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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День второй

, ИА "Амител"
Главное за 31 марта
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Второй день с того момента, как в Алтайский край официально пришел коронавирус. Весь день информагентства сообщали о переходе регионов России на режим самоизоляции, Алтайский край не стал исключением. Нас все же попросили не выходить из дома, но сколько это продлится, неизвестно. Что это все значит и что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" - читайте в обзоре amic.ru. 

1
Алтайский край в режиме самоизоляцию. Что это значит?

Соответствующий указ подготовило правительство Алтайского края. Жителей региона призвали сидеть дома. Покидать квартиру можно только в случае, если:

  • необходима неотложная медицинская помощь,
  • есть угроза жизни и здоровью,
  • приходится ездить на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
  • нужно сходить в ближайший магазин или аптеку,
  • нужно вынести мусор,
  • выгуливаете домашних животных (не дальше 100 метров от дома).

А вот людям старше 65 лет вообще запретили выходить из дома.

Контролировать соблюдение рекомендаций будут сотрудники МВД и Роспотребнадзора. Причем когда это все закончится — неизвестно.

Подробнее об этом режиме amic.ru рассказал в памятке.

2
Губернатор выступил с обращением
Глава региона Виктор Томенко призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции.
"Ко всем жителям края обращаюсь с огромной просьбой. Проявите терпение, воздержитесь от выхода из дома, выполняйте инструкции органов власти, появляйтесь на улицах в людных местах только в случае острой необходимости — купить продукты, приобрести лекарства, вынести мусор, решить какие-то действительно жизненно-важные проблемы. Будьте дисциплинированы. Побеспокойтесь о себе, своих родных, близких, соседях. Я убежден, что взаимное уважение друг к другу, ответственность и здравый смысл позволят нам достойно пройти этот сложный период. Мы обязательно справимся с этим испытанием. Берегите себя, будьте здоровы", — сказал Виктор Томенко.

 

3
Зараженных в Алтайском крае двое
Поздно вечером 30 марта оперштаб сообщил о втором зараженном в Барнауле. Им оказался муж первой зараженной. Он не соблюдал режим самоизоляции и продолжал ходить на работу. Барнаулец сообщил, что контактировал с девятью коллегами и одним близким знакомым. Этих людей взяли под медицинское наблюдение. А супруги находятся в инфекционном отделении, им оказывают необходимое лечение.
4
Отдельный госпиталь для зараженных
Барнаульскую горбольницу № 5 перепрофилируют под госпиталь для больных коронавирусом. Скоро там развернут 361 коечное место, а количество реанимационных увеличат с трех до 200. До конца недели кислородом обеспечат 70% коечного фонда, сообщил краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов. 
5
Продуктов хватит на всех
Большинство предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края в последние дни увеличили производство продукции из-за большого спроса. Ведь недавно население в панике скупало в магазине товары на случай длительного карантина. Так, в Барнаульском молочном комбинате даже увеличилось число заявок от торговых сетей на молоко. А вот на предприятии "Русский хлеб" производство хлебобулочной продукции выросло примерно на 15-20% только за последнюю. Заводы по производству круп и макаронных изделий в Алтайском крае также увеличили темпы производства. В общем, в управлении по пищевой и перерабатывающей промышленности заверили, продукции хватит на всех.
6
Петиция о закрытии границ

Жители Алтайского края боятся за свое здоровье и предложили свой метод борьбы с распространением коронавируса - закрыть границы региона. По данным на 18:00, опубликованную на сервисе change.org петицию с требованием подписали почти 3 тыс. человек.

Обращение направлено к Виктору Томенко, краевому Минздраву и Роспотребнадзору. Автор предложил 10 мер, которые, по его мнению, нужно предпринять. Среди них: ограничение сообщения с другими регионами, остановка деятельности торговых центров, введение дополнительной санитарной обработки и режима карантина на территории края. Что-то из этих вариантов уже сработало. 

7
Врачи попросили всех сидеть дома

Алтайские медики поддержали в соцсетях всемирный флешмоб #StayAtHome, который призывает людей самоизолироваться, чтобы помочь работникам здравоохранения бороться с пандемией коронавируса. Сотрудники Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, поликлиники № 10 города Барнаула и Алейской ЦРБ опубликовали фотографии в Instagram. На них медики держат в руках листы с лозунгом акции: "Мы работаем ради вас – останьтесь дома ради нас!".

8
В качестве информационной профилактики

Кстати, мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Если надоело смотреть за тем, что происходит за вашим окном, предлагаем посмотреть, что творится за нашими. Корреспонденты amic.ru сняли дистанционный репортаж из окон своих квартир. Хотите развлечься? Предлагаем прочитать разговоры, которые мы невольно подслушали. А еще гуляющие по улице барнаульцы рассказали, почему же они вышли из дом и как относятся к введенным ограничениям. Смотрим.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

31.03.2020 19:44
МудрыйГудвин

Амик это очень: А вот людям старше о лет вообще запретили выходить из дома.

31.03.2020 20:01
gorca

Начали пить Боржоми, когда почки начали отваливаться? А зачем было выпускать 500 человек в Таиданд, когда коронавирус уже был в стране? Зачем министры из правительства края мотались в Москву и вернулись оттуда 20 марта вместе с гражданкой, выгуливавшей себя во время пандемии в Доминикане? Привезли столько заразы и никто особо не знает с кем эти толпы приехавших контактировали!!!

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