Куда пожаловаться, если работодатель нарушает условия карантина из-за коронавируса

В редакцию amic.ru обратился читатель с вопросом: "Куда написать обращение по поводу того, что руководитель организации не закрывает предприятие на неделю, масок не выдали, помещение не обрабатывает. Не нравится – увольняйся". С подобной ситуацией может столкнуться любой человек, который еще не перешел на "удаленку". Где могут проконсультировать сотрудников и куда обратиться, если начальник не соблюдает правила – читайте в материале amic.ru.
На портале Роструда "Онлайнинспекция.рф" открыт специальный сервис "Коронавирус: горячая линия". Там есть раздел "Сообщить о проблеме". Здесь вы можете рассказать о том, что работодатель не соблюдает ваших трудовых прав. Механизм следующий: авторизируйтесь через портал госуслуг и заполните форму обращения. Вы можете организовать проверку изложенных фактов или попросить предоставить консультацию. Ваше заявление автоматически направляется в инспекцию труда. Ответ на проблему придет в течение 30 дней, в режиме консультации – в течение трех рабочих дней. По каждому из этих обращений государственные инспекторы труда проведут контрольно-надзорные мероприятия и в случае подтверждения нарушения примут меры (ведь это угроза причинения вреда жизни или здоровью работников).
Комментарии
"Ваше заявление автоматически направляется в инспекцию труда. Ответ на проблему придет в течение 30 дней, в режиме консультации — в течение трех рабочих дней."
АГА, пока проверять будут, либо карантин закончится или "пляски на костях" останутся.
Ага, авторизируйся через госуслуги, а потом все твои данные передадут работодателю. Лихо.
30.03.2020 15:16
- гость - А ты хотел из-за угла кинуть камень инкогнито?
Тузов - менеджер АО "ГНЦ НИИАР" (Акционерное Общество "Государственный Научный Центр Научно-Исследовательский Институт Атомных Реакторов" входящего в Роскорпорацию "РосАтом" адрес: 433510 Ульяновская область, город Димитровград, Западное шоссе, 9, заставил выйти работников на работу в дни карантина, в том числе работников объектов не имеющих никакого отношения к обслуживанию атомного реактора. Требую привлечь неисполнительного менеджера к уголовной1 и административной ответственности!