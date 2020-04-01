С 1 апреля в России снова подросли пенсии. Кого это коснется, насколько больше теперь будут получать пенсионеры и скольких таких людей в Алтайском крае – читайте в материале amic.ru.
Тех, кто получает социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению.
Первая назначается людям, которые не заработали право на страховую пенсию по старости. Ее получают мужчины в 70 лет, женщины – в 65 лет. Также социальная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, инвалидам, детям-инвалидам, детям, оба родителя которых неизвестны, круглым сиротам.
Вторая назначается военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.
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