Нечем платить ипотеку. Как получить отсрочку и кто это может сделать?

Понятно. И что мне нужно сделать, чтобы временно не платить ипотеку?

1. Написать заявление. В нем вы указываете длительность льготного периода (не больше полугода) и дату его начала. Важно: ипотечные каникулы должны начаться не позже чем через два месяца с момента после обращения в банк. Оцените ситуацию объективно, ведь воспользоваться каникулами можно только один раз.

2. Собрать документы: нужна выписка из Росреестра (чтобы подтвердить, что ипотека оформлена на единственное жилье), справки о тяжелой финансовой ситуации (см. карточку №3). Кроме того, нужен документ, подтверждающий согласие владельца недвижимости. Хотя это требуется лишь в том случае, если залогом по ипотеке стала, допустим, квартира родителей, которые и должны дать согласие на ипотечные каникулы. За оформление некоторых документов придется заплатить. К примеру, за выписку из Росреестра. Но если оформлять в электронном виде, то будет дешевле.

3. Отнести эти бумаги в банк. Лучше вручить под расписку либо направить заказным письмом с уведомлением, чтобы документы не потерялись и с ними начали работать.

4. Ждать пять рабочих дней. Именно столько времени необходимо кредитору, чтобы рассмотреть заявку. Если после пяти дней банк не ответил или отказался дать ипотечные каникулы, хотя вы представили все документы, можно пожаловаться в Банк России на сайте cbr.ru.