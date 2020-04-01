Режим самоизоляции на Алтае. Какие документы иметь при себе, если выходишь на улицу

Режим самоизоляции действует в Алтайском крае с 31 марта. Согласно указу губернатор вводится ограничение на свободное перемещение людей по улицам. Людей, конечно, призывают к сознательности, но тем не менее, за нарушение режима обещают наказание. Как быть, если нужно идти на работу, и как доказать, что не просто гуляешь, а вышел в магазин? Четких инструкций на этот счет мы еще не получили. Но на основании опыта других регионов России (Москва, Новосибирск) рассказываем, какие документы стоит иметь при себе, когда вам необходимо покинуть свой дом.

Как доказать, что мне нужно на работу?

Согласно указу президента РФ, режим самоизоляции не распространяется на граждан, чья профессиональная деятельность связана с функциями жизнеобеспечения. То есть если вы врач, сотрудник правоохранительных органов, пожарный, продавец, работник системы ЖКХ – за нарушение режима самоизоляции вас не накажут. Однако для подтверждения своего легитимного нахождения вне дома вам придется предъявить подтверждающие документы:

– служебное удостоверение (или подтверждение из отдела кадров вашей организации, что вы ее сотрудник);

– справку о том, что в данный период вас вывели на работу (выдают в отделе кадров);

– паспорт, чтобы проверяющие могли сверить данные.

Если же ваша работа не попадает под указ президента, то выходя, вы нарушаете режим.

А если я просто вышел в магазин или выгулять собаку?

Даже в этом случае на всякий случай возьмите с собой паспорт. Вы ведь читали указ? Помните о том, что во время режима самоизоляции разрешается ходить только в ближайшие магазины и аптеки. А выгуливать животных не дальше чем в радиусе 100 метров от дома. Паспорт позволит подтвердить вашу личность, адрес проживания (если вы проживаете поп прописке) и то, что вы не нарушаете указ губернатора.

Ну и на всякий случай, сохраняйте чеки, если идете из магазина или аптеки.

А если нарушил, что мне будет?

Если вы нарушили режим самоизоляции, то патруль полиции составит в отношении вас протокол, который затем направят в Роспотребнадзор. И уже там будут решать, какому наказанию вас подвергнут. На данный момент в Роспотребнадзоре Алтайского края смогли ответить только, что это "будут меры административного воздействия".