Оштрафуют и посадят. Что грозит за нарушение карантина и фейки из-за коронавируса?

Совет Федерации одобрил законы о нарушении карантина и распространении фейков о коронавирусе. Речь идет о миллионных штрафах и реальном тюремном сроке. Что подразумевает карантин, какое наказание установили за его нарушение и когда начнут привлекать к ответственности – читайте в материале amic.ru.
Если вы распространяете ложную информацию о пандемии коронавируса, то вас накажут. Что грозит:
- штраф от 300 до 700 тыс. рублей;
- взыскание в размере заработной платы (или иного дохода) за период от одного года до 18 месяцев;
- обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года;
- ограничение свободы до трех лет.
Почему так много? Потому что эта информация может угрожать жизни и безопасности граждан.
Поэтому ограничьте поток информации от дочери врача, одноклассника военного и так далее. Не пересылайте друг другу в мессенджерах непроверенную информацию и уж тем более не постите ее в социальных сетях – вас могут обвинить в распространении фейков. Ориентируйтесь только на официальные сообщения властей, как бы вы к ним не относились.
Нет. Это правда. Наказания еще более жесткие грозят тому, "чье публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации привело по неосторожности к причинению вреда здоровью человека". Что это значит? Вы рассказали кому-то "утку" ("мама моего одноклассника говорит..."), а человек испугался так, что у него случился сердечный приступ. Тогда, согласно статье 207.2 УК РФ, вам грозит:
- штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей;
- взыскание в размере заработной платы (или иного дохода) за период от одного года до 18 месяцев;
- обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года;
- либо принудительные работы до трех лет;
- либо лишение свободы до трех лет.
Дальше все еще серьезнее. Если от вашего фейка тот самый человек с сердечным приступом скончался, то вас ждет:
- штраф от 1,5 до 2 млн рублей;
- взыскание дохода за период до трех лет;
- исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы до пяти лет;
- лишение свободы на срок до пяти лет.
Поправки также дополняют статью 13.15 КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации. По ним юрлицам за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом грозит штраф от 1,5 до 3 млн рублей. А если фейк привел к смерти человека (а также серьезному причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка) – штраф от 3 до 5 млн рублей. Но только за первый раз. Если нарушите еще раз, то штраф для граждан – от 300 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц – от 600 до 900 тыс. рублей, на юрлиц – от 5 до 10 млн рублей.
Минуточку. Зачем вы куда-то выходили. Вы можете быть потенциальным разносчиком вируса, и если вам велели сидеть на карантине – сидите. Но если вы его нарушили, то готовьтесь расстаться с деньгами: вам придется заплатить штраф – от 15 до 40 тыс. рублей. Вы должностное лицо? Тогда выход из дома на карантине обойдется вам еще дороже: от 50 до 150 тыс. рублей. Для юрлиц все еще серьезнее – штраф от 200 до 500 тыс. рублей, при этом ваше предприятие могут закрыть вообще на срок до 90 суток.
Административный штраф (но только больше) придется заплатить, если выяснится, что ваше нарушение карантина повлекло "причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".
Если проще: вы вышли на улицу во время карантина и заразили человека. Если вы сделали это неумышленно, то вам выпишут штраф: от 150 до 300 тысяч рублей. Для должностных лиц он составил от 300 до 500 тысяч рублей, а юрлицам придется заплатить от 500 тысяч до 1 млн рублей, либо обяжут приостановить деятельность на срок до 90 суток. Но так будет только в том случае, если в ваших действиях не найдут признаков преступления.
Да. Если вы нарушили карантин, заразили много людей и это доказал суд, то по УК РФ грозит:
- штраф от 500 до 700 тысяч рублей;
- либо лишение свободы до двух лет.
Если нарушение привело по неосторожности к смерти одного человека:
- штрафа от 1 до 2 млн рублей;
- либо лишение свободы от трех до пяти лет.
От административной статьи (об этом мы написали в карточке № 3) эта норма отличается только наличием признаков преступления. Есть они или нет, определят правоохранительные органы и суд.
Если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказанием станет лишение свободы от пяти до семи лет.
Законы вступят в силу со дня их официального опубликования. Пока неизвестно, когда это будет.
Комментарии
Свобода слова мешает? Или отсутствие ЧС и карантина? Или ждум введения новой версии конситуции в которой все эти мешающие камни уберут? Интересненько....
А если я маску надену, можно трусы не надевать?
Хотя людей это не удерживает. По данным Минздрава и по Алтайскому краю, в регионе выявили 400 нарушителей карантинного режима (данные на 1 апреля).
И один из них депутат гос.думы от Алтайского края, активный член Единой России Иван Лоор. Ура товарищи!!!
