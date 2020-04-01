Она смогла войти в храм?

Да. Молитвы Марии были услышаны: она смогла поклониться Животворящему Кресту. Покинув храм, вновь взмолилась к Богородице и услышала голос: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой".

Мария отправилась в путь, и, приняв причастие в храме Иоанна Предтечи близ Иордана, перешла Иордан и поселилась в пустыне, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах. Первые 17 лет Марию преследовали блудные страсти и воспоминания о прошлой жизни: "Когда я принималась за пищу, я мечтала о мясе и вине, какие ела в Египте; мне хотелось выпить любимого мною вина. Будучи в миру, много пила я вина, а здесь не имела и воды; я изнывала от жажды и страшно мучилась. Иногда у меня являлось очень смущавшее меня желание петь блудные песни, к которым я привыкла. Тогда я проливала слезы, била себя в грудь и вспоминала обеты, данные мною при удалении в пустыню".

После многолетних искушений страсти оставили ее, одежда истлела от ветхости, но, как повествует житие, "с того времени сила Божия во всем преобразила мою грешную душу и мое смиренное тело".

Свою историю Мария поведала святому старцу Зосиме, который во время Великого поста удалился в пустыню молиться. Мария к тому времени была очень худой и слабой. Вся ее одежда обветшала. Отец Зосима отдал пустыннице половину своего гиматия (у древних греков верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани; надевался обычно поверх хитона). А во время молитвы он увидел, что Мария воспарила над землей.

После причастия женщина попросила прийти Зосиму через год и повторить обряд. Он должен был ждать ее на другом берегу Иордана. В назначенный день Мария перекрестила воду и перешла реку, как по земле. И вновь Мария просила старца явиться в пустыню спустя год для причастия. Но этого не случилось. Зосима нашел ее мертвой. Рядом с ее телом на песке были начертаны слова: "Отец Зосима! Похорони здесь тело смиренной Марии, умершей 1 апреля".