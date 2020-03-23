Я на карантине. Как оформить больничный, чтобы не остаться без денег

Давайте по порядку. Что мне делать на карантине?

1. После возвращения домой необходимо оповестить территориальную поликлинику по телефону, что вы прибыли из-за рубежа.

2. Сообщите работодателю, что находитесь на 14-дневном карантине и по возможности договоритесь об удаленной работе из дома. Оформите больничный на сайте ФСС.

3. В это время по возможности изолируйтесь от остальных членов семьи в отдельной комнате, заведите личные столовые принадлежности, посуду, полотенца и постельное белье.

4. В период изоляции ни с кем лично не контактируйте и не выходите из дома.

5. Систематически проветривайте помещение, проводите дезинфекцию не реже двух раз в день с применением дезинфицирующих препаратов. Мойте руки с мылом в течение 20 секунд, вытирайте их одноразовыми бумажными полотенцами.

6. Следите за самочувствием. Измеряйте температуру тела два раза в день. Чихайте и кашляйте, прикрывая рот и нос одноразовой салфеткой или локтем, чтобы избежать распространения вируса. А после обязательно мойте руки с мылом. Если возникли заложенность носа, кашель, чихание, затрудненное дыхание, поднялась температура тела выше 38 градусов, то вызовите на дом участкового врача-терапевта, а при ухудшении состояния – бригаду скорой медицинской помощи по телефону 03 или 103, сообщили в алтайском Минздраве.