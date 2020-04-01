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Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и другие важные вопросы о коронавирусе

, ИА "Амител"
Как COVID-19 попадает в организм человека, страдают ли от него дети и как его лечат, если нет лекарства
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Коронавирус – так ли он страшен, как все-таки от него защититься, почему врачи просят не трогать лицо и держать дистанцию с другими людьми не ближе 1,5 метра.

1
Что такое коронавирус и чем он опасен?

Коронавирусы – это целое семейство, в которое входят несколько десятков разных вирусов. На их поверхности есть отростки, напоминающие корону, поэтому семейство и получило такое название. Коронавирусы известны довольно давно и поражают земноводных, птиц и млекопитающих. В том числе и человека. Причем большую часть их мы их легко переносим, списывая симптомы на ОРВИ.

Однако коронавирусы способны мутировать, что в итоге вызывает тяжелые заболевания. Например, атипичная пневмония, напугавшая человечество в 2002 году, также была вызвана коронавирусом, а в 2013 году один из коронавирусов вызвал еще одну серьезную болезнь – ближневосточный респираторный синдром.

Возникший в 2019 году штамм вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, привел к пандемии и мировому кризису.

2
Как коронавирус попадает в организм человека?
Через дыхательные пути и слизистые оболочки. Как выяснили ученые, SARS-CoV-2 очень стремится оказаться в легких, где вступает в контакт с особыми белками. Причем очень много таких белков у людей, страдающих гипертонией. А мы знаем, что повышенное давление имеется практически у всех пожилых людей. Именно поэтому старшее поколение наиболее уязвимо к COVID-19.
3
То есть если я молод, то не заболею? А дети тем более вне зоны риска?
Считать, что  COVID-19 поражает исключительно пожилых людей совершенно не верно. Болеют и молодые, и даже дети, хотя еще недавно утверждалось, что они в зону риска не входят. Между тем, только в Москве уже 17 заболевших детей. Старшему 16, младшему – полтора года. И болеют они также тяжело, как и взрослые.
4
Каковы симптомы у коронавируса и как отличить его от гриппа и ОРВИ

Сразу скажем, самостоятельно отличить COVID-19 не сможете ни вы, ни врач. Поставить точный диагноз можно будет только после специального тестирования. Однако по желанию сдать анализы нельзя, для этого нужно назначение врача.

Что касается симптомов коронавируса, то они схожи с тем же самым ОРВИ и гриппом:

  • сухой, непродуктивный кашель;
  • лихорадка и повышение температуры;
  • затруднения при дыхании;
  • боли в области груди;
  • головная боль;
  • боль в мышцах;
  • общее недомогание;
  • редко – насморк;
  • возможна диарея;
  • нарушение обоняния и вкуса. 
5
Как развивается коронавирус в организме?

Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин выделил четыре стадии развития инфекции.

1. Вирусемия – семь-девять дней простуды без особых симптомов.

2. Пневмония – девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях. "Пневмония коронавирусная течет очень тяжело у части пациентов. Она не похожа на те пневмонии, которые мы видели раньше. Она поражает все легкие: и левое, и правое, все доли. Поэтому человек не может сам дышать", – рассказал директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергей Петриков Первому каналу.

3. Дистресс-синдром – больной уже не может самостоятельно дышать, ему требуется искусственная вентиляция легких.

4. Иммуносупрессия – снижение иммунитета, при котором в организме начинают  развиваться синегнойная палочка и грибы. И это уже, скорее всего, летальный исход. 

6
Почему кто-то умирает от коронавируса, а кто-то его не замечает?
Все зависит от иммунитета. Чем сильнее организм, чем меньше у него всяких хронических заболеваний, тем выше вероятность, что он легко перенесет коронавирус. И обратная ситуация: если иммунитет ослаблен, COVID-19 еще сильнее его подточит и одновременно вызовет обострение хронических заболеваний. Посмотрите статистику погибших: очень часто они умирают от обострений своих старых болезней, которое вызвал коронавирус.
7
Есть ли вакцина для нового коронавируса?
К сожалению, пока нет. Но в разных странах, в том числе в России, ведутся ее разработки. 30 марта 2020 года глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала о том, что в испытаниях против COVID-19 хорошо себя показал препарат "Мефлохин" (аналог хинина против малярии). "Он легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием", – заявила Скворцова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она сообщила, что препарат может быть эффективен не только для лечения, но и для профилактики.

В исследованиях препарата участвует также Институт микробиологии Министерства обороны. ФМБА готово передать препарат в больницу в Коммунарке. Ждем результатов и надеемся на то, что он действительно окажется эффективным.

 

8
Если нет лекарств от коронавируса, как же его тогда лечат?

Врачи стараются в первую очередь повысить иммунитет организма и не допустить осложнений от коронавируса. Резкое снижение иммунитета приводит к обострению всех хронических заболеваний и очень серьезным осложнениям. Чаще всего причиной смерти от коронавируса становится пневмония и отказ легких человека.

