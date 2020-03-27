Неделя выходных из-за коронавируса. Как оплатят работу в нерабочие дни?

Президент Владимир Путин объявил в России неделю выходных с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплаты. Однако далеко не все компании согласны терять прибыль и отдыхать. Некоторые работодатели даже не готовы выплачивать деньги сотрудникам за нерабочие дни и просят подписать заявление на отпуск за свой счет. Как должны оплачиваться нерабочие дни и пострадают ли доходы тех, кто ушел на удаленку – читайте в материале amic.ru.
Нет. Президент объявил нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля 2020 года с полным сохранением заработной платы. Это значит, что работодатель не имеет права снизить зарплату (или вообще ее лишить) за этот период, даже если вы не будете работать. То же самое касается и тех, кто получает зарплату сдельно. "Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере", – говорится в рекомендациях Минтруда от 26 марта 2020 года.
Нет. В этом случае вы получите ту сумму, которую получаете обычно. Согласно статье 153 Трудового кодекса России, оплата в двойном размере производится, если работодатель привлекает сотрудников к работе в выходные или праздничные дни. Однако согласно рекомендациям Минтруда от 26 марта 2020 года, нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
Ваш начальник поступает незаконно. В этом случае вы можете обратиться к Государственную инспекцию труда в Алтайском крае с жалобой на его действия либо на портал Роструда, где работает специальный сервис "Коронавирус: горячая линия". Здесь вы можете получить онлайн-консультацию о трудовых правах работников при переводе на дистанционную работу, при введении простоя, предоставлении внеочередных отпусков и так далее.
Введение нерабочих дней по указу президента не распространяется на работников:
- медицинских и аптечных организаций, а также учреждений социального обслуживания;
- непрерывно действующих организаций, которые не могут приостановить работу по производственно-техническим условиям (организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения; строительные организации, компании сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах и т.д.);
- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости (компании, которые оказывают складские, транспортно-логистические услуги, магазины и проч.);
- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения (предприятия, которые выпускают средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарства, медицинские изделия, бесконтактные термометры, материалы, сырье и комплектующие, необходимые для их производства; организаций, которые защищают здоровье населения от коронавирусной инфекции; которые работают в сфере обращения с отходами и осуществляют жилищно-коммунальное обслуживание; организаций системы нефтепродуктообеспечения; банков, общественного транспорта, компаний, которые осуществляют неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы);
- Пенсионного фонда РФ и его территориальных органов;
- Фонда социального страхования РФ и его территориальных органов;
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Комментарии
"Вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя"
То есть, как обычно - 0 руб. 00 коп.
У буржуев по другому не бывает
Вынужден вам отказать, гражданин Путин. По этому если вы считаете что это время должно быть оплачено, так оплачивайте его сами, из собственного кармана.
Мы в список не входим, а работодатель сказал - пашите. Зарплата второй месяц 15 на руки и плевать ему на президента и прочих. Хочется уже найти нормальную работу, но в нашем городке и такая считается хорошей((((((((((
Чё пойдём в суд, Аборигеш?
А у нас директор издал приказ о выходных, но попросил написать объяснительную, что якобы мы самовольно, не уведомив начальство, вышли на работу.
Небольшой анекдот:
Гаишник присылает смс водителю: "Поскольку мы оба дома и я тебя не вижу, ты уж придумай сам, что ты там нарушил. Протокол потом подпишешь электронно."
27.03.2020 15:22
А какую работу ищете? У меня зп от 20000 до 60000 на руки и в очереди не стоит никто