Как оформить больничный на карантине из-за коронавируса. Пять наболевших вопросов

Прибыл из-за границы и посадили на карантин. Таких людей в Алтайском крае уже более 3,1 тысячи человек. Как оформить больничный, если нельзя выходить из дома? Обязательно ли для этого иметь симптомы болезни? И как потом закрывать лист нетрудоспособности? На все эти вопросы во время пресс-конференции 30 марта ответили Жанна Вахлова, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению краевого Минздрава, и Екатерина Степанова, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством реготделения Фонда социального страхования РФ.
Сделать это можно не выходя из дома. Все, что необходимо – зайти в личный кабинет на сайте Фонда социального страхования и подать заявление онлайн. Приложите к нему фотографии документов, которые подтверждают, что вы недавно вернулись из поездки.
Так вы сможете оформить больничный не только на себя, но и на тех, кто живет с вами под одной крышей (даже если они никуда не летали).
Получить больничный удаленно можно вплоть до 1 июля 2020 года, сообщили в Фонде социального страхования со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Да. Согласно временным правилам, основанием для выдачи электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином считается не столько наличие симптомов, сколько наличие обстоятельств. А именно: если вы сами прилетели из-за границы или живете под одной крышей с тем, кто недавно находился в другой стране, пояснила Екатерина Степанова.
В связи с карантином больничный вам выплатят частями. Первая должна прийти через семь календарных (или пять рабочих) дней после ухода на больничный. Это будут деньги ФСС, а не бюджет работодателя. А вторую – после закрытия больничного (эту часть оплатит уже ваша компания).
Работодателю вы должны предоставить электронный листок нетрудоспособности. Это, по сути, номер документа. Также данные о вашем больничном поступят начальнику через Фонд социального страхования (ФСС).
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