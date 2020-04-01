Режим самоизоляции на Алтае. Какие документы иметь при себе, если выходишь на улицу

Режим самоизоляции действует в Алтайском крае с 31 марта. Согласно указу губернатор вводится ограничение на свободное перемещение людей по улицам. Людей, конечно, призывают к сознательности, но тем не менее, за нарушение режима обещают наказание. Как быть, если нужно идти на работу, и как доказать, что не просто гуляешь, а вышел в магазин? Четких инструкций на этот счет мы еще не получили. Но на основании опыта других регионов России (Москва, Новосибирск) рассказываем, какие документы стоит иметь при себе, когда вам необходимо покинуть свой дом.
Как доказать, что мне нужно на работу?
Согласно указу президента РФ, режим самоизоляции не распространяется на граждан, чья профессиональная деятельность связана с функциями жизнеобеспечения. То есть если вы врач, сотрудник правоохранительных органов, пожарный, продавец, работник системы ЖКХ – за нарушение режима самоизоляции вас не накажут. Однако для подтверждения своего легитимного нахождения вне дома вам придется предъявить подтверждающие документы:
– служебное удостоверение (или подтверждение из отдела кадров вашей организации, что вы ее сотрудник);
– справку о том, что в данный период вас вывели на работу (выдают в отделе кадров);
– паспорт, чтобы проверяющие могли сверить данные.
Если же ваша работа не попадает под указ президента, то выходя, вы нарушаете режим.
А если я просто вышел в магазин или выгулять собаку?
Даже в этом случае на всякий случай возьмите с собой паспорт. Вы ведь читали указ? Помните о том, что во время режима самоизоляции разрешается ходить только в ближайшие магазины и аптеки. А выгуливать животных не дальше чем в радиусе 100 метров от дома. Паспорт позволит подтвердить вашу личность, адрес проживания (если вы проживаете поп прописке) и то, что вы не нарушаете указ губернатора.
Ну и на всякий случай, сохраняйте чеки, если идете из магазина или аптеки.
А если нарушил, что мне будет?
Если вы нарушили режим самоизоляции, то патруль полиции составит в отношении вас протокол, который затем направят в Роспотребнадзор. И уже там будут решать, какому наказанию вас подвергнут. На данный момент в Роспотребнадзоре Алтайского края смогли ответить только, что это "будут меры административного воздействия".
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Комментарии
Идешь в магазин-имей при себе записку от жены))
Откуда информация? Есть официальный источник или это размышления автора?
Че вы там курите?
Томенко призвал соблюдать режим самоизоляции, а не "Губернатор ввел ограничение на свободное перемещение людей по улицам".
Запугивают опять, выслуживаются перед начальством.
Сейча нет ни карантина, ни режима ЧС!!!
Самоизоляция не имеет законной силы.
Распоряжение губернатора имеет приоритет на статьей 27 Конституции?
На данный момент в Роспотребнадзоре Алтайского края смогли ответить только, что это "будут меры административного воздействия".
Не надо на конституцию кивать, вам просто говорят не надо без лишней необходимости на улицу выходить, про ближайший магазин конечно ерунда, у меня в ближайшем магазине кроме пива и закуски ничего не купить
Всех работающих неофициально,следовательно без справки, будут расстреливать на месте?
Не будут. сами загнутся.
1.04.2020 11:54
- гость -
Как это не надо? Мне говорят, что должен что то, кому то доказывать, ходить по разрешению!
1.04.2020 11:54
- гость -
Это и есть твоё "всё" на ближайший месяц.
причем тут паспорт с пропиской, а если человек снимает квартиру и прописан за 200 км.?
походу коронавирус до мозга добрался
Позавчера гаишники тормознули соседа по подъезду."Куда ты,такой старенький и на такой колымаге?"А он:"Да,я на пенсии и работаю в ЖКХ"И бумаги предъявил.Отпустили )
1.04.2020 11:56
- гость - Истери дома
А что разве президент ввёл режим ЧЕРЕЗВЫЧАНОГО ПОЛОЖЕНИЯ по стране ограничив конституционные права и свободы граждан??!?!?!?!?!
