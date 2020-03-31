Без шуток и коронавируса. Как изменится жизнь россиян в апреле 2020 года?

Из-за коронавируса ситуация в стране меняется очень быстро, и о самых важных нововведениях, которые происходят внезапно (точнее, по велению президента), amic.ru вас оперативно информирует. Но есть и такие, которые были запланированы уже давно. Подробнее о том, кто в апреле будет получать больше денег и почему не везде теперь можно будет покататься на аттракционах – в материале amic.ru.
По данным Минтруда, индексация в России коснется около 4 млн человек. 3,2 млн из них – получатели социальной пенсии. Расходы на повышение выплат составят 21,7 миллиарда рублей до конца года, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Социальные пенсии в России получают по старости, если нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для получения трудовой пенсии. Кроме того, социальную пенсию выплачивают инвалидам и детям, которые потеряли кормильца.
Заметим ли мы разницу?
Похоже, что вряд ли. Формально, конечно, суммы выплат вырастут. Но нужно учитывать, что и цены с учетом инфляции (и последних событий) тоже поползут вверх. А потому далеко не факт, что получатели социальных пенсий ощутят прибавку в своих карманах.
Заметим ли мы разницу?
А вот это трудный вопрос. Все зависит от того, услугами какого банка вы пользуетесь. Важно понимать два момента.
Первое – далеко не все банки пользуются системой ЦБ. Например, тот же Сбербанк работает через свою систему. А потому и дальше продолжит брать комиссию за межрегиональные переводы. С полным списком банков, которые работают по Системе быстрых платежей, можно ознакомиться здесь.
Второе – комиссию ЦБ отменяет именно для банков, а не для клиентов. И ввести ее самостоятельно банкам никто не запретит.
Заметим ли мы разницу?
Тут можно сказать однозначно – да. У родителей станет меньше проблем с оформлением и документооборотом, так как всю волокиту на себя берут профильные ведомства. Правда, в случае с приемными детьми будут работать прежние правила. Информацию об усыновлении могут предоставить только приемные родители, а потому им, как и раньше, придется подавать заявление на маткапитал.
Напомним, что также для получателей маткапитала Владимир Путин недавно озвучил приятные новости: начиная с апреля, следующие три месяца родители будут дополнительно получать по 5 тысяч рублей в месяц. Глава алтайского отделения ПФР уже заявил, что все, кому положены выплаты, их получат, а деньги на это уже выделены.
Заметим ли мы разницу?
Ну, возможно. Если коронавирус вообще позволит нам посещать парки развлечений. Но важно понимать: если аттракцион начал работать до вступления закона в силу, сразу проверять его никто не будет. Для аттракционов категории RB-1 (высокий риск опасности) технадзор нужно пройти до 9 апреля 2022 года, для категории RB-2 (средний риск опасности) – до 9 июля 2022 года, для категории RB-3 (низкий риск опасности) – до 9 октября 2022 года. До этого момента аттракционы смогут работать в прежнем режиме.
Комментарии
Понятно. Не изменится.
Это бред, кто будит переделывать собственность - это главное, остальное мелочь. Для чего делается кризис, для изменения рынка - "Дайте мне возможность печатать деньги и мне не важно кто управляет этой страной" Известная фраза Большого человека.
рубль грохнулся на 20%, пенсии поднимают за 6%, итого - минус 14% пенсий вам..... живите...