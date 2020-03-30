Что купить в магазине, чтобы пережить нерабочую неделю из-за коронавируса

30 марта в Алтайском крае началась нерабочая неделя в связи с коронавирусом. Это значит, что надо по возможности перейти на "удаленку" и не выходить из дома. Даже в магазин. Хотя один раз все же стоит выйти, если вы до сих пор не закупили товары первой необходимости на неделю вперед. Правительство РФ составило такой список, а потом часть товаров из него убрала. Что все-таки обязательно должно быть в доме на период карантина и где это все купить – читайте в материале amic.ru.
У всех обязательно должны быть:
- санитарно-гигиеническая маска;
- антисептик для рук;
- салфетки влажные, одноразовые платочки и полотенца;
- мыло (туалетное и хозяйственное);
- зубная паста и зубная щетка;
- туалетная бумага;
- гигиенические прокладки;
- стиральный порошок;
- дезинфицирующее средства для уборки помещения;
- спички;
- свечи;
- аптечка с необходимым лекарствами и градусником.
Если в доме ребенок, то также:
- детские товары (соска-пустышка, бутылочка для кормления, подгузники, крем от опрелостей, детский шампунь, пеленка для новорожденного).
Если в доме животное, то также:
- зоотовары (корм, наполнитель для лотка, ветеринарные препараты).
Если есть машина, то также:
- бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ.
Если ли стройматериалы есть у вас под рукой, то, конечно, можно. Но ездить по магазинам лучше не стоит – поберегите себя. Тем более что правительство России приняло решение убрать из списка товаров первой необходимости строительные и отделочные материалы и инструменты, автозапчасти, электрическое оборудование, кабельную продукцию, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, садово-огородный инвентарь, товары для пожаротушения, очки и линзы, табачную продукцию, похоронные принадлежности и печатные СМИ.
Четкого списка нет. Но чтобы лишний раз не выходить на улицу, проверьте, чтобы дома были: питьевая вода, крупы, хлеб, овощи и фрукты, консервы, яйца, мясо, молочные и другие продукты.
Хотя ранее amic.ru приводил список, который составили специалисты федерального ведомства защиты гражданского населения и помощи при катастрофах Германии. Они посчитали, что населению на случай эпидемии коронавируса COVID-19 и введения карантина стоит иметь (на одного человека):
- 20 литров питьевой воды;
- 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка;
- 3,5 кг круп, хлеба, овощей, макарон и риса;
- 2,5 кг овощных консервов и орехов;
- 4 кг сухофруктов и фруктовых консервов;
- 2,6 кг молока и молочных продуктов;
- 0,4 кг растительного масла или других жиров.
Также людям рекомендовали запастись печеньем, шоколадом, медом, сахаром, мукой и бульонными кубиками.
Проверьте, чтобы в домашней аптечке были препараты от температуры (на основе действующего вещества парацетамол, ибупрофен или нимесулид) и обезболивающие. В список препаратов от простуды входят капли и спреи в нос с оксиметазолином или ксилометазолином. Из медприборов достаточно иметь термометр и тонометр для измерения давления.
Не лишними будут анальгетики (анальгин, брал), препараты против аллергии (супрастин, зодак, зиртек). На случай диареи подойдут сорбенты: активированный уголь, энтерол, лоперамид.
Для обработки ран понадобятся антисептики: перекись водорода, йод, зеленка и обязательно бинты и вата.
Если вы имеете хронические заболевания, либо врач прописал вам индивидуальные препараты, проверьте, чтобы их вам хватило на неделю.
Впрочем, эти средства должны быть в вашей аптечке всегда – и не важно, есть у нас эпидемия коронавируса или нет.
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Комментарии
Лучше напишите, где взять денег, чтобы пережить нерабочие 4 месяца?
Неделя ничего не решит и будет продлена.
Это точно! Неделя дома ничего не даст. Подскажите где купить маски для выхода на улицу? А то шить не с чего, марли нет дома. По телевизору показывают что маски изготавливают, но до наших аптек они почему то не доходят....
Рядом (100 м) от дома мастерская по по пошиву и ремонту одежды, рядом с ним магазин у дома. Зашел в магазин- продавцы все в масках. Спросил "Где берете, ответ "Нам сшили".Отправили в мастерскую - 25 руб. тканевая многоразовая маска. Заказал 4 шт. за 100 руб. Завтра в обед будут готовы.
теперь весь список умножаем на 12
У всех обязательно должны быть:
гигиенические прокладки;
вопрос: зачем мужику это?
30.03.2020 15:32
- гость -
У всех обязательно должны быть:
гигиенические прокладки
вопрос: зачем мужику это?
Обменяет на чтонить нужное))