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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День четвертый

, ИА "Амител"
Главное за 2 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Подходит к концу четвертый день с того момента, как в Алтайский край официально пришел коронавирус. Если коротко: эпидситуация не улучшается, нарушителей карантина стало больше и их скоро начнут наказывать. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru. 

1
Зараженных в Алтайском крае четверо

2 апреля стало известно о четвертом случае заражения коронавирусной инфекцией в Барнауле. Подозрения подтвердились - недавно родившая женщина заражена. Ее перевели в пятую горбольницу, где находятся и другие инфицированные, а за новорожденным непрерывно наблюдает медперсонал горбольницы №11. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. У него взяли анализы, результаты будут известны позже. Все медработники, контактировавшие с пациенткой, находятся на самоизоляции, в роддоме проведена дезинфекция.

Состояние всех четверых больных удовлетворительное, сообщили в краевом Минздраве. Медики все еще устанавливают, с кем именно контактировали зараженные, чтобы взять людей на контроль.

По данным на 2 апреля, под медицинским наблюдением находятся 2969 человека. 20 из них — иностранцы.Все наблюдаются по месту жительства.

2
Штраф за нарушение самоизоляции

Со 2 апреля в Алтайском крае могут начать штрафовать за нарушение самоизоляции.

Подписанные президентом РФ законы о нарушении карантина включают поправки, которые вводят в КоАП новую статью 20.6.1. Она подразумевает ответственность за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который сейчас действует в Алтайском крае. 

За это будут штрафовать: 

  • граждан  — от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
  • должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей;
  • ИП — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей.

 

3
Нарушителей карантина накажут
По данным на 3 апреля таких людей в Алтайском крае уже 445. Это те люди, которые вернулись из-за границы или контактировали с больными, но почему-то решили нарушить режим изоляции. В отношении них уже составили административные материалы. В дальнейшем документы передадут в Роспотребнадзор, а потом в суд, рассказал Виталий Снесарь. Наказывать нарушителей будут уже по новым законам, которые вступили в силу.
4
Слежки не будет
Власти не собираются внедрять систему слежения за жителями Алтайского края, которые находятся на самоизоляции. Для этого нет необходимости, кроме того, технически сложно осуществимо, сказал Виталий Снесарь. "Пока это избыточная мера для Алтайского края. С технической точки зрения это тоже будет сложно сделать. И если мы такую систему запустим, она окажется неэффективной", – считает спикер.Хотя вот в Москве и Татарстане такую систему все же решили внедрить.
5
Алтайский край не закроет границы

Власти Алтайского края заявили, что не рассматривают вариант о закрытии границ региона, сказал вице-губернатор Виталий Снесарь. Такое решение может принять только правительство РФ и только при режиме ЧС. Сейчас такого нет, поэтому идти на эти меры нецелесообразно. Речь о закрытии границ идет уже не первый день. Жители региона даже собирали подписи для петиции и писали о закрытии края на странице губернатора Виктора Томенко в Instagram.

6
Авиарейсы в Москву отменяются

Но не все. Авиакомпании, которые летают из Барнаула в столицу, решили резко сократить количество полетов. Всему виной  – падение пассажиропотока. К примеру, 1 апреля, рейсом в Домодедово улетели лишь 33 человека, в Шереметьево и вовсе 20. 

Известно, что авиакомпания S7 отменила полеты в столицу на 2, 7, 9, 10, 14 и 16 апреля. "Уральские авиалинии" отказались от рейсов на 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля. 

Актуальную информацию о рейсах стоит уточнить по телефону +7(3852) 543-009.

7
Новый номер поддержки
В Алтайском крае у единого волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса появился дополнительный номер для обращений: 8 800 700 51 22. Новый номер запустили потому, что на прежний стало поступать большое количество звонков.

Также штаб решил добавить волонтеров для приема заявок. При этом старый номер – 8 800 200 34 11 – продолжает действовать.

Волонтеры покупают продукты и медикоменты людям в возрасте от 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции и не могут выйти из квартиры. Покупка необходимых товаров происходит за счет денег самих жителей.

8
Продлят ли нерабочую неделю?

Этот вопрос волнует многих, но четкого ответа на него до сих пор нет. Сначала с предложением продлить нерабочий период выступил Роспотребнадзор. В ведомстве считают, что россияне должны просидеть дома еще неделю. Ведь инкубационный период коронавируса длится 14 дней.

Однако "Коммерсант" со ссылкой на свои источники утверждает, что неделя с 6 по 12 апреля все-таки сможет стать нерабочей.

По словам Виталия Снесаря, решение о продлении (или нет) нерабочей недели и режима самоизоляции в Алтайском крае примут в 3 или 4 апреля. Так что ждем официального заявления. Кстати,в 20:00 (по местному времени) президент Владимир Путин снова обратится к нации.

9
Барнаул "очистят" от коронавируса
Речь идет об обработке дезинфицирующими растворами улиц и площадей краевой столицы. Делать это будут уже в ближайшие дни, сообщил Виталий Снесарь. По его словам, финансы на закупку средств дезинфекции уже выделены и в скоро службы приступят к обработке общегородских территорий. А вот что касается обработки подъездов, тут жильцам придется решать вопрос с управляющими компаниями. Попробуйте, вдруг получиться. 
10
В качестве информационной профилактики

Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Режим самоизоляции. Что почитать про это?

Минута релакса

Не знаете, что происходит на улицах Барнаула? Посмотрите наш безлюдный фоторепортаж. А вот так жутко выглядят сейчас другие города Алтайского края. Хотите развлечься? Предлагаем посмотреть на видео с человеком-кустом, который пытается пробраться в магазин в режиме изоляции. Или полистать фотоподборку влюбленных парочек, которым коронавирус не по чем.

Также мы подготовили материал о том, как Барнаул побеждал эпидемию в советские годы – прочитать его можно здесь.

 

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Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

2.04.2020 19:28
Потолковый Лампонюх

Вроде апреля еще 2 а данные уже на 3 апреля - красавцы

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