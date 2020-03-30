Умри, зараза. Как защитить себя от коронавируса?

Ситуация с распространением COVID-19 в России, к сожалению, пока только ухудшается. Власти чуть ли не каждый день вводят новые ограничения, а обстановка в стране понемногу начинает напоминать военное положение. Вечером 29 марта стало известно, что первый случай заражения подтвердился и в Алтайском крае. Редакция amic.ru настоятельно рекомендует вам серьезно отнестись к своему здоровью и оставаться на время карантина дома. О том, как снизить риск заражения, поможет ли маска, какой антисептик спасет от коронавируса и как себя вести, если все же пришлось выйти из дома – в нашем материале.
Сидите дома
Пусть этот призыв всем уже порядком поднадоел, но это самый действенный способ не заболеть. Не ждите жестких указов и ограничений: оставайтесь дома сами. Запаситесь всем самым необходимым (мы уже писали
, что нужно закупить
), а на улицу выходите лишь в самых крайних случаях. Чем меньше контактов с другими людьми у вас будет, тем больше шанс защититься от вируса.
Никаких рукопожатий
Если контактировать с людьми все же приходится, то хотя бы соблюдайте элементарные меры безопасности. Держите дистанцию. Естественно, о рукопожатиях, объятиях и приветственных поцелуях лучше на время забыть. Тем более что люди уже придумали массу способов поздороваться, не обмениваясь при этом бактериями. Выбирайте любой, который вам по душе.
Не трогайте лицо руками
Даже если у вас сильно зачесался нос, сначала следует тщательно вымыть руки с мылом. Если возможности обработать руки нет, ни в коем случае не чешитесь, не трогайте бороду, не трите глаза. Особенно если вы находитесь в общественном месте и брали в руки предметы, держались за поручни и дверные ручки. При попадании на слизистую вирус быстрее проникнет в организм.
Мойте руки как можно чаще
И, главное, делайте это правильно: с антибактериальным мылом и как можно дольше. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вообще рекомендует делать это не меньше двух минут. Мыло убивает вирусы, но после мытья лучше дополнительно обработать руки антисептиком (санитайзером).
В условиях эпидемии особенно важно не лениться и мыть руки вообще после любого контакта рук с предметами. Не жалейте мыла и времени: это увеличит шансы, что коронавирус обойдет вас стороной. К тому же это полезная привычка, которая поможет вам защититься от массы других инфекционных заболеваний. Самое время выработать ее в себе.
Чем обрабатывать руки и предметы?
До недавних событий многие и не задумывались о том, с каким множеством поверхностей нам приходится контактировать. Так что для вашей же безопасности обрабатывать следует не только руки, но и предметы, которые вы часто берете в руки. Например, ваш смартфон и клавиатуру.
Помните, что вирусы погибают в спиртовой среде. А потому следует выбирать санитайзеры на спиртовой основе. Медики уверены, что для того, чтобы антисептик был эффективным против вируса, содержание спирта должно быть не менее 60%. А потому, если санитайзера под рукой не оказалось, заменить его водкой – не самый лучший вариант. А вот спирт вполне может справиться с этой задачей. Налейте его в бутылочку с пульверизатором и вы сможете обрабатывать любые поверхности.
Используйте одноразовые салфетки
Чихать и кашлять тоже нужно правильно. Забудьте про носовые платки. Используйте одноразовые салфетки, после чего сразу выбрасывайте их в урну с крышкой. И, конечно же, помойте после этого руки.
Если под рукой вообще ничего нет, используйте локтевой сгиб, но ни в коем случае не ладони. Помните, что соблюдая правила, вы заботитесь не только о себе, но и о других.
Все зависит от того, как вы их используете. Но помните, что маска – не панацея, и стопроцентной защиты она вам не даст. Гигиена и соблюдение дистанции гораздо важнее, убеждены специалисты. Если вы без маски, то держитесь на расстоянии от людей. Это гораздо лучше, чем оказаться в маске в битком набитом автобусе.
Обычная медицинская маска неплотно прилегает к лицу. К тому же она не защищает глаза, а через них вирус тоже может попасть в организм. Чтобы маска действительно работала эффективно, соблюдайте элементарные правила: надевать только чистыми руками, не прикасаться к ней во время ношения, менять на новую каждый два часа или когда она станет влажной, и ни в коем случае не использовать маску повторно. Кстати, если маски под рукой нет, мы сделали для вас небольшой урок, как изготовить ее самостоятельно.
Проветривайте и обрабатывайте помещения
В проветриваемом помещении вирусам сложнее выживать, а потому почаще открывайте окно, если позволяет погода. Используйте дезинфицирующие средства для уборки комнаты, в которой вы находитесь на самоизоляции. Если это рабочее помещение, есть смысл задуматься о приобретении аппарата кварцевания или озонатора воздуха – они тоже способны победить вирус.
На улицу выходить все же нужно. Как не заразиться?
Если так случилось, что на улицу все же нужно выйти (нужно погулять с собакой, закончились продукты, появилась срочная рабочая задача), то соблюдайте правила безопасности. По возможности вообще избегайте мест скопления людей. Вообще лучше держаться от всех на расстоянии. Внимательно следите, с какими поверхностями приходится контактировать: нажимать на кнопки в лифте, держаться за поручни и дверные ручки лучше в перчатках.
Если вы собрались в магазин, то выберите самый ближайший. Избегайте поездок на общественном транспорте. Кстати, оплатить покупку лучше бесконтактным способом: деньги тоже могут быть переносчиком вируса. Сделав свои дела, сразу возвращайтесь домой и тщательно помойте руки с мылом.
Еще раз: сидите дома
Да, мы еще раз рекомендуем, потому что это действительно важно. Уютная кровать дома гораздо лучше, чем больничная койка.
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Комментарии
Все правильно написали. Особенно тронул последний пункт: "Уютная кровать дома гораздо лучше, чем больничная койка.".
Поможет ли маска?
А где маски?
В Марие Ра все уже в масках, то есть маски есть, но по блату для Ракшина? Это интересно
Поможет ли маска медведя, которую я дочери на утренник подарил?
Рядом (100 м) от дома мастерская по по пошиву и ремонту одежды, рядом с ним магазин у дома. Зашел в магазин- продавцы все в масках. Спросил "Где берете, ответ "Нам сшили".Отправили в мастерскую - 25 руб. тканевая многоразовая маска. Заказал 4 шт. за 100 руб. Завтра в обед будут готовы.