Два года спустя. Вспоминаем трагедию в "Зимней вишне"

Сейчас на месте трагедии расположен Парк ангелов



Фото: surfingbird.ru Два года назад в Кемерове произошел страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Погибли 60 человек, 37 из них – дети. Большинство погибших оказались заперты в кинотеатре и задохнулись от дыма, не дождавшись помощи. В это время, всего в нескольких метрах от них, родители стояли за полицейским оцеплением вокруг ТЦ и до последнего верили, что пожарные сумеют спасти всех. Сегодня мы вспоминаем, как и почему произошла эта трагедия, потому что такое не должно повторяться. 1 Пожар Эксперты выяснили, что привело к пожару в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" Вероятным источником пожара стали светодиодные плафоны освещения В воскресенье, 25 марта 2018 года, на четвертом этаже торгового центра в детской игровой зоне произошло короткое замыкание светодиодного светильника. На этом же этаже располагался кинотеатр, каток, фитнес-центр и кафе. В тот день здесь находились сотни человек, было много детей: начались каникулы и родители привели их в развлекательный комплекс порадовать.



Капли горящего пластика начали падать на поролон. Он загорелся. Потом загорелись пластиковые шарики в детском сухом бассейне. Повалил дым, но никакого оповещения о пожаре не было. А поэтому посетители центра не поняли, что происходит, и спокойно продолжали заниматься своими делами. Только самые осторожные в тот момент пошли к выходу. Позже экспертиза покажет, что весь этаж был отделан дешевыми легковоспламеняющимися материалами, которые при горении вызывали едкий ядовитый дым. На спасение у людей было всего пять минут.



Когда посетители наконец поняли, что происходит, началась паника. Но к этому времени дымом заволокло уже весь этаж. Многие метались по запутанному центру и не могли найти выход. Никакой организованной эвакуации не было, как не было и своевременного звонка в пожарную часть. По свидетельству очевидцев, охранники покинули ТЦ одними из первых. 2 "Передай маме, что я ее любила" А в это время в залах кинотеатра еще ни о чем не подозревали. Когда едкий запах горелого пластика добрался сюда, люди из первого кинозала побежали в коридор с криками "Пожар!". Но все лестничные пролеты и коридоры четвертого и третьего этажей уже были в черном дыму. Эвакуационные выходы оказались закрыты. Окна находились высоко и были слишком узкими. Кто-то разбивал стекла и выпрыгивал из окон. Кто-то прорывался к центральной лестнице.



Когда дым дошел до второго кинозала, Михаил Трусов, приведший на сеанс двух дочерей, принял решение запереть дверь помещения, заложить щели, чтобы не проникал дым и дожидаться спасателей. С точки зрения правил поведения при пожаре он все сделал верно, но спасатели не пришли, и кинотеатр превратился в смертельную ловушку. В этом же зале оказались ученики пятого класса из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области, приехавшие в город отпраздновать каникулы. Дети звонили родителям и прощались. "Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила", – СМС-ка погибшей 11-летней девочки позже облетит все СМИ и все соцсети. Когда люди в зале начали терять сознание, а помощь все не приходила, Михаил Трусов попробовал выбраться из кинозала. "Я решил, что надо попробовать выйти и искать помощи. Я вышел, сделал два шага буквально и упал, потому что там совсем был непригодный для дыхания воздух. Я хотел вернуться за детьми, но не смог этого сделать. Остался лежать", – позже вспоминал он. Мужчина потерял сознание. Его нашли спасатели и вынесли из здания. Пробиться к кинозалу они не смогли. Трусов оказался единственным, кому удалось выжить. 3 Почему не пришли спасатели? Звонок на пульт МЧС о задымлении в ТЦ "Зимняя вишня" поступил в 16:04 по местному времени. Пожарные прибыли быстро – через пять минут после вызова. Но так как пожару не был присвоен повышенный ранг опасности, на место выдвинулись только семь экипажей вместо положенных 11. Очевидцы говорят, что в первые несколько минут пожарные растерялись. Люди вставали на колени и умоляли спасти детей и близких, оставшихся в кинотеатре, указывали короткий путь к кинозалам. А в ответ слышали: "Мы работаем по инструкции". Спасатели пытались сначала попасть на верхние этажи через эвакуационные выходы, но те были заперты. Время было потеряно, и после этого пробиться к кинотеатру не удалось. Пожар тушили 20 часов. Его площадь составила около 1,6 тыс. кв. метров.



После трагедии в некоторых магазинах Кемерова отказывались обслуживать людей в форме МЧС. Город объявил спасателям бойкот. 3 Хватило бы двух минут Демонтаж ТЦ "Зимняя вишня" завершили в Кемерово Демонтаж начался в июле Как выяснил Следственный комитет РФ, один из сотрудников частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня", получив сигнал пожаре, просто отключил систему оповещения. Также оказалось, что система автоматического пожаротушения в торговом центре "Зимняя вишня" даже не была подключена к водопроводу. Главный госинспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев со ссылкой на выводы экспертов констатировал, что на эвакуацию с верхнего этажа у посетителей в таких условиях было всего пять минут четыре секунды. А если бы в здании сработали пожарная сигнализация, системы дымоудаления и пожаротушения и были бы открыты все выходы, посетители смогли бы свободно и без особой спешки покинуть ТЦ за две минуты 25 секунд. 6 Страшные шутки Опубликовано письмо пожарного, обвиняемого по делу о "Зимней вишне" Письмо опубликовано отдельными и наиболее важными цитатами Пока весь город в ужасе наблюдал, как горит торговый центр, в социальных сетях стали распространяться слухи, усиливающие панику.



