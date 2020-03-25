Мы привозим, вы готовите: как заказать доставку свежих и вкусных продуктов на дом

Режим работы доставки продуктов?

Доставка продуктов осуществляется на дом со вторника по воскресенье с 9:00 и до последнего клиента. Заказы принимаются круглосуточно. Если заказ оформлен до 19:00, то продукты привезут в этот же день. А если после 19:00, то на следующий день.

Также можно заказать доставку товаров на любой удобный день и время. Для этого при оформлении заказа просто нужно указать дату и время.