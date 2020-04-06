Понедельник, 6 Апрель, 06:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
3°

5389 +658
Обь
127см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Вопрос дня



Что и как будет работать в Алтайском крае в нерабочем месяце из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Нерабочая неделя стала нерабочим месяцем
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля. Многие регионы тут же пролонгировали режим самоизоляции – кто до 12 апреля, а кто до конца месяца. При этом губернаторы берут ответственность на себя и смягчают режимы самоизоляции. Например, жителям Нижегородской области разрешили ездить на дачи, а мэр Саянска Иркутской области даже позволил с 6 апреля работать ресторанам и салонам красоты.

В Алтайском крае период самоизоляции бессрочен, и к моменту публикации этого текста изменения или дополнения в указ губернатор не вносил. Вероятно, правила жизни Алтайского края могут измениться, поскольку Виктор Томенко допустил возобновление работы предприятий в нерабочий месяц. Но пока мы живем по прежним рекомендациям, и самое время напомнить по каким. Итак, что делать, если нужно к врачу или за рецептом? Как быть школьникам и студентам? Изменится ли работа магазинов? Amic.ru постарался собрать наиболее полную информацию, но вопросы по-прежнему остаются.

Поликлиники

Поликлиники Алтайского края перешли на дистанционный режим работы. Чтобы получить рецепт на льготные лекарства, сделать перевязку или провести другую назначенную процедуру, не нужно даже выходить из дома: медработники сами приедут к пациенту. Для этого в поликлиниках укрепили выездные бригады – их стало больше. Что касается льготных лекарств, то ходить за ними тоже не стоит: препараты доставят пациенту на дом медперсонал, сотрудники соцзащиты или волонтеры.

Аптеки

Все они будут работать в штатном режиме. И выдавать льготные лекарства тоже. 

Школы, вузы, детсады

Будут работать. С 13 апреля занятия в школах и техникумах начнутся в дистанционном режиме (еще неделю они на каникулах).

Вузы края приступают к работе с 6 апреля – также в условиях самоизоляции студентов и преподавателей. Расписание занятий разместят на сайтах образовательных учреждений.

Детсады продолжат принимать тех детей, чьи родители работают на жизненно важных объектах. Подробнее можно узнать в официальных аккаунтах Министерства образования Алтайского края или по телефону горячей линии 8 (3852) 206-444.

Центры занятости населения

С 6 апреля переходят на дистанционный прием граждан, поэтому приходить туда не нужно. Зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие по безработице, пройти очередную перерегистрацию, получить информацию о вакантных рабочих местах и направление на работу, а также необходимые справки будет можно: через личный кабинет на портале по труду и занятости населения Алтайского края, по электронной почте или телефону, а также с помощью спецбоксов для подачи документов. По вопросам можно обращаться на горячую линию единого контакт-центра по номеру (3852) 555-110.

Банки

С 6 по 30 апреля офисы банков по обслуживанию жителей края будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте в разделе "Отделения и банкоматы". Банкоматы и информационно-платежные терминалы – в стандартном режиме. График работы офисов можно уточнить через Сбербанк-Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов), 8 (800) 555-55-50 (для звонков из городов РФ).

ВТБ также скорректировал график работы дежурных отделений на период с 6 по 30 апреля. В Барнауле будут работать три офиса (на пр. Ленина, 151, ул. Малахова, 88в, пр. Красноармейском, 10), с 10:00 до 18:00 в будни и до 15:00 в субботу. Подробности режима работы банка посмотрите на сайте ВТБ.

"Почта России"

Как непрерывно действующая организация "Почта России" продолжит работу с посылками и бумажной корреспонденцией. До 3 апреля почтовые отделения работали в особом режиме (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора). Однако как они будут работать с клиентами в период с 6 по 30 апреля – пока неизвестно. Но точно известно, что пенсионеры без пенсий не останутся: почтальоны будут разносить деньги на дом даже тем, кто в прошлые месяцы получал ее в отделении. Такие меры приняли на период самоизоляции.

МФЦ

Пока неизвестно. До 3 апреля учреждение вообще не принимало заявителей, а вот с 4 апреля работа возобновилась. О том, как Многофункциональный центр Алтайского края будет работать с 6 апреля, на сайте не сообщается. Amic.ru уточняет информацию.

ФНС

Федеральная налоговая служба России приостановила прием и обслуживание налогоплательщиков по 30 апреля включительно. "Практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях", – говорится на сайте инспекции. Получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.

АЗС

Все заправки будут работать. Как работали и до этого.

Магазины

Пока работают те магазины, где можно купить продовольственные и непродовольственные товары, включенные в перечень товаров первой необходимости. А также магазины, продающие телефоны и планшеты (предоставляют услуги и товары связи), зоотовары и те, кто предоставляет услуги доставки, говорится в указе губернатора.

Коммунальные службы 

Согласно указу Минтруда, все непрерывно действующие организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения будут работать. Нерабочие дни не затрагивают организации, которые работают в сфере обращения с отходами и проводят жилищно-коммунальное обслуживание. 

Торговые центры

Пока не работают (согласно актуальной версии указа губернатора).

Развлекательные и игровые комнаты

Пока не работают (согласно актуальной версии указа губернатора).

Фитнес-центры

Не работают (согласно актуальной версии указа губернатора). Но можно посмотреть тренировки в их Instagram. 

Кафе и рестораны

Работают только навынос и на доставку.

Салоны красоты и парикмахерские

Пока не работают (согласно актуальной версии указа губернатора).

Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.04.2020 06:47
- гость -

Вышел из дома. Авто у подъезда, сел уехал на дачу. Где нарушение самоизоляции.

6.04.2020 06:56
Гость

Тоесть в больницу не попасть. Надеюсь томенка с путиным сдохнут как можно скорее.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
06:48
Расстроенный чемодан и кричащий перец: снимки, на которых нам везде мерещатся лица 0
06:36
На Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса 1
06:17
Что и как будет работать в Алтайском крае в нерабочем месяце из-за коронавируса 2
06:04
6 апреля в Алтайском крае потеплеет до +22°C 0
23:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День седьмой 4
23:15
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 27
22:53
Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий 4
21:30
Песков предупредил о мировом экономическом кризисе 7
20:05
Мама барнаульского тигра вновь родила котят. Видео 1
18:59
Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость коронавирусом в России 13
18:31
Коронавирус выявили в 14 регионах России за сутки 2
17:55
Вооруженных браконьеров поймали у Телецкого озера 4
17:20
Жителей Алтайского края призвали оплачивать услуги ЖКХ дистанционно 17
16:40
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой 12
16:19
Двухэтажный дом с мастерской продают в Барнауле 6
15:50
Алтайские турбазы проверили после жалоб на прием туристов 2
15:16
Синоптики дали прогноз погоды на апрель 1
14:48
Алтайский спортсмен создал трассу для занятий спортом в самоизоляции 12
14:17
Семья из Барнаула боится возвращаться в Россию из-за собаки 52
13:32
Алтайский край закупит аппараты ИВЛ на 20 млн рублей 25
13:03
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 41
12:46
Девочка выжила после падения из окна шестого этажа в Заринске 1
12:11
Вирусолог оценил влияние теплой погоды на риск заболеть COVID-19 8
11:53
Кемеровская область закрыла автобусное сообщение с Алтайским краем 22
11:15
Водитель без прав погиб в ДТП на Алтае 3
10:49
Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса 11
10:19
Как в Барнауле проводят дезинфекцию улиц. Фото 78
09:46
Многодетная мать бесплатно раздает защитные маски в Алтайском крае 21
09:09
Барнаульские пассажироперевозчики терпят убытки в условиях режима самоизоляции 33
08:35
Лукашенко назвал главный продукт в борьбе с коронавирусом 32
08:12
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дачи Барнаула 12
07:39
Тренер "Спартака" считает, что барнаульский вратарь сильнее Акинфеева 2
07:10
"Скорым же нужно ездить": приостановят ли ремонт дорог на Алтае из-за коронавируса 5
06:34
Домашнее искусство. Фотограф из Литвы снимает людей на карантине с помощью дрона 1
06:02
Почти как летом. До +20°С потеплеет в Алтайском крае 5 апреля 3
23:38
В Барнауле дорожает земля и падает стоимость коммерческих объектов 4
22:46
Алтайский край получит 91,5 млн рублей на доплаты медикам, борющимся с COVID-19 13
22:15
Алтайских туристов, прилетевших из Таиланда, перевозят в край 20
21:28
Правительство России установило мораторий на банкротства компаний 9
20:44
Жителя сибирского региона оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина 6
19:48
Губернатор Новосибирской области разрешил жителям самоизолироваться на даче 2
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День шестой 18
18:59
Певица Pink заболела коронавирусом 4
18:36
Подъезд жилого дома обрушился из-за хлопка газа в Орехово-Зуеве 8
17:59
В Мурманске ликвидировали сторонника ИГИЛ, подозреваемого в подготовке теракта 0
17:29
Жители Барнаула застряли в Бишкеке после запрета на перелеты 10
16:59
Житель Барнаула на камеру ограбил продуктовый магазин. Обновлено 16
16:28
Центробанк не стал переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца 34
15:56
Три новых случая COVID-19 в Алтайском крае. Стало известно, где могли заразиться люди 35
15:49
Мэр сибирского города возобновил работу предприятий общепита и сферы услуг 23
15:19
Барнаулец продает самодельный суперкар за 1,75 млн рублей 6
14:50
СПЧ: бюрократия на местах не услышала Путина 13
14:08
Генпрокуратура заинтересовалась травлей зараженных коронавирусом барнаульцев 18
13:34
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 113
13:28
Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать правильное питание на самоизоляции 5
12:55
Алтайский педагогический университет получит 10 миллионов рублей 1
12:24
Минздрав: ситуация с коронавирусом развивается в России по благоприятному сценарию 8
11:52
Плотность нарядов полиции в Алтайском крае увеличили в полтора раза 37
11:23
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом 8
10:54
В российской армии нет зараженных COVID-19 8
10:26
Барнаулец продает экзотическую черепаху за 44 тысячи рублей 7
09:55
Академик рассказал, когда уйдет коронавирус 11
09:11
Правду скрывать неразумно. Экс-глава лаборатории "Вектор" об опасности COVID-19 44
08:45
Бывают миры и получше. Во что поиграть на карантине, чтобы забыть про коронавирус? 6
08:23
Как справиться со стрессом и защитить себя от вируса в магазинах: рекомендации МЧС 6
08:04
Биолог рассказал, как победить коронавирус 10
07:44
Школьник из Алтайского края украл деньги с банковских карт своих преподавателей 1
07:25
Нежнее нежного. Рецепт сливочного супа с куриной грудкой от Sofi 1
07:03
"Готовы выйти на пикет". Как алтайский бизнес погибает в условиях самоизоляции 46
06:35
Ни души. Как выглядит Нагорный в условиях самоизоляции 5
06:21
Ученые рассказали, как продлить жизнь и избежать рака 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.