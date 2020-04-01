Хроника коронавируса в Алтайском крае. День третий

Прошел третий день с того момента, как в Алтайский край официально пришел коронавирус. Жители Алтайского края живут в режиме самоизоляции — не выходят на улицу (ну почти), заказывают продукты на дом и просят в Instagram губернатора Виктора Томенко ввести побольше жестких мер. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Вечером 31 марта стало известно о третьем положительном результате теста на коронавирус. Его выявили у мужчины, который контактировал с кем-то из заболевших супругов. Все трое теперь находятся в больнице. По информации Минздрава Алтайского края, состояние больных удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.
Медики и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора пытаются установить и проверить всех людей, с кем контактировали зараженные. Уже известно, что пять барнаульских полицейских ушли на двухнедельную самоизоляцию из-за подозрений на COVID-19. Все они контактировали с мужем первой зараженной.
Еще коронавирус подозревают у пациентки барнаульского роддома. О связи с первыми зараженными не сообщается. Ее анализы направили в новосибирскую лабораторию. Пока известно, что она недавно родила и несколько дне пролежала в роддоме. Пациенту изолировали, медработники, которые с ней общались, тоже на изоляции до уточнения диагноза.
А вот в Заринске с пробами начудили. Врачи не смогли найти нужного им пациента и взяли анализ на коронавирус у его однофамильца. По словам местной жительницы, к ней в дом пришли медики в поисках человека, который недавно вернулся из-за границы, с таким же именем, как у ее мужа. Узнав, что это не тот пациент, медработники извинились и уехали. Однако спустя пару часов вернулись, объяснили, что не нашли нужного им мужчину, и решили взять пробу у другого.
По данным на 1 апреля, под медицинским наблюдением в Алтайском крае находится 3135 человек. Обследованных на коронавирусную инфекцию - 2626 человек (за сутки прибавилось 419 человек), все результаты отрицательные, инфицированных нет.
Религиозные организации Барнаула ограничили свою работу из-за пандемии COVID-19. Занятий не проводят и заявки на церковное поминовение принимают дистанционно. Людей в храмах стало меньше – помолиться сейчас заходят лишь единицы. Помимо православных деятельность приостановили старообрядцы, Армянская церковь, баптисты, католики и евангилисты. О полном закрытии сообщили и Соборной мечети Барнаула.
419 человек в Алтайском крае нарушили карантин за время наблюдения, сообщили в ГУ МВД России по региону. Только за прошедшие сутки выявили 70 подобных случаев. Напомним, на карантине находятся люди, которые прилетели из заграницы или контактировали с заболевшими. Пока таких людей за несоблюдение режима никак не наказывают. Но будут, когда вступят в силу поправки к КоАП. Они предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. А если по вине нарушителя кто-то заразился, то не соблюдавшему самоизоляцию гражданину грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Не говоря уже о более серьезных последствиях. Согласно поправкам в УК РФ, если из-за нарушителя умрет человек и несколько людей, то тогда его могут посадить в тюрьму.
Перелеты внутри России не отменены. Однако некоторые авиакомпании уже ввели определенные меры из-за коронавируса. Так, авиакомпания "Красавиа" отменила рейсы из Барнаула в Красноярск. С 1 апреля перестает летать самолет рейса Барнаул-Томск, сообщили в оперштабе.
Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- как будут наказывать (не только штрафом) за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции.
Режим самоизоляции. Что почитать про это?
- Что говорится в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Что сказал в обращении к населению губернатор Виктор Томенко.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Минута релакса
Не знаете, что происходит на улицах Барнаула? Посмотрите наш безлюдный фоторепортаж. А вот так жутко выглядят сейчас другие города Алтайского края. Хотите развлечься? Предлагаем полистать нашу подборку о том, как люди развлекают себя на карантине. А если любите котиков, то посмотрите, какие милые новорожденные камышовые котята попозировали на камеру в Барнаульском зоопарке. Также мы подготовили материал о том, как Барнаул побеждал эпидемию в советские годы — прочитать его можно здесь.
Комментарии
Безлюдный репортаж снимали в 6 утра наверно, в центре с 9 утра до 20 вечера людей много на улице, и пенсионеры и молодежь, многие прогуливаются от речного, все как всегда, авто меньше, но сказать что прямо все дома сидят никак нельзя
Особенно огорчило что поминовение будет удалено. Это ж ведь непоминует чаша сия.