Чтобы бороться с вирусом, врачи используют те же препараты, что и при обычном ОРВИ, то есть симптоматические, жаропонижающие и противоотечные.

Если началось осложнение в виде пневмонии, то тогда добавляют антибиотики. Если состояние больного ухудшается и начинается отек легких, то пациента подключают к принудительной вентиляции легких.

Пациент считается выздоровевшим при отсутствии симптомов и двух отрицательных тестах на коронавирус, проведенных с разницей не менее 48 часов.
9
Что делать, чтобы не заразиться?

Мы уже писали, что COVID-19 передается в основном респираторным путем, иначе говоря – с помощью дыхания и капелек слюны, которые человек выдыхает и разбрызгивает во время разговора или кашля и чихания.

Второй путь заражения – через предметы или поверхности, на которых остался вирус. Кто-то чихнул, выдохнул, кашлянул, даже в свою руку, а потом этой рукой дотронулся до стола, товара в магазине или кнопок в лифте. А в это время другой человек точно также коснулся этих поверхностей, а потом своего лица. И вот, пожалуйста, заражение произошло. Именно поэтому врачи говорят: не подносите руки к лицу, протирайте и дезинфицируйте телефоны и прочие гаджеты, мойте руки как можно чаще и обязательно после того, как возвращаетесь с улицы.

Вообще старайтесь прикасаться к кнопкам в лифте только через салфетку и дезинфицируйте как можно чаще все предметы вокруг себя. В том числе руль и ручки у своего автомобиля. 

10
Разве мытье рук спасет от коронавируса?

Возможно мы вас удивим, но да, может спасти. Коронавирус SARS-CoV-2 не является стойким, он может жить только внутри живой клетки. А потому его легко смыть мылом, причем обычным. Не нужно для этого какое-то особое антибактериальное. Можно также использовать и обычные антисептики.

Вирус также легко разрушается при нагревании. Но очень любит пересушенные слизистые. Поэтому чаще проветривайте помещения и увлажняйте воздух.

11
Почему нужно соблюдать расстояние с другими людьми в 1,5 метра?
Чтобы избежать контакта с зараженными. Опять вспоминаем, что вирус передается через дыхание. А как думаете, насколько далеко разносится выдыхаемый вами воздух (если вы конечно не прилагаете каких-то специальных усилий)? Просто вспомните сигаретный дым – то же  самое дыхание, но только ставшее видимым. Теперь понятно, почему лучше выдерживать расстояние не менее 1-1,5 метра? 
12
Так все-таки нужно носить маску? Помогает она или нет?

Уж точно ходить в маске безопаснее, чем без нее.

Но помните, что маска не панацея и она пропускает частицы вируса. Но не все. Их количество значительно снижается и в итоге их может быть недостаточным, чтобы вызвать у вас заболевание.

Поэтому носите маску. Хуже от этого точно не будет. Главное – носите ее правильно!

13
А правду говорят, что коронавирусом заразятся все?
Скорее да, чем нет. Как говорят врачи, уничтожить появившийся вирус невозможно: слишком уж это мелкие частицы, которые к тому же все время мутируют. И это касается любого вируса, не только SARS-CoV-2. Постепенно он "захватывает" весь мир и тут может быть два варианта развития событий: либо придумывают лекарства и вакцины, которые позволяют его сдерживать, либо вырабатывается так называемый коллективный иммунитет. А чаще всего происходит и то и другое. В итоге патогенность и опасность вируса снижается. Так что может рассчитывать, что в будущем и китайский коронавирус станет для человечества не опаснее обычного ОРВИ.
14
Сколько живет коронавирус на разных поверхностях

Специалисты Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США провели исследование, в результате которого выяснили сроки жизни коронавируса. Оказалось, что дольше всего вирус живет на стальных и пластиковых поверхностях. В замороженном состоянии он может жить несколько лет:  

  • в воздухе вирус остается жизнеспособным на протяжении до трех часов;
  • на вещах и одежде коронавирус может держаться до четырех часов;
  • на бумажных деньгах и документах он может быть активным до трех часов, а на металлической монете – до пяти часов;
  • на пластиковых предметах срок жизнедеятельности коронавируса может достигать 6 часов 49 минут;
  • на нержавеющей стали вирус начинает погибать через 5 часов 38 минут, но отдельные частицы могут жить до семи часов;
  • в составе воды частицы коронавируса могут жить до девяти суток, а в замороженном состоянии – несколько лет.
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.04.2020 07:59
slav197

Городские продуктовые рынки по количеству посетителей не уступают торгово-развлекательным центрам, но продолжают работать во время карантина. Расчёты там ведутся за наличный расчет, покупатели находясь очень близко к продавцам, контактируют с друг другом. Почему временно не закрывают колхозные рынки?

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