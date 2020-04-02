Как получить пенсию алтайским пенсионерам в режиме самоизоляции

Жители региона переживают, что не смогут получить пенсию в почтовом отделении в апреле 2020 года. Ведь в Алтайском крае ввели режим самоизоляции и сказали не покидать дома (особенно людям от 65 лет). Как получить пенсию и куда обратиться за помощью – читайте в материале amic.ru.
В апреле вам на почту идти не придется: в Алтайском крае действует режим самоизоляции. Поэтому пенсию вам привезут на дом.
"Специалисты "Почты России" готовы оказать землякам необходимые услуги и на дому: будь то выплата пенсий, социальных пособий или ежемесячных денежных выплат. Для этого у них организована работа телефона горячей линии. Никто в Алтайском крае без пенсии не останется", – заверила заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталья Мочалова.
Специалисты сделают это в установленный день выплат. Как сообщили в алтайском отделении ПФР, период выплат начнется с 3 по 22 апреля.
Это можно сделать из дома.
По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 вы можете оставить заявку на оплату коммунальных услуг и доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, рассказали amic.ru в пресс-службе "Почты России". Почтальоны приедут к вам с мобильным почтово-кассовым терминалом, и вы сможете не выходя из дома оплатить услуги ЖКХ, связи, а также оформить подписку на периодические издания.
А вообще, если у вас есть дети, внуки или знакомые, которые умеют пользоваться компьютером, то попросите их зарегистрировать вас в системе "Город". Через нее вы сможете дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Как это сделать и в чем преимущество такой оплаты – читайте в материале amic.ru.
Позвоните на телефон контактного центра "Почты России": 8-800-1-000-000. Там специалисты ответят вам на все вопросы и расскажут, как быть в такой ситуации и когда смогут выдать деньги.
16 тысяч жителей Алтайского края получат их в апреле 2020 года вместе с пенсией и другими соцвыплатами.
По 75 тыс. рублей получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших и умерших участников войны. А по 50 тысяч – труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем, гетто. Это единовременные выплаты к 75-й годовщине Победы. Никаких заявок подавать не нужно, выплаты придут автоматически.
Также еще есть ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей. Ее получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, уточнили в ПФР.
Комментарии
Всё хорошо,да только вот "наши специалисты" такие же смертные , которым бы по домам сидеть пристало смаим ,а не быть потенциально возможными доставщиками заразы на дом. Получите - распишитесь,как говорится.
Вопрос тестирования лиц ,работающих с населением остаётся открытым...