Вот! А теперь предлагаю начать взимать эти штрафы с представителей Совета Федерации.
Я что-то не догоняю никак, у нас всё таки Черезвычайное Положение и Карантин президент ввёл? Или кто-то по суду кого-то в передвижениях ограничил?! Или это просто чьито хотелки?
Я конечно всё понимаю, но вот приехал человек скажем из коммндировки, в холодильнике пусто, а что он будет эти 14 дней есть? А как на работе у него будет - этоже прогулы, а как с зарплатой, онже не работал, а его обязанность по счетам никто не отменял?
гость 15:47
Представители Совета Федерации сразу же отреагировали возгласом о депутатской неприкосновенности.
- А они для кого эти законы принимают для себя или для других? Ну если для других, так быть может они в другой стране живут?
Так карантин то нигде и вводили. То есть ввели наказание без преступления.
Уважаемый Ржака! Одобрение фейкового закона влечет за собой наказание, предусмотренное этим фейковым законом.
Ну вот,некоторые требовали объявления карантина,а то им что-то непонятно.Скоро всё прояснится.
Это парализация законодательной власти!
Нет, это её приведение к общемировым стандартам.
Ржака, прочитайте внимательно п.5, который специально для вас называется "Я не понял. А что такое карантин?". Карантин в стране есть, и его нарушения наказуемы.
Привезли порцию новых страшилок, разбираем не стесняемся.
Так карантин то нигде и вводили. То есть ввели наказание без преступления.
«2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Получите штраф в период режима возникновения угрозы распространения заболевания. Изменить коап дешевле, чем оплачивать режим карантина. Денег нет, но вы держитесь
Где Отец Нации?
Что-то его не видно уже пять дней
Карантина нет, но миллионные штрафы за него уже есть.
Оштрафуют и посадят. Что грозит за нарушение карантина и фейки из-за коронавируса?
1 апреля 2020 г., 15:35, ИА "Амител"
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Скриним и сохраняем все хотелки\желалки властей и если они не сбудутся, то записываем их в фейки. Неплохо, да?
16:23
- гость -
Где Отец Нации?
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Чингисхан? Так его не пять дней не видно, а чуть поболее.
16:23
- гость -
Где Отец Нации?
Обещался совещание с членами провести в прямом эфире. Да чё-та не проводит.
17:29
- гость -
Обещался совещание с членами провести в прямом эфире.
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Это будут "консервы". Он сейчас в "яйце", а в Каширке был "Банкетный"
Уважаемые читатели и комментаторы, предлагаю для ясности разобраться с определениями. Когда вы читаете про нарушителей карантина, вы читаете про заболевших или находящихся под меднаблюдением контактерах, нарушивших МЕДИЦИНСКИЙ ограничительный режим (если вы раньше в своей жизни видели вывеску типа "Детский сад закрыт на карантин", вы же не задумывались о введении режима ЧС для столь . нумегажостких мер?). В стране нет общего карантина, нет режима ЧС, но есть нарушители других законов и нормативно-правовых актов. Речь про них. Не путайте себя и окружающих. Выход из дома при режиме самоизоляции - тема немного из другой оперы.
Всем здоровья и добра
1.04.2020 17:58
- гость -
Спасибо,стало еще не понятнее.Я не хворый,и можно ли мне свободно,без всяких ограничений передвигаться по городу?Все вокруг,в т.ч.и власти говорят,что абсолютно все должны сидеть дома,и за появление на улице-штрафы,аресты,и т.п.(наверное кое-кто сожалеет,что расстрелов сейчас нет).Ясно же,что идет абсолютное недопонимание,при чем всеми и всех.Паника?Ну что-то слабые попытки ее остановить.Если вообще кому-нибудь выгодно ее останавливать.В общем ерунда какая то.Каждый думает в меру своей испорченности.Льзя-нельзя,никто толком сказать не может,но запугивают население на всякую пожарную случку все,кому не лень.
1.04.2020 19:05
"В ситуации с коронавирусом на карантине находятся люди, которые прибыли из-за границы или контактировали с заболевшими. Вне зависимости от того, есть симптомы или нет. Карантин длится 14 дней."
Эти люди никуда не должны выходить.
Если вы не из этой категории граждан, то если ваша организация должна работать в это время (органы власти, полиция, МЧС, водоканал, ТЭЦ, поликлиники, больницы, транспорт, магазины, продающие предметы первой необходимости и т.д.) вы ходите на работу. Если ваша организация на карантине, то можно выходить вынести мусор, в ближайшие магазины, аптеки, погулять с собачкой (не дальше 100 метров от дома), в поликлинику, при необходимости.
1.04.2020 19:52
Татьяна
Один вопрос : если моя организация на "карантине" то кто именно мне должен принести денег, для приобретения продуктов и оплаты счетов/кредитов?