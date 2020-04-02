Хроника коронавируса в Алтайском крае. День четвертый

Подходит к концу четвертый день с того момента, как в Алтайский край официально пришел коронавирус. Если коротко: эпидситуация не улучшается, нарушителей карантина стало больше и их скоро начнут наказывать. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
2 апреля стало известно о четвертом случае заражения коронавирусной инфекцией в Барнауле. Подозрения подтвердились - недавно родившая женщина заражена. Ее перевели в пятую горбольницу, где находятся и другие инфицированные, а за новорожденным непрерывно наблюдает медперсонал горбольницы №11. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. У него взяли анализы, результаты будут известны позже. Все медработники, контактировавшие с пациенткой, находятся на самоизоляции, в роддоме проведена дезинфекция.
Состояние всех четверых больных удовлетворительное, сообщили в краевом Минздраве. Медики все еще устанавливают, с кем именно контактировали зараженные, чтобы взять людей на контроль.
По данным на 2 апреля, под медицинским наблюдением находятся 2969 человека. 20 из них — иностранцы.Все наблюдаются по месту жительства.
Со 2 апреля в Алтайском крае могут начать штрафовать за нарушение самоизоляции.
Подписанные президентом РФ законы о нарушении карантина включают поправки, которые вводят в КоАП новую статью 20.6.1. Она подразумевает ответственность за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который сейчас действует в Алтайском крае.
За это будут штрафовать:
- граждан — от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
- должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;
- ИП — от 30 до 50 тысяч рублей;
- юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
Власти Алтайского края заявили, что не рассматривают вариант о закрытии границ региона, сказал вице-губернатор Виталий Снесарь. Такое решение может принять только правительство РФ и только при режиме ЧС. Сейчас такого нет, поэтому идти на эти меры нецелесообразно. Речь о закрытии границ идет уже не первый день. Жители региона даже собирали подписи для петиции и писали о закрытии края на странице губернатора Виктора Томенко в Instagram.
Но не все. Авиакомпании, которые летают из Барнаула в столицу, решили резко сократить количество полетов. Всему виной – падение пассажиропотока. К примеру, 1 апреля, рейсом в Домодедово улетели лишь 33 человека, в Шереметьево и вовсе 20.
Известно, что авиакомпания S7 отменила полеты в столицу на 2, 7, 9, 10, 14 и 16 апреля. "Уральские авиалинии" отказались от рейсов на 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.
Актуальную информацию о рейсах стоит уточнить по телефону +7(3852) 543-009.
Также штаб решил добавить волонтеров для приема заявок. При этом старый номер – 8 800 200 34 11 – продолжает действовать.
Волонтеры покупают продукты и медикоменты людям в возрасте от 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции и не могут выйти из квартиры. Покупка необходимых товаров происходит за счет денег самих жителей.
Этот вопрос волнует многих, но четкого ответа на него до сих пор нет. Сначала с предложением продлить нерабочий период выступил Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что россияне должны просидеть дома еще неделю. Ведь инкубационный период коронавируса длится 14 дней.
Однако "Коммерсант" со ссылкой на свои источники утверждает, что неделя с 6 по 12 апреля все-таки сможет стать нерабочей.
По словам Виталия Снесаря, решение о продлении (или нет) нерабочей недели и режима самоизоляции в Алтайском крае примут в 3 или 4 апреля. Так что ждем официального заявления. Кстати,в 20:00 (по местному времени) президент Владимир Путин снова обратится к нации.
Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- что делать, если нечем платить ипотеку в режиме самоизоляции;
- как получить пенсию в режиме самоизоляции;
- как будут наказывать (не только штрафом) за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции.
Режим самоизоляции. Что почитать про это?
- Что говорится в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Что сказал в обращении к населению губернатор Виктор Томенко.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Минута релакса
Не знаете, что происходит на улицах Барнаула? Посмотрите наш безлюдный фоторепортаж. А вот так жутко выглядят сейчас другие города Алтайского края. Хотите развлечься? Предлагаем посмотреть на видео с человеком-кустом, который пытается пробраться в магазин в режиме изоляции. Или полистать фотоподборку влюбленных парочек, которым коронавирус не по чем.
Также мы подготовили материал о том, как Барнаул побеждал эпидемию в советские годы – прочитать его можно здесь.
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Комментарии
Вроде апреля еще 2 а данные уже на 3 апреля - красавцы