназначаются для всех нуждающихся, кому помогает приход. Это древняя практика совершения общих тризн, то есть поминовения усопших.

7
Когда еще будут родительские субботы в 2020 году?

Также днем особого поминовения усопших является Радоница (28 апреля).

Затем Родительские субботы пройдут:

  • 9 мая – Поминовение усопших воинов;
  • 6 июня – Троицкая суббота;
  • 7 ноября – Димитриевская суббота.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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