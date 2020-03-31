Хроника коронавируса в Алтайском крае. День второй

Второй день с того момента, как в Алтайский край официально пришел коронавирус. Весь день информагентства сообщали о переходе регионов России на режим самоизоляции, Алтайский край не стал исключением. Нас все же попросили не выходить из дома, но сколько это продлится, неизвестно. Что это все значит и что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" - читайте в обзоре amic.ru.
Соответствующий указ подготовило правительство Алтайского края. Жителей региона призвали сидеть дома. Покидать квартиру можно только в случае, если:
- необходима неотложная медицинская помощь,
- есть угроза жизни и здоровью,
- приходится ездить на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
- нужно сходить в ближайший магазин или аптеку,
- нужно вынести мусор,
- выгуливаете домашних животных (не дальше 100 метров от дома).
А вот людям старше 65 лет вообще запретили выходить из дома.
Контролировать соблюдение рекомендаций будут сотрудники МВД и Роспотребнадзора. Причем когда это все закончится — неизвестно.
Жители Алтайского края боятся за свое здоровье и предложили свой метод борьбы с распространением коронавируса - закрыть границы региона. По данным на 18:00, опубликованную на сервисе change.org петицию с требованием подписали почти 3 тыс. человек.
Обращение направлено к Виктору Томенко, краевому Минздраву и Роспотребнадзору. Автор предложил 10 мер, которые, по его мнению, нужно предпринять. Среди них: ограничение сообщения с другими регионами, остановка деятельности торговых центров, введение дополнительной санитарной обработки и режима карантина на территории края. Что-то из этих вариантов уже сработало.
Алтайские медики поддержали в соцсетях всемирный флешмоб #StayAtHome, который призывает людей самоизолироваться, чтобы помочь работникам здравоохранения бороться с пандемией коронавируса. Сотрудники Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, поликлиники № 10 города Барнаула и Алейской ЦРБ опубликовали фотографии в Instagram. На них медики держат в руках листы с лозунгом акции: "Мы работаем ради вас – останьтесь дома ради нас!".
Кстати, мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- куда звонить, что решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает карантинные меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции.
Если надоело смотреть за тем, что происходит за вашим окном, предлагаем посмотреть, что творится за нашими. Корреспонденты amic.ru сняли дистанционный репортаж из окон своих квартир. Хотите развлечься? Предлагаем прочитать разговоры, которые мы невольно подслушали. А еще гуляющие по улице барнаульцы рассказали, почему же они вышли из дом и как относятся к введенным ограничениям. Смотрим.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии
Амик это очень: А вот людям старше о лет вообще запретили выходить из дома.
Начали пить Боржоми, когда почки начали отваливаться? А зачем было выпускать 500 человек в Таиданд, когда коронавирус уже был в стране? Зачем министры из правительства края мотались в Москву и вернулись оттуда 20 марта вместе с гражданкой, выгуливавшей себя во время пандемии в Доминикане? Привезли столько заразы и никто особо не знает с кем эти толпы приехавших контактировали!!!