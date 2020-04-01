Как пополнить проездной в Барнауле, если почта закрыта

Читатель amic.ru обратился в редакцию с вопросом, как и где можно пополнить социальный проездной на апрель, если почта не работает. Ответ: никак и нигде не пополнить.
Воспользоваться льготным проездным в апреле, скорее всего, не получится вообще, ведь на территории Алтайского края ввели режим самоизоляции. Сколько он продлится – неизвестно. А вот карту на май можно пополнить уже с 15 апреля, отметили в администрации Барнаула. Хотя и эта информация может в скором времени измениться, если мы с вами продолжить жить в режиме самоизоляции. "Поэтому до улучшения эпидситуации в регионе оставайтесь дома и соблюдайте меры профилактики", – просят в мэрии столицы края.
В общем, уважаемые барнаульцы, сидите дома. Пока ситуация не изменится. А если возникла острая необходимость, закажите социальное такси. Заявки на вызов автомобиля принимают в рабочее время с 08:00 до 16:30 по телефону: 8 (3852) 46-11-07. Обратите внимание: заявки на услугу принимаются не позднее чем за два рабочих дня до планируемой поездки. Как работает социальное такси, amic.ru подробно объясняет в этом материале.
Если же вам нужны продукты или лекарства, то позвоните волонтерам по телефону 8 800 200 34 11. Так уже сделали более сотни человек.
Решить другие вопросы не выходя из дома тоже можно. Читайте в нашем материале советы и рекомендации, куда звонить, если понадобился больничный, есть вопросы по дистанционному обучению и многое другое.
Комментарии
Опомнился товарищ) тут уже другой вопрос на повестке нарисовался - пополнили проездной, а ездить никуда нельзя!
в семье все работают - нужно ездить
1.04.2020 15:07
гостю
И у всех в семье льготные проездные?!
у всех