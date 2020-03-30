Что такое Ладодение и зачем в этот день пекли жаворонков?

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Ладодение – праздник прихода тепла, весны и начала полевых работ, посвященный древнеславянской богине Ладе, покровительнице семьи и любви. Считается, что наши предки чествовали ее 30 марта. С торжеством связано множество примет, поверий, традиций и споров.
Богиня Лада у язычников была покровительницей любви и брака. Она олицетворяла собой женское начало природы. Ее считали богиней весны, пахоты и сева. Ей поклонялись и старались всячески угодить, чтобы получить ее благословенье.
Перед тем, как зазывать весну, к Ладе обращались за разрешением: "Благослови, мати Ладо, весну закликати!" А еще в этот день пели песни, водили хороводы, воспевая пробуждающуюся природу. На Ладодение разводили высокие костры, которые считались очистительными, а пепел от них – целебным. Над пламенем бросали перстни и цветы.
Женщины поднимались на крыши домов, на горки, на высокие стога сена и, воздев руки к небу, призывали весну и кобенились.
Согласно поверью, в это время птицы возвращались из славянского рая Ирия. Наши предки на празднике подражали танцам птиц, то есть кобенились. Раньше это слово употребляли, когда человек делал странные, неестественные телодвижения, строил гримасы, кривлялся. Позже слово "кобениться" стали употреблять, если кто-то упрямо не соглашался на уговоры, заставляя себя упрашивать.
На Ладодение не только изображали птиц, но и делали выпечку из сдобного теста в виде жаворонков. И с этим тоже были связаны свои поверья.
Печь на Руси любили всегда. На Ладодение птичку-жаворонка давали отведать незамужним девушкам и холостым парням, кто уже был готов создать семью. Считалось, что теперь они найдут любовь. Таких птичек не только ели, но и клали над дверью в качестве оберегов от злых сил и болезней.
А еще на жаворонках гадали. В выпечке запекали монетки, кольца, перец. Кому что попадется, то в этом году и сбудется. Кольцо – к замужеству, деньги – к богатству, перец – к бедам.
В этот день нельзя было врать, обижать нуждающихся и слабых. Дома заранее наводили порядок.
Есть версия, что богиня Лада всего лишь научная фикция и результат "кабинетной мифологии". Предположительно, праздник Ладодение создали в начале XXI века современные пользователи Рунета, а многочисленные сайты его растиражировали.
Возможно, этот праздник действительно придумали неоязычники, но есть большие сомнения. Над этим вопросом до сих пор спорят исследователи русского и славянского фольклора, быта и истории. Но Лада неоднократно упоминается в славянских сказках. Например, Ладой, Ладушкой назвали весну-красну в сказке Островского "Снегурочка". Это дает основания предполагать, что весна ассоциировалась у наших предков с богиней Ладой.
Михаил Ломоносов сравнивал Ладу с богиней любви Венерой. Многочисленные припевы в народных песнях не оставляют сомнений в том, что Лада ими почиталась и часто упоминалась в различных обрядах.
Комментарии
Пекли жаворонков, а в Китае летучих мышей.