Что такое хантавирус и стоит ли бояться очередного вируса из Китая

Не успела в Китае утихнуть пандемия коронавируса, как появилась новая зараза – хантавирус. Один человек скончался. Что это за хантавирус, как передается и насколько опасен – читайте в материале amic.ru.
При хантавирусном легочном синдроме у больного все начинается с гриппа, который через несколько дней вызывает легочный отек (хантавирус в некоторых случаях способствует быстрому заполнению легких жидкостью).
А вот если хантавирус вызвал геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, то в этом случае все начинается внезапно – с высокой температурой, головной болью, болями в животе и спине. Заболевание может прогрессировать до шока, кровотечения и почечной недостаточности, согласно справочнику MSD. Хотя при самых легких формах болезнь может пройти бессимптомно.
Но вот от человека к человека вирус передается крайне редко. Подобные случаи были зафиксированы только в Аргентине и Чили. В беседе с РИА "Новости" академик Виктор Малеев, советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сказал, что такое может произойти, к примеру, если переливать кровь больного человека здоровому.
Чтобы избежать хантавируса, нужно исключить контакт с грызунами: на земельных участках стоит избавиться от этих вредителей, не есть продукты, которые повредили грызуны, не прикасаться грязными руками к лицу и продуктам.
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