Сначала пожар назвали терактом. Люди пересылали видео первых минут пожара, на котором парень со спортивной сумкой что-то делал в детском центре. Его обвинили в причастности к ЧП. Позже выяснилось, что молодой человек был сотрудником центра и помогал людям. После этого в мессенджерах стали распространяться сообщения о том, что погибло более 300 человек и власти скрывают эту информацию. Такую "шутку" запустил телефонный украинский пранкер Евгений Вольнов. Позже он сам в этом признался. Но тогда, утром после пожара, 26 марта, люди вышли на митинг. Жители города выражали недоверие официальным данным о числе жертв трагедии и требовали отставки руководства города и области. Участие в митинге приняли тысячи человек, люди разбивали палатки и отказывались покидать площадь. 7 "Попиариться хотите?" Вместо действующего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева к митингующим вышел на тот момент вице-губернатор Сергей Цивилев, который заявил потерявшему в пожаре троих детей и жену Игорю Вострикову "Попиариться на горе хотите?". Правда, позже чиновник встал на колени и просил прощения у разгневанного народа.



Аман Тулеев на встрече с президентом Владимиром Путиным утверждал, что на митинг пришли "200 бузотеров" и "оппозиционеров". И попросил прощения у президента за случившееся. Владимир Путин прилетел в Кемерово 27 марта. Он пообщался с семьями пострадавших от пожара, возложил цветы к стихийному мемориалу возле ТРЦ "Зимняя вишня". А на встрече с Тулеевым в числе причин трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" назвал халатность и разгильдяйство. 1 апреля 2018 года Аман Тулеев ушел в отставку. 2 апреля врио губернатора был назначен Сергей Цивилёв. 8 Почему было так много нарушений в ТЦ? Губернатор Кузбасса похвалил совладельца сгоревшей "Зимней вишни" Особенно Сергей Цивилев похвалил инвестиции в социальную сферу, в том числе и за прошлый год Сгоревший ТЦ открылся в 2013 году в Кемерове на проспекте Ленина, 35, в старом здании кондитерской фабрики. Общая его площадь составляла 23 тысячи квадратных метров. К открытию провели капитальную реконструкцию – заменили перекрытия, увеличив этажность с двух до четырех. В торговом центре работали десятки магазинов. В 2016 году гендиректор предприятия и собственник "Зимней вишни" Юлия Богданова была уведомлена о том, что противопожарные системы комплекса не соответствуют установленным требованиям. На устранение всех недочетов требовалось 7 миллионов, но деньги было решено сэкономить. После 2016 года ТЦ не проверяли: так как по документам объект относился к малому бизнесу, в его отношении действовали так называемые надзорные каникулы. 9 Следствие продолжается 25 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в кемеровском ТРЦ. В Кемерово направили следователей из центрального аппарата ведомства. Всего по этому делу арестованы 15 человек. В их числе гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова, управляющая Надежда Судденок. На рассмотрении в судах Кемерова также находятся дела в отношении экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и главного государственного инспектора Кемерова по пожарному надзору Григория Терентьева, руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина, пожарного Сергея Генина и других лиц. Есть в списке и чиновники: экс-начальник Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и ее подчиненная Светлана Шенгерей. По делу также проходит сын Комковой, Эдуард, и директор проводившей реконструкцию здания строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко. Этих людей обвиняют в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию, но пока они свою вину не признали. 24 марта 2020 года Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского. Он стал 16-м фигурантом по делу, его обвиняют во взятке при проектировании сгоревшего здания Комковой. Еще один бывший совладелец "Зимней вишни" Денис Штенгелов в список обвиняемых не попал. Сейчас он живет в Австралии. После трагедии бизнесмен выплатил семьям пострадавших по 3 млн рублей за каждого погибшего. 10 Память об ангелах В сентябре 2019 года в Кемерове на месте "Зимней вишни" открыли сквер. Новое общественное пространство площадью около двух гектаров назвали Парком ангелов. Здесь есть детская и смотровая площадки, три фонтана, 500 видов растений и деревьев, в том числе 60 сосен – по числу жертв трагедии. Еще одним уникальным элементом Парка ангелов стала музыкальная ротонда. Под ее куполом на фреске изображены небо и солнечный свет, а в центре установлена музыкальная металлическая сфера, на которую нанесены имена всех погибших в "Зимней вишне". Рядом с музыкальной ротондой построена православная часовня, где можно помолиться, поставить свечу и почтить память погибших. Второй год подряд кемеровчане приносят к этому месту игрушки и цветы – в память о тех, кто не сумел выбраться из торгового центра. А известный продюсер Максим Фадеев посвятил погибшим песню "Ангел". Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

