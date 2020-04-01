Успех – Тельцам, сложности – Ракам, сидеть дома – всем. Гороскоп на апрель

Сидите дома и гадаете, когда это все закончится? Мы тоже. Только ситуация меняется так быстро, что предугадать дальнейшее развитие очень сложно. А от последних новостей становится немного не по себе. Что ж, может быть, звезды сулят нам хоть что-то хорошее? Кажется, они что-то знают: никаких дальних путешествий ни одному знаку гороскоп на апрель не пророчит. О том, что нас ждет в следующем месяце, рассказала барнаульский астролог Наталья Оствинд.

1 Овны В апреле Овны ощутят прилив жизненных сил и энергии, творческий подъем, оптимизм и активность. Возникнет желание свернуть горы (но помните, что делать это придется в условиях самоизоляции). Представители знака, которые родились в первой декаде, захотят по-настоящему заявить о своей значимости и незаменимости. Но помните, что это лишь искушение тщеславием и гордыней, которое может привести к многочисленным ошибкам и разочарованию. Поспешно принятые решения могут привести к глубокому разочарованию. Лучше старайтесь объективно оценивать свои силы.

2 Тельцы Для Тельцов, которые родились в первую декаду, апрель – отличное время выйти из зоны комфорта (но не из дома!). Появится непреодолимое желание перемен и обновления. И звезды вам в этом помогут. А тем, кто родился в третьей декаде, благоволит успех: представится прекрасный шанс преуспеть в работе. Для вас откроются новые возможности и перспективы, если не повлияют обстоятельства непреодолимой силы (мы, кажется, знаем какие).

3 Близнецы Близнецы первой и второй декады могут рассчитывать в апреле на приятные сюрпризы в делах и отношениях. А вот тем, кто родился в третьей декаде, повезет меньше: они будут воспринимать мир несколько искаженно и не видеть возможностей для успеха. Ощущение потери всех перспектив может привести к сложному эмоциональному состоянию. Справиться с этим поможет осознание того, что реальность не всегда так ужасна, какой мы ее видим. Главное – не нагнетать панику и верить в себя.

4 Раки Для Раков апрель – настоящая проверка на прочность. Вас, вероятно, ждут сложности во взаимоотношениях, разногласия, недопонимание. Вам будет сложно договориться с окружающими о, казалось бы, самых простых вопросах. А в конце месяца нужно быть вдвойне осторожными: лучше обходить острые ситуации, которые угрожают вашему спокойствию и ни в коем случае не вступать в конфронтации.

5 Львы За Львов даже как-то обидно: в отличие от остальных знаков, звезды не обещают вам ни успехов, ни потрясений. Скорее всего, месяц пройдет для вас в рутине и домашних заботах. Что ж, в свете последних событий, это, возможно, и неплохо. Главное, чтобы ваши заботы были действительно домашними: на улицу лишний раз пока лучше не выходить.

6 Девы А вот Девам первой декады звезды будут благоволить куда больше, чем всем остальным знакам. Вы почувствуете прилив сил, который поможет вам преодолеть все скопившиеся трудности. Девам, рожденным во второй и третьей декаде, повезло меньше: вам будет несколько сложнее, а по независящим от вас обстоятельствам амбиции останутся нереализованными. Относитесь к этому философски: не нужно переживать из-за того, что от вас не зависит. Лучше наберитесь терпения.

7 Весы Весам третьей декады придется непросто: обстоятельства бросят вам вызов. Возможны серьезные трудности, возможно, даже выяснение отношений с представителями властей. Сложностей, которые испытают вашу решимость на прочность, похоже, не избежать. Так что примите их достойно.

8 Скорпионы Скорпионов первой декады ждут внезапные и неожиданные перемены (хотя кого они в последнее время не ждут). Они могут полностью разрушить ваши планы. Звезды в этот раз совсем не на вашей стороне, а потому избегайте лишнего риска (а лучше, конечно же, сидите дома). Главное – продолжайте придерживаться здравого смысла и с осторожностью подходите к любым делам.

9 Стрельцы Стрельцам в апреле, кажется, будет труднее всех. Особенно ощутимо сложности скажутся на тех, кто родился во второй декаде. События, которые будут происходить вокруг вас, могут вызвать у вас тревогу, депрессию и желание опустить руки. Найдите в себе силы, чтобы не поддаваться унынию. Сосредоточьтесь на своих делах и запаситесь терпением.

10 Козероги Козерогов в апреле ждет трансформация и переоценка собственной личности. Ведь самоизоляция – отличное время, чтобы переосмыслить некоторые моменты, не так ли? Вы почувствуете в себе силы, чтобы преодолеть старые трудности и с оптимизмом заняться новыми делами. А если что-то уходит из вашей жизни – отпускайте с легкостью. Для вас наступает период, когда следует открываться новому.

11 Водолеи У Водолеев, особенно первой декады, впереди настоящая "русская рулетка": событий будет много, плохие вперемешку с хорошими. Поэтому будьте бдительны, с осторожностью относитесь ко всему вокруг и не подвергайте себя лишнему риску. Возможно, у вас возникнет ощущение фатального невезения, но не поддавайтесь панике: ищите вокруг новые возможности. Их на самом деле больше, чем вы думаете.