Что и как будет работать в Алтайском крае на нерабочей неделе из-за коронавируса

С 30 марта в Алтайском крае начинается нерабочая неделя. Многие организации уже изменили режим работы, а некоторые и вовсе закрылись. Как станет ходить общественный транспорт, что будет с почтой и поликлиниками, закроются ли торговые центры? Amic.ru постарался собрать наиболее полную информацию.

Больницы и поликлиники

Жителям региона продолжат оказывать экстренную и неотложную помощь, но режим работы поликлиник изменится, рассказали amic.ru в алтайском Минздраве.

По сути, медицинские учреждения будут работать как во время новогодних праздников. Временно прекратится диспансеризация и плановые осмотры, чтобы сократить количество пациентов в поликлиниках и больницах. Пациенты, которые имеют на руках талоны в барнаульские клиники, получат уведомление о переносе приема.

Стоматологические клиники будут принимать пациентов только с острой болью. Никаких других услуг вам с 30 марта по 5 апреля просто не окажут.

Аптеки

Все они будут работать в штатном режиме, в том числе выдавая лекарства льготным категориям граждан.

Магазины

Они относятся к структурам жизнеобеспечения, на которых указ президента о нерабочей неделе не распространяется. К тому же ни одни продуктовые сети о закрытии и изменении режима работы не заявляли. Так что "Мария-Ра", "Пятерочка", "Ашан", "Лента" и другие крупные сети продолжат работу по обычному графику. В некоторых магазинах серьезно усилили режим безопасности и призвали население в панике не скупать товары, заверив, что их хватит на всех и надолго.

Общественный транспорт

В Барнауле с 28 марта по 5 апреля пассажирский автобусный и электротранспорт будет работать по расписанию выходного дня. То есть будут ходить реже. С графиком движения трамваев и троллейбусов можно ознакомиться сайте МУП "Горэлектротранс". В эти дни приостановят работу трамвайного маршрута №8. Никаких ограничений по использованию транспортных карт пенсионерами, школьниками, студентами и другими категориями граждан не вводится, сообщили в администрации города.

Фитнес-центры

Фитнес-центры и другие объекты, где оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, закрываются на неделю в Алтайском крае. Соответствующий приказ подписал глава Минспорта региона Алексей Перфильев. Согласно документу, в регионе приостанавливают проведение спортивных соревнований и оказание физкультурно-оздоровительных услуг в спортивных комплексах, торгово-развлекательных центрах, а также ограничить доступ людей в здания, где проводят занятия.

Так, с 28 марта на неопределенный срок прекратили работу залы сети K2 Sport. С 27 марта перестал работать клуб "Вита-спорт", а все карты клиентов бесплатно заморожены. В сети фитнес-клубов "Сафари" заявили, что с 28 марта закрываются, а карты клиентов пролонгируют. Более того, чтобы за время нерабочей недели не потерять форму, в компании решили организовать с 30 марта видеотрансляции уроков в своем Instagram.

Фитнес-центр "Аполлон" тоже закрывается и продлевает действующие карты.

В фитнес-клубе "Магис-спорт" сказали, что на неделе работать не будут, а все клубные карты замораживаются. Также и в Hammer fit, но решили устроить тренировки в прямом эфире аккаунта Instagram.

А вот в сообществах сети "Рельеф" о закрытии информацию не размещали, но рекомендовали клиентам уточнять время тренировок индивидуально по телефону.

Кафе и рестораны

Все предприятия общепита приостанавливают работу с 28 марта по 5 апреля, согласно указу Виктора Томенко. Но будут открыты те кафе, которые обслуживают на вынос и имеют службы доставки. На такую работу уже решили перейти "Грильница", "Шашлыкоff", "Матрешка", "Гриль №1", Freemans, "Центральная кофейня", Romero steak, "Место пасты", "Вобла" и другие. Указание губернатора не распространяется на столовые, буфеты, кафе, которые кормят работников организаций.

Ночные клубы

До 5 апреля жителям Алтайского края запрещено посещать ночные клубы (дискотеки) и здания, предназначенные для проведения мероприятий.

Кинотеатры

Сеть "Киномир" временно приостановила работу кинозалов Барнаула и Бийска с 27 марта. А подведомственные краевому Министерству культуры кинотеатры не принимают зрителей уже с 24 марта.

Детские развлекательные центры

До 5 апреля жителям региона запрещено посещать игровые комнаты, детские развлекательные и другие досуговые центры. Также по указу Томенко паркам культуры и отдыха и аттракционам велено приостановить оказание услуг. Поэтому игровые комплексы в ТРЦ "Арена" и Galaxy закрылись. Работу приостановил даже барнаульский парк "Арлекино" – здесь не работают аттракционы, да и прогуляться на неделе не получится.

