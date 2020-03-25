Мы привозим, вы готовите: как заказать доставку свежих и вкусных продуктов на дом

В век суеты и пробок большинство людей просто не успевают дойти до магазина, чтобы приготовить ужин после работы. Поэтому они заказывают готовую еду домой. Но это не спасение, согласитесь. Не лучше ли просто заказать на дом свежие продукты и приготовить пищу самим? Сервис доставки "Корзина 74" предлагает "сходить" за вас в сеть гипермаркетов "Лента" и привезти продукты прямо к порогу вашего дома.
Причины заказать продукты с доставкой на дом?
Доставка продуктов на дом может выручить, когда:
- нет времени идти в магазин;
- необходимо купить много, а нести слишком тяжело;
- магазин находится очень далеко;
- в преддверии праздников не хочется стоять в огромных очередях;
- на улице плохая погода, одолела простуда;
- необходимо сократить количество контактов с людьми и нужно пересидеть дома;
- нужно привезти продукты бабушкам, дедушкам и людям с ограниченными возможностями здоровья, но возможности нет.
Доставка продуктов осуществляется на дом со вторника по воскресенье с 9:00 и до последнего клиента. Заказы принимаются круглосуточно. Если заказ оформлен до 19:00, то продукты привезут в этот же день. А если после 19:00, то на следующий день.
Также можно заказать доставку товаров на любой удобный день и время. Для этого при оформлении заказа просто нужно указать дату и время.
На сайте korzina74.ru необходимо выбрать товары и отправить их в корзину. Регистрация на сайте не нужна, но если покупать все же зарегистрируется, то будет иметь возможность посмотреть историю совершенных покупок ранее, а также получит скидку по накопительной системе на все товары интернет-магазина.
Когда все продукты в корзине, просто нужно оформить заказ: заполнить бланк, где нужно написать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты и адрес, куда необходимо будет доставить заказ. Далее необходимо выбрать способ доставки и оплаты. Ниже оставить примечания или пожелания, если они у вас есть. Для завершения операции нажать кнопку "Купить". После этого на электронную почту покупателя придет подтверждение заказа.
Есть несколько способов оплаты.
1. Оплата курьеру пластиковой картой или наличными денежными средствами. Этот вид оплаты доступен зарегистрированным, постоянным и незарегистрированным клиентам интернет-гипермаркета, которые уже не один раз осуществляли покупки. При этом обязательным является передача клиенту заполненного товарного и кассового чека.
2. Оплата через Сбербанк. Данный вид расчета доступен каждому покупателю интернет-гипермаркета korzina74.ru, выбравшему предоплату 50% или 100%. При выборе это способа у клиента будет возможность распечатать квитанцию по оплате заказа (ссылка на скачивание квитанции приходит на электронный адрес указанный при оформлении заказа). С распечатанной квитанцией оплатить заказ можно будет в любой кассе Сбербанка. При этом банк возьмет с вас комиссию в размере 2% от суммы платежа.
3. Оплата картой on-line. Расчет с покупателем через "Яндекс.Кассу" проходит по следующему алгоритму:
- на сайте интернет-магазина нужно нажать кнопку "VISA, MasterCard или Maestro, "Яндекс.Деньги";
- выбрать удобный для себя инструмент оплаты: с банковской карты, со счета в "Яндекс.Деньгах" или по коду через терминал;
- ввести необходимые платежные данные (например, реквизиты банковской карты), подтвердить платеж (например, с помощью SMS-кода);
- далее "Яндекс.Касса" подтверждает оплату магазину; на электронную почту покупателя придет документ, удостоверяющий перечисление денежных средств за товар;
- магазин, получив подтверждение оплаты, передает товар покупателю.
Стоимость доставки по Барнаулу зависит от веса заказа:
- до 20 кг стоимость доставки 149 руб.;
- от 20 до 40 кг стоимость доставки 229 руб.;
- от 40 до 60 кг стоимость доставки 329 руб.;
- от 60 до 100 кг стоимость доставки 429 руб.;
- свыше 100 кг стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
Служба доставки продуктов "Корзина74"
Тел.: +7-933-933-33-25, 23-95-95
Сайт
Instagram:@korzina.74
Комментарии
С ума можно сойти, цыпленок бройлер на сайте 188 рублей, в субботу в ленте брал за 99 кг.
Нет времени зайти в магазин, но время приготовить пожрать есть. Сказка для пенсионеров. Сейчас практически на каждом углу по магазину продуктовому.
я сильно подозреваю, что далеко не всё можно заказать с доставкой, вот как насчёт бухлишка?!?!?!