Кого в Алтайском крае не коснутся длинные выходные из-за коронавируса

Владимир Путин отпустил россиян на длинные выходные в связи с коронавирусом. В соответствии с указом президента, нерабочая неделя начнется 30 марта и закончится 3 апреля. Но вот воспользоваться этим удастся далеко не всем. Кто не будет сидеть дома, а пойдет трудиться – читайте в материале amic.ru.
1. Медицинские учреждения (поликлиники, больницы, медцентры).
2. Аптеки и аптечные пункты.
3. Непрерывно действующие организации.
Это компании, которые не могут ни на один день остановить свою работу без нарушения цикла. К примеру, ТЭЦ, котельные, насосные станции, общественный транспорт и т.д.
4. Предприятия, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости (хлебопекарни, продуктовые магазины и т.д.)
5. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения (полиция, МЧС и т.д.)
6. Организации, которые занимаются ремонтом и погрузочно-разгрузочными работами (в дорожной, транспортной, сельскохозяйственной, торговой и других отраслях).
7. Органы власти. Федералам поручили определить численность госслужащих, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля. А вот региональным властям и органам местного самоуправления стоит определить, сколько сотрудников выйдет на работу, учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку.
8. СМИ. Им также необходимо определить численность работников, которые будут работать с 30 марта по 3 апреля. Кстати, amic.ru продолжит работать в полную силу, но удаленно.
Комментарии
ТРЦ ЗАКРОЮТ ?
Я так понимаю из списка выходные только у чиновников... ПФР, ИФНС и т.д, остальные работают )))
Зарплата сохранится, только у бюджетников. А у остальных она сохраниться не может, т.к. ей попросту не откуда будет взяться.
А вот в Аниксе даже офисники все работают и руководству по всей видимости указ президента вовсе не указ.