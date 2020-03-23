Я на карантине. Как оформить больничный, чтобы не остаться без денег

Прилетевших из-за границы помещают на двухнедельный карантин. Это мера необходима, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и выявить заболевших. Но как быть с работой? Чтобы не брать отпуск за свой счет и не лишиться части зарплаты, рекомендуют взять больничный. И для этого даже не нужно выходить из дома. Как это сделать – читайте в материале amic.ru.
1. Те, кто вернулся из заграничной поездки и планировал выйти на работу.
2. Работающие люди, которые проживают с вернувшимися туристами.
На остальных новый порядок получения больничного не распространяется.
1. После возвращения домой необходимо оповестить территориальную поликлинику по телефону, что вы прибыли из-за рубежа.
2. Сообщите работодателю, что находитесь на 14-дневном карантине и по возможности договоритесь об удаленной работе из дома. Оформите больничный на сайте ФСС.
3. В это время по возможности изолируйтесь от остальных членов семьи в отдельной комнате, заведите личные столовые принадлежности, посуду, полотенца и постельное белье.
4. В период изоляции ни с кем лично не контактируйте и не выходите из дома.
5. Систематически проветривайте помещение, проводите дезинфекцию не реже двух раз в день с применением дезинфицирующих препаратов. Мойте руки с мылом в течение 20 секунд, вытирайте их одноразовыми бумажными полотенцами.
6. Следите за самочувствием. Измеряйте температуру тела два раза в день. Чихайте и кашляйте, прикрывая рот и нос одноразовой салфеткой или локтем, чтобы избежать распространения вируса. А после обязательно мойте руки с мылом. Если возникли заложенность носа, кашель, чихание, затрудненное дыхание, поднялась температура тела выше 38 градусов, то вызовите на дом участкового врача-терапевта, а при ухудшении состояния – бригаду скорой медицинской помощи по телефону 03 или 103, сообщили в алтайском Минздраве.
По данным краевого Минздрава, с 26 января в регионе в медицинских организациях находилось под наблюдением 666 человек. У 444 человек оно все еще продолжается. Всего в крае провели 360 исследований на коронавирусную инфекцию, все результаты отрицательные.
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Комментарии
"проводите дезинфекцию не реже двух раз в день с применением дезинфицирующих препаратов"
интересно где брать дезинфицирующие препараты, если их уже давно как днем с огнем не найдешь
>A1isa
да ладно, свежие исследования показали что обычная 40% водка вполне эффективна против Covid-19 (тогда как раньше утверждали что нужен раствор от 60-70%)
23.03.2020 17:33
A1isa
Водки в магазинах хоть залейся.
Достаточно сказать: "Чики-чики, я в домике!"
И на работу можно не ходить.
Если два стакана по 45°, то уже 90 получается. По любому вирусу хана, если не меньше двух стаканов...