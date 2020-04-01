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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День третий

, ИА "Амител"
Главное за 1 апреля. Без шуток
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru


Прошел третий день с того момента, как в Алтайский край официально пришел коронавирус. Жители Алтайского края живут в режиме самоизоляции — не выходят на улицу (ну почти), заказывают продукты на дом и просят в Instagram губернатора Виктора Томенко ввести побольше жестких мер. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru. 

1
Зараженных в Алтайском крае трое

Вечером 31 марта стало известно о третьем положительном результате теста на коронавирус. Его выявили у мужчины, который контактировал с кем-то из заболевших супругов. Все трое теперь находятся в больнице. По информации Минздрава Алтайского края, состояние больных удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.

Медики и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора пытаются установить и проверить всех людей, с кем контактировали зараженные. Уже известно, что пять барнаульских полицейских ушли на двухнедельную самоизоляцию из-за подозрений на COVID-19. Все они контактировали с мужем первой зараженной.

Еще коронавирус подозревают у пациентки барнаульского роддома. О связи с первыми зараженными не сообщается. Ее анализы направили в новосибирскую лабораторию. Пока известно, что она недавно родила и несколько дне пролежала в роддоме. Пациенту изолировали, медработники, которые с ней общались, тоже на изоляции до уточнения диагноза.

А вот в Заринске с пробами начудили.  Врачи не смогли найти нужного им пациента и взяли анализ на коронавирус у его однофамильца. По словам местной жительницы, к ней в дом пришли медики в поисках человека, который недавно вернулся из-за границы, с таким же именем, как у ее мужа. Узнав, что это не тот пациент, медработники извинились и уехали. Однако спустя пару часов вернулись, объяснили, что не нашли нужного им мужчину, и решили взять пробу у другого.

По данным на 1 апреля, под медицинским наблюдением в Алтайском крае находится 3135 человек. Обследованных на коронавирусную инфекцию -  2626 человек (за сутки прибавилось 419 человек), все результаты отрицательные, инфицированных нет.

2
Храмы ушли на удаленку

Религиозные организации Барнаула ограничили свою работу из-за пандемии COVID-19. Занятий не проводят и заявки на церковное поминовение принимают дистанционно. Людей в храмах стало меньше – помолиться сейчас заходят лишь единицы. Помимо православных деятельность приостановили старообрядцы, Армянская церковь, баптисты, католики и евангилисты. О полном закрытии сообщили и Соборной мечети Барнаула.

3
Нарушителей карантина стало больше

419 человек в Алтайском крае нарушили карантин за время наблюдения, сообщили в ГУ МВД России по региону. Только за прошедшие сутки выявили 70 подобных случаев. Напомним, на карантине находятся люди, которые прилетели из заграницы или контактировали с заболевшими. Пока таких людей за несоблюдение режима никак не наказывают. Но будут, когда вступят в силу поправки к КоАП. Они предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. А если по вине нарушителя кто-то заразился, то не соблюдавшему самоизоляцию гражданину грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Не говоря уже о более серьезных последствиях. Согласно поправкам в УК РФ, если из-за нарушителя умрет человек и несколько людей, то тогда его могут посадить в тюрьму.

4
Что изменилось с транспортом
Дороги внутри региона не закрыли. Но пассажиропоток на железнодорожном и автомобильном транспорте в Алтайском крае упал на 35-40%. Это говорит о том, что гости и жители региона стараются соблюдать самоизоляцию. Однако не исключено, что из-за низкой загрузки может измениться расписание рейсов. Информацию о времени движения пассажирам необходимо уточнять в справочных вокзалов заранее.

Перелеты внутри России не отменены. Однако некоторые авиакомпании уже ввели определенные меры из-за коронавируса. Так, авиакомпания "Красавиа" отменила рейсы из Барнаула в Красноярск. С 1 апреля перестает летать самолет рейса Барнаул-Томск, сообщили в оперштабе.

5
Закрыли Нагорный парк
Теперь еще "не работает", по сути, единственное место для прогулок в Барнауле — Нагорный парк и набережная Оби. С 1 апреля они закрыты для посещения. Эта мера временная, всему виной коронавирус. Да и после указа губернатора всем следует сидеть дома. Режим самоизоляции — это не каникулы. 
6
Участили дезинфекцию трамваев и автобусов
В Барнауле участили дезинфекцию общественного транспорта. Теперь это делают не только утром, но и по несколько раз в течение дня. Происходит это на конечной остановке. В общественном транспорте проводят регулярную обработку и поручней, спинок сидений и проветривают салон.
7
Театры и музеи не откроются до мая
Изначально они планировали открыться 9 апреля. Но увы: приказ на закрытие культурных учреждений продлили до 30 апреля 2020 года. Театры и музеи перевели свою деятельность в режим онлайн. Так, 27 марта алтайский театр драмы  показал видеозапись премьеры "Собачьего сердца" на Youtube. А вот 3 апреля у вас будет возможность "сходить" на спектакль не выходя из дома: алтайский драмтеатра покажет на Youtube-канале "Вести-Алтай" постановку "Гамлет".
8
Губернатора попросили о жестких мерах
После введения режима самоизоляции в Алтайском крае подписчики Виктора Томенко в Instagram попросили его о более жестких мерах — закрыть границы региона и пивные заведения. Некоторые жители края вообще предложили закрыть въезд и выезд в Барнаул, а также запретить всем передвигаться по региону на личном транспорте.
9
В качестве информационной профилактики

Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Режим самоизоляции. Что почитать про это?

Минута релакса

Не знаете, что происходит на улицах Барнаула? Посмотрите наш безлюдный фоторепортаж. А вот так жутко выглядят сейчас другие города Алтайского края. Хотите развлечься? Предлагаем полистать нашу подборку о том, как люди развлекают себя на карантине. А если любите котиков, то посмотрите, какие милые новорожденные камышовые котята попозировали на камеру в Барнаульском зоопарке. Также мы подготовили материал о том, как Барнаул побеждал эпидемию в советские годы — прочитать его можно здесь.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

1.04.2020 19:50
Гость

Безлюдный репортаж снимали в 6 утра наверно, в центре с 9 утра до 20 вечера людей много на улице, и пенсионеры и молодежь, многие прогуливаются от речного, все как всегда, авто меньше, но сказать что прямо все дома сидят никак нельзя

1.04.2020 19:50
Лёха

Особенно огорчило что поминовение будет удалено. Это ж ведь непоминует чаша сия.

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