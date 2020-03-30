Хроника коронавируса в Алтайском крае. День первый

Алтайский край пережил первый день на карантине. Так как ситуация меняется ежечасно, чтобы вам не сидеть часами за компьютером в поисках новой и порой недостоверной информации, редакция amic.ru собрала всю основную информацию по коронавирусу на Алтае, чтобы за пять минут вы смогли узнать самое главное, что случилось за этот день.
- Медицинские учреждения временно отказались от диспансеризации и плановых осмотров
- Общественный транспорт Барнаула стал ездить пореже (по режиму выходного дня),
- Фитнес-клубы отменили занятия и пошли "тренировать" клиентов через Instagram,
- Кафе и рестораны, чтобы не закрываться совсем, переключились на доставку и самовынос.
- Продуктовые сети работают в обычном режиме,
- Магазины бытовой техники перешли на режим онлайн-покупок.
- Торгово-развлекательные центры Барнаула также приостановили свою деятельность. Причем информация о их режиме работы менялась на протяжении дня. К вечеру стало известно, что в большинстве ТРЦ города работают только продуктовые отделы, аптеки и непродовольственные отделы, в которых продаются товары первой необходимости. Так, частично закрылись ТРЦ Galaxy, "Весна", "Огни", "Арена", "Сити-центр".
В ночь на 30 марта жителей стало известно, что в Алтайском крае выявили первый случай заражения коронавирусной инфекции. Жительница Барнаула прилетела из Доминиканы. 20 марта на рейсе Барнаул-Москва она вернулась домой с признаками ОРВИ, отказалась от госпитализации и осталась в самоизоляции. Тест на 10-й день выявил коронавирус. Сейчас она находится в больнице №5 в отдельной палате. Вместе с ней госпитализирован ее муж, который самоизоляцию не соблюдал и все дни ходил на работу. Первичный анализ у мужчины уже показал положительный результат на коронавирус. Врачи сейчас ждут результаты повторного анализа.
Известно, что во время перелета жительница Барнаула контактировала с 26 людьми. Службы и ведомства Алтайского края уже установили, кто это, организовали медицинское наблюдение и взяли анализы. Оказалось, что на рейсе в зараженной летели депутаты Госдумы от Алтайского края Иван Лоор и Валерий Елыкомов, депутат от Республики Алтай Иван Белеков и депутат АКЗС Мария Прусакова, а также бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов.
Глава администрации краевой столицы Вячеслав Франк в связи с первым заболевшим коронавирусом в Барнауле призвал местных жителей к соблюдению всех мер безопасности. "Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса, – заявил глава города. – Я убедительно прошу всех жителей города соблюдать установленный режим и ограничительные меры", — сказа мэр города. Он напомнил о важности соблюдения гигиены, ношения маски и отказа от посещения общественных мест.
Редакция amic.ru выступила с обращением к властям
"Давайте жить дружно" и потребовала:
- четкого, оперативного и внятного разъяснения ситуации по распространению COVID-2019 в крае,
- оперативно отвечать и комментировать все важные вопросы, связанные с распространением коронавируса, чтобы не допустить паники и фейковой информации,
- создать условия для ежедневного проведения видеобрифингов и видео-пресс-конференций.
Кстати, мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения,
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдаем карантинные меры,
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине,
- какие товары и продукты купить на период карантина.
А если вам скучно дома, то мы предлагаем взглянуть на пустынный Барнаул в объективе фотокорреспондентов amic.ru.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Я убедительно прошу всех жителей города соблюдать установленный режим и ограничительные меры",
А чё его кто-то установил разве?
ничгео официаьлно не установлено и нифига потому не соблюдается. Только на бумаге и отчетности.
Транспорт реже? фиг знает, не обратил внимание, а двадцатка как проелтала мимо меня каждые минут 15 так и пролетает а на остановках куча людей СЕМКИ щелкают, Мвидео и по телевизору и по СМС завлекает распродажец, отовсюду только реклама об акциях, провацирующая людей бежать шопиться - зрень какаято творится. Баррдак.