Кредитные каникулы из-за коронавируса: что это такое и как воспользоваться

Россияне оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за коронавируса. В большинстве регионов ввели режим самоизоляции, ТРЦ, кафе и рестораны закрылись. Многие предприятия уже предвидят свое банкротство и вынуждены или не платить зарплату, сохраняя штат, или увольнять сотрудников, нарушая законодательство. Только на что тогда жить людям и "гасить" кредиты и ипотеку? Если вы в безвыходной ситуации, берите кредитные каникулы. Совет Федерации уже одобрил соответствующий законопроект. Объясняем, как взять кредитные каникулы и кто именно ими сможет воспользоваться.
Все верно, такого раньше и не было. Но вы могли слышать про ипотечные каникулы (они касаются только ипотеки). Однако из-за распространения коронавируса президент Владимир Путин во время своего обращения поручил подготовить поправки в законодательство, которые затронут не только ипотечные, но и потребительские кредиты. Прошла неделя, и Госдума подготовила и рассмотрела соответствующий законопроект, а Совет Федерации одобрил.
- если ваш доход за предыдущий месяц снизился по сравнению со среднемесячными доходами за 2019 год на 30% и более;
- на момент обращения в банке у вас нет льготного периода по кредитному договору;
- размер вашего кредита не превышает максимальный размер (этот порог установит правительство РФ), говорится в законопроекте.
Кредитные каникулы можно будет взять на срок до шести месяцев – весь этот период "гасить" кредит не нужно. Он замораживается и ждет того времени, когда вы снова сможете платить. Дату и период каникул вы будете выбирать сами. Причем заемщик имеет право погасить кредит досрочно, если возникла такая возможность.
- справка о доходах за 2019 год;
- справка о постановке на учет в качестве безработного;
- больничный (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на срок менее одного месяца);
- иные документы, которые свидетельствуют о снижении дохода (в документе не прописано какие именно).
Более того, Банк России может установить дополнительный перечень документов.
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Комментарии
Это всё вода.... У каждого есть договор кредитный там всё написано. Его кто-то менял?
Прийдёте вы в банк и чё, дайте каникулы. Ну они откроют ваш договор посмотрят туда и скажут, а чёэто и с какого фига, ещё и процент подымут так как инфляцыя ваще...