Россияне целую неделю не будут ходить на работу. Такое поручение дал президент Владимир Путин во время обращения к нации. Что это значит, будут ли работать аптеки и продуктовые магазины, урежут ли нам зарплату из-за "внепланового отпуска" и всех ли это коснется – читайте в материале amic.ru.

1 Так и когда начинаем отдыхать? С субботы 28 марта россияне уходят на длинные выходные. Они продлятся неделю и завершатся 5 апреля, в воскресенье. То есть на работу придется пойти 6 апреля, в понедельник.

2 Это еще почему? Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. "Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". Не думайте, пожалуйста, как у нас это бывает: "А, меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда, что происходит в западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим", – заявил глава государства.

3 И что теперь будет с зарплатой? Она не изменится. По словам Владимира Путина, хотя следующая неделя и будет нерабочей, но с полным сохранением заработной платы.

4 И что? Магазины тоже не будут работать? Конечно будут, сказал Путин. Однако касается это всех торговых точек или только продуктовых, он не уточнил. Во всяком случае, ассоциация ретейлеров официально объявила, что российские торговые сети будут работать в обычном режиме на выходной неделе.

5 А у всех будет неделя выходных? Нет. Работать будут все структуры жизнеобеспечения, среди которых: медицинские учреждения;

аптеки;

банки;

транспорт;

органы власти;

магазины. Ну и amic.ru. В полную силу, но удаленно.