Зоопарк

Барнаульский зоопарк закрылся на неопределенный срок. По словам директора Сергея Писарева, сотрудники будут вести онлайн-репортажи про жизнь животных. Следить за происходящим можно через страницы зоопарка в соцсетях.

ФНС

Налоговые органы Алтайского края переводятся на бесконтактное общение с налогоплательщиками. Особый режим приема и обслуживания в операционных залах вводят с 27 марта по 3 апреля. Прием документов проводится исключительно через боксы в фойе инспекции. Налогоплательщики должны предварительно записаться на прием через "Онлайн сервис".

Людей с детьми и посетителей старше 65 лет в здание инспекции не допустят даже по предварительной записи. С апреля приостановят прием документов через боксы по субботам. Прием граждан в территориально-обособленных рабочих местах инспекций в районах края прием граждан не осуществляется.

Банки

Они продолжат работать, но изменят режим. К примеру, отделения ВТБ и Сбербанка с 30 марта по 5 апреля переходят на режим выходного дня. Банкоматы будут работать в обычном режиме, а актуальную информацию о конкретном отделении можно узнать на сайте банков. В свою очередь, Сбербанк рекомендовал клиентам по возможности отдать предпочтение дистанционным сервисам.

Пенсионный фонд РФ

В Алтайском отделении ПФР на нерабочей неделе прием граждан будут проводить только по предварительной записи. При этом рекомендовали воздержаться от личного посещения территориальных органов ПФР. Отчеты или обращения следует передавать почтой, через сайт или по телефону.

В соответствии с указом президента с 30 марта по 3 апреля временно приостановили прием клиентов в Барнауле по адресам пр. Социалистический, 19 и ул. А. Петрова, 219а. В любое время можно позвонить по телефону горячей линии 8 (3852) 399 999 и задать интересующий вопрос.

Почта России

Компания относится к числу непрерывно действующих организаций, поэтому полностью остановить работу не могут. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи будут недоступны для посещения. Но почтальоны будут работать в обычном режиме, а сотрудники продолжать обработку посылок и писем. В "Почте России" настоятельно рекомендовали клиентам пользоваться цифровыми сервисами и получать услуги на дому.

Торговые центры

В указе губернатора четкого запрета на работу ТЦ нет. Поэтому они продолжают работать, хотя ввели ограничения. Руководство ТРЦ Galaxy в соответствии с указом губернатора Алтайского края сначала приостановило работу детско-развлекательного центра "Веселкино", игровой площадки "Карамелька" и кинотеатра, а после сообщило о частичном закрытие молла. До 5 апреля там будут работать только "Ашан", "Детский мир", аптека, магазины бытовой техники и товаров для животных, остальные магазины временно приостанавливают деятельность. В "Огнях" закрыли кинозал, научно-развлекательный клуб и фуд-корд. Заведения общепита в "Арене" прекратили очный прием посетителей и работают на доставку. В "Пионере" и "Весне" установили дезинфекторы для обработки рук, а вот в "Волне" отметили, что усилили меры профилактики – стали чаще проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующего средства, проверяют состояние здоровья своих сотрудников.

ГИБДД

С 28 марта подразделения Госавтоинспекции меняют режим работы, чтобы минимизировать личное общение. Государственные услуги по регистрации авто, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений, вопросам миграции, получению справки о наличии (отсутствии) судимости – через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Доступ граждан в помещение центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю будет исключен. Подробнее – здесь.

Коммунальные службы

Согласно указу Минтруда, все непрерывно действующие организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения будут работать. Неделя выходных не затронет организации, которые работают в сфере обращения с отходами и проводят жилищно-коммунальное обслуживание.

АЗС

Все заправки будут работать.

МФЦ

С 30 марта по 3 апреля МФЦ Алтайского края приостанавливает прием заявителей в центрах и офисах "Мои документы" и "Мой бизнес". С 4 апреля будет возобновлен прием заявителей по предварительной записи. Получить необходимую информацию о работе центров и офисов можно по телефонам: (3852) 20-05-50, 8-800-775-00-25.

Курорт Белокуриха

С 28 марта по 1 июня здесь приостановили работу горнолыжных трасс, объектов массового отдыха (развлекательные комплексы, парки и другие места, где могут находиться более 50 человек одновременно). Также до лета не будут принимать туристов в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, гостиницах города-курорта федерального значения, а также в других санаториях и лагерях региона. Исключение делают для тех людей, кто приехал в командировку.

Жителям региона рекомендовали ограничить поездки до 5 апреля.