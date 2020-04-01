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"Стояние святой Марии Египетской" ("Мариино стояние") – это богослужение длительностью пять-семь часов, на котором полностью читают Великий канон святого Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской. Кем она была, какой подвиг совершила и зачем в этот день нужно сделать 250 поклонов – в материале на amic.ru.
"Мариино стояние" – так называют службу, посвященную подвигу преподобной Марии Египетской, которая после греховной молодости провела 47 лет в пустыне в покаянии.
Ее житие описано святым Софронием Иерусалимским, а представил это житие вместе с каноном преподобной Марии святой Андрей Критский, который был послан Иерусалимским патриархом Феодором на VI Вселенский Собор в 692 году н. э.
Согласно преданию, Мария родилась в небольшой египетской деревушке. Уже в 12 лет она ушла в Александрию, где стала блудницей. Разгульный образ жизни она вела целых 17 лет.
Однажды Мария отправилась на корабле, перевозящем паломников в Иерусалим, на праздник Воздвижения креста Господня. Сойдя на берег, Мария пошла вслед за остальными, но, войдя в притвор, не смогла переступить порог храма – ее удерживала какая-то сила. Тут Мария, осознав свое недостоинство, раскаялась. Она обратилась с молитвой к Богоматери и дала обет отречься от мира.
Да. Молитвы Марии были услышаны: она смогла поклониться Животворящему Кресту. Покинув храм, вновь взмолилась к Богородице и услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".
Мария отправилась в путь, и, приняв причастие в храме Иоанна Предтечи близ Иордана, перешла Иордан и поселилась в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах. Первые 17 лет Марию преследовали блудные страсти и воспоминания о прошлой жизни: "Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню".
После многолетних искушений страсти оставили ее, одежда истлела от ветхости, но, как повествует житие, "с того времени сила Божия во всем преобразила мою грешную душу и мое смиренное тело".Свою историю Мария поведала святому старцу Зосиме, который во время Великого поста удалился в пустыню молиться. Мария к тому времени была очень худой и слабой. Вся ее одежда обветшала. Отец Зосима отдал пустыннице половину своего гиматия (у древних греков верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани; надевался обычно поверх хитона). А во время молитвы он увидел, что Мария воспарила над землей.
После причастия женщина попросила прийти Зосиму через год и повторить обряд. Он должен был ждать ее на другом берегу Иордана. В назначенный день Мария перекрестила воду и перешла реку, как по земле. И вновь Мария просила старца явиться в пустыню спустя год для причастия. Но этого не случилось. Зосима нашел ее мертвой. Рядом с ее телом на песке были начертаны слова: "Отец Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, умершей 1 апреля".
Согласно церковному календарю, служат "Мариино стояние" в четверг пятой седмицы Великого поста. Но само богослужение проходит в храмах накануне вечером в среду (в 2020 году это 1 апреля). Сам Великий канон состоит из 250 тропарей.
В четверг пятой седмицы (2 апреля в 2020 году) служат литургию Преждеосвящённых Даров. После нее разрешается причастие и колокольный звон средних по размеру ("красных") колоколов.
Служба действительно очень длительная. На "Мариино стояние" Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского (которой на первой неделе поста читали по частям четыре вечера подряд) читают полностью. А помимо него, читают также житие преподобной Марии Египетской. Длится служба пять-семь часов.
Но в Богослужебном году есть службы, которые длительнее. Например, некоторые службы Страстной седмицы.
Во время чтения Великого канона принято совершать земной поклон в начале каждого тропаря (краткого молитвенного песнопения). Соответственно, количество поклонов составляет 250. Большинство прихожан стараются выполнить эту непростую задачу. При этом священнослужители подчеркивают, что важно не количество поклонов, а внутреннее покаяние и очищение.
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