Из дома ни ногой. Как решить проблемы на нерабочей неделе дистанционно

Из-за распространения коронавирусной инфекции на нерабочей неделе людям рекомендовали лишний раз не выходить из дома и не посещать общественные места. И правда: зачем куда-то ходить и подвергать себя опасности, если все вопросы можно решить из дома. Многие организации уже перешли на дистанционный режим работы и начали оказывать помощь на расстоянии. Так куда звонить, чтобы никуда не ходить – читайте в материале amic.ru.
Позвоните в алтайское реготделение Фонда социального страхования РФ.
- По вопросам оформления электронных листков нетрудоспособности в связи с карантином вас проконсультируют по телефону (3852) 29-16-39.
- Узнать про назначения и выплаты пособий в связи с карантином можно по номеру (3852) 29-16-44 (понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, а в выходные дни с 10:00 до 15:00).
Также действует круглосуточный телефон всероссийской горячей линии ФСС РФ 8-800-302-75-49.
С этим вам помогут:
- в Министерстве образования и науки Алтайского края. Здесь расскажут, как организовать дистанционное обучение. Телефон горячей линии (3852) 20-64-44.
- в Алтайском институте развития образования. Здесь проконсультируют по вопросам методической поддержки дистанционного обучения. Телефон горячей линии (3852) 55-58-97 (добавочный 7001). Но с 30 марта по 5 апреля вопросы принимают только по электронной почте distant@iro22.ru.
- в Центре реализации государственной образовательной политики и информационных технологий. Здесь лучшие учителя, методисты и сотрудники федеральных профильных институтов окажут методическую поддержку учителям и директорам школ по организации дистанционного обучения. Телефон горячей линии 8-800-200-91-85.
Такую помощь оказывает волонтерский штаб, который создан на базе Алтайского центра развития добровольчества.
Волонтеры помогают инвалидам и пожилым людям старше 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции. Им покупают продукты, безрецептурные медикаменты и товары первой необходимости. Заявки принимают по телефону единой горячей линии 8-800-200-34-11.
По данным на 30 марта, сюда уже обратилось более 40 человек из разных городов и районов Алтайского края.
Проконсультироваться по поводу коронавирусной инфекции, домашнего карантина и других волнующих тем можно:
- по телефону горячей линии управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: (3852) 66-54-27 (с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 12:45. В выходные дни звонки принимают по телефону (3852) 24-32-51 с 9:00 до 15:00);
- в Единый консультационный центр Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (круглосуточно, на русском, английском, китайском языках),
- по телефону горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае: (3852) 50-30-47, (3852) 50-30-49 (с понедельника по четверг с 8:00 до 17:30, а в выходные дни по телефону (3852) 50-30-43 с 8:00 до 20:00);
- по номеру телефона горячей линии Министерства здравоохранения по Алтайскому краю 8-800-350-35-25 (круглосуточно).
Также в стране работает единая горячая линия: 8-800-2000-112 и сайт стопкоронавирус.рф. А если вас интересуют последние новости о коронавирусе на Алтае, то читайте сайт amic.ru.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
С ней бы я дома остался....