По другому передвижение граждан никто не может ограничить согласно конституции!!!!!
Само изоляция - хорошо, вот самоизолировался на территории города Барнаул и самопередвигаюсь, а куда вас не касается режима ЧП нет!!!
1.04.2020 12:10
месный
И что тебе дома-то не сидится?
А кто останавливать-то будет? Полиции не видно и не слышно. Они сами на самоизоляции, даже заявления не принимают.
1.04.2020 12:16
Гость
Дом у него там где пальмы....Не успел убежать, границы закрыли. Будем надеяться не погибнет, а то уж больно мы к нему привыкли.
Вряд ли без официального введения режима ЧС Губернатор вправе ограничивать свободу граждан. Потому Роспотребнадзор и не смог сказать ничего определенного.
1.04.2020 12:16
Гость
А на какие шиши дома сидеть, я есть каждый день хочу, а для этого нужны бабки которые тока за работу дают, ещё жкх оплачивать нада и прочую газ/свет/воду/и т.д. - это никто не отменял, а не оплатишь будет пеня её тоже никто не отменял, а у когото есть разные кредиты и прочая ипатека, а ещё разные налоги которые никто не отменил. Повашему что, сидеть дома и сдыхать с голодухи и есле не подохнишь то ждать приставов за образовашиеся долги? Мне ведь никто ниче не должен. Если я что-то само.. то и проблемы мои тоже само... или как? И вообще скакого фига сидеть дома, я на территории России нахожусь на законных основаниях, президент режим черезвычайного положения не вводил - следовательно мои права и свободы не ограничены по конституции.
12:06
- гость -
А он:"Да,я на пенсии и работаю в ЖКХ"И бумаги предъявил.Отпустили )
----
С гербовой печатью на сургуче, с подписью гауляйтера?
1.04.2020 12:19
- гость -
Не, у нас вечером под окнами бобик ездил. Правда, ночью потом какой-то молодняк ломился в подъезд и орал под окнами)))
Чоткие лигетивные пацанчики решили, под дудку кровьеговируса ,косануть бабла?
12:25
Чучмек
Вы не волнуйтесь и не разводите панику, ведь от гриппа умирает больше. Вся эта проблема и яйца выеденного не стоит. Ходите где пожелаете, ведь вся эта истерия -фейк.
12:28
- гость -
Чоткие лигетивные
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Уже в процессе- 13% со вкладов и кусочек шерсти\шкурки с самозанятых. Люблю Россию.
1.04.2020 12:25
месный
Взови к помощи,размести номер карты-народ у нас добрый,по 10 рубликов скинутся и переживёшь.
Только поспеши,потом много таких будет,тебе не достанется.
Обещаю-я перечислю!
12:26
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Достаточно удостоверения.А те позвонят, проверят.
Вот у гайеров отчетность по штрафам упала! Вчера еду, смотрю, стоят - скучают...
12:31
Обещаю-я перечислю!
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А вы точно не врёте? А то вчера одна маски себе и соседям шила, а сегодня вы денег обещаете.
1.04.2020 12:30
- гость -
С суммы процентного дохода,превышающего 60 тыс. рублей.
12:33
Гость
С суммы процентного дохода,превышающего 60 тыс. рублей.
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В год?
В сбербанке сейчас был в центре, там капец, пенсию выплачивают, собрали всех стариков, человек 50.
1.04.2020 12:29
- гость - Апостолу расскажешь про фейк когда вознесешься.
12:37
- гость -
Апостолу расскажешь про фейк
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Я надеюсь, что Чучмек сделает это раньше.
1.04.2020 12:34
- гость
Да. Если по вкладу за год получили более 60 тыс.руб.дохода,вот с превышения и возьмут 13%. И (не точно) вроде как вклады в разных банках не суммируются.
Ну то есть это для Нас очень гут? Или " а ты чё обеднеешь?". Ага?