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Нечем платить ипотеку. Как получить отсрочку и кто это может сделать?

, ИА "Амител"
Как поступить, чтобы не "упасть" в долговую яму
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Пандемия коронавируса постепенно загоняет бизнес в очередной кризис, приводя к спаду продаж и, как следствие, уменьшению зарплат сотрудников. Хоть многие фирмы и заявляют, что выплачивать полную зарплату в этих условиях им удастся, эксперты прогнозируют сокращения, потому что иначе минимизировать издержки не получится. По информации amic.ru, уже сейчас в некоторых компаниях работникам урезают бонусы и премии и даже "голый оклад" в связи с переводом на удаленную работу. Что делать, если вам сократили зарплату, а за ипотеку и потребительские кредиты нечем платить? И есть ли шанс получить отсрочку по платежам, пока все не устаканится?

1
Нечем платить ипотеку. Что мне делать?

Воспользоваться ипотечными каникулами. Эта процедура помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и временно не может справляться с выплатами по кредиту. Оформив каникулы, вы можете не платить долг совсем (несколько месяцев) или уменьшить платежи до комфортной суммы. Каникулы предоставляют только один раз по действующему кредитному договору и максимум на полгода.

Как пояснили amic.ru в барнаульском отделении Центробанка, "уйти" на ипотечные каникулы получится, если: 

  • ваш кредит не превышает 15 млн рублей;
  • вы еще не брали ипотечные каникулы по этому кредитному договору;
  • в ипотеку оформлено ваше единственное жилье;
  • вы попали в трудную жизненную ситуацию.
2
Трудные жизненные ситуации. Это вообще что?

У вас трудная жизненная ситуация, если вы:

  • потеряли работу и встали на учет в службу занятости как безработный;
  • получили инвалидность I или II группы;
  • находитесь на больничном (имеете нетрудоспособность) больше двух месяцев (к этому относится и декретный отпуск);
  • в вашей семье увеличилось количество иждивенцев, доход уменьшился более чем на 20%, а выплаты по кредиту превысили 40% дохода.

Обратите внимание: если из-за ухода на карантин и удаленку ваша зарплата снизилась более чем на 30%, а платежи по ипотеке или кредиту стали превышать 50% дохода, то вы тоже в трудной жизненной ситуации. Можете рассчитывать на кредитные каникулы.

3
И как это доказать? Вряд ли слов будет достаточно...
Конечно нет. Вы должны представить документ, который подтвердит ваши финансовые трудности. Это может быть: 
  • справка о постановке на учет в качестве безработного;
  • больничный;
  • справка об инвалидности;
  • справка о доходах;
  • свидетельство о рождении детей (если ваш доход уменьшился после увеличения числа иждивенцев).
4
Понятно. И что мне нужно сделать, чтобы временно не платить ипотеку?
1. Написать заявление. В нем вы указываете длительность льготного периода (не больше полугода) и дату его начала. Важно: ипотечные каникулы должны начаться не позже чем через два месяца с момента после обращения в банк. Оцените ситуацию объективно, ведь воспользоваться каникулами можно только один раз.

2. Собрать документы: нужна выписка из Росреестра (чтобы подтвердить, что ипотека оформлена на единственное жилье), справки о тяжелой финансовой ситуации (см. карточку №3). Кроме того, нужен документ, подтверждающий согласие владельца недвижимости. Хотя это требуется лишь в том случае, если залогом по ипотеке стала, допустим, квартира родителей, которые и должны дать согласие на ипотечные каникулы. За оформление некоторых документов придется заплатить. К примеру, за выписку из Росреестра. Но если оформлять в электронном виде, то будет дешевле.

3. Отнести эти бумаги в банк. Лучше вручить под расписку либо направить заказным письмом с уведомлением, чтобы документы не потерялись и с ними начали работать.

4. Ждать пять рабочих дней. Именно столько времени необходимо кредитору, чтобы рассмотреть заявку. Если после пяти дней банк не ответил или отказался дать ипотечные каникулы, хотя вы представили все документы, можно пожаловаться в Банк России на сайте cbr.ru.

5
Если я уйду на каникулы, то сумма ипотеки уменьшится?
Нет конечно. Ипотечные каникулы не влияют на размер долга: вы все равно должны выплатить ипотеку на тех условиях, которые определены договором. Просто вам продлят срок использования ипотечного кредита – он увеличится на время ипотечных каникул. Таким образом, банк ничего не теряет, а вы за время каникул можете переждать кризис и восстановить свою платежеспособность.
6
С ипотекой понятно. А что делать с потребительским кредитом?

Поговорите с банком об отсрочке. Желательно это сделать до появления первой просроченной задолженности. Если вы надежный клиент, то кредитор пойдет вам навстречу (хотя и не обязан). 

С банком можно договориться вот о чем:

  • об отсрочке платежа на некоторое время (еще раз: банк не обязан на это соглашаться);
  • о реструктуризации долга (это реальнее отсрочки, но в этом случае чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита).

У вас могут потребовать документы, которые подтвердят финансовые трудности: документ о сокращении зарплаты, приказ о сокращении на работе, свидетельство о смерти созаемщика по кредиту, справка об инвалидности, справка о тяжелой болезни или дорогостоящей операции и так далее.

7
Говорят, что в кризис можно не платить кредит... Это так?

Нет! И ни в коем случае так не делайте. Не заплатите раз – сразу же набежит просрочка. Долг будет накапливаться и расти, и кредит никто вам не "простит". Если вы не погасите задолженность добровольно, то банк вправе обратиться в суд. В конце концов долг могут погасить за счет продажи вашего имущества или потребовать с ваших поручителей (если такие есть).

Отказ платить по кредиту может привести и к уголовной ответственности, хотя это уже редкость (статья грозит в том случае, если налицо признаки мошенничества или умышленной невыплаты крупного долга). Но чаще всего обходятся без судимостей – штраф, принудительные работы и вы на свободе. Так что не вздумайте не платить кредит.

8
А если старый кредит погасить новым?
Все зависит от ситуации. В новом кредите вам вообще могут сейчас отказать, так как у вас уже есть долговая нагрузка (а за ней банки внимательно следят). Может произойти так, что кредит дадут с более высокой процентной ставкой. В общем, если делать это необдуманно, можно увязнуть в долговой яме. Рефинансировать кредиты нужно только в том случае, если итоговая сумма ваших платежей уменьшится (или останется прежней), а новый кредит вы погасите раньше (так как срок сократится).

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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