Что и как будет работать в Алтайском крае в нерабочем месяце из-за коронавируса

Президент Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля. Многие регионы тут же пролонгировали режим самоизоляции – кто до 12 апреля, а кто до конца месяца. При этом губернаторы берут ответственность на себя и смягчают режимы самоизоляции. Например, жителям Нижегородской области разрешили ездить на дачи, а мэр Саянска Иркутской области даже позволил с 6 апреля работать ресторанам и салонам красоты.

В Алтайском крае период самоизоляции бессрочен, и к моменту публикации этого текста изменения или дополнения в указ губернатор не вносил. Вероятно, правила жизни Алтайского края могут измениться, поскольку Виктор Томенко допустил возобновление работы предприятий в нерабочий месяц. Но пока мы живем по прежним рекомендациям, и самое время напомнить по каким. Итак, что делать, если нужно к врачу или за рецептом? Как быть школьникам и студентам? Изменится ли работа магазинов? Amic.ru постарался собрать наиболее полную информацию, но вопросы по-прежнему остаются.

Поликлиники

Поликлиники Алтайского края перешли на дистанционный режим работы. Чтобы получить рецепт на льготные лекарства, сделать перевязку или провести другую назначенную процедуру, не нужно даже выходить из дома: медработники сами приедут к пациенту. Для этого в поликлиниках укрепили выездные бригады – их стало больше. Что касается льготных лекарств, то ходить за ними тоже не стоит: препараты доставят пациенту на дом медперсонал, сотрудники соцзащиты или волонтеры.

Аптеки

Все они будут работать в штатном режиме. И выдавать льготные лекарства тоже.

Школы, вузы, детсады

Будут работать. С 13 апреля занятия в школах и техникумах начнутся в дистанционном режиме (еще неделю они на каникулах).

Вузы края приступают к работе с 6 апреля – также в условиях самоизоляции студентов и преподавателей. Расписание занятий разместят на сайтах образовательных учреждений.

Детсады продолжат принимать тех детей, чьи родители работают на жизненно важных объектах. Подробнее можно узнать в официальных аккаунтах Министерства образования Алтайского края или по телефону горячей линии 8 (3852) 206-444.

Центры занятости населения

С 6 апреля переходят на дистанционный прием граждан, поэтому приходить туда не нужно. Зарегистрироваться в качестве безработного и получать пособие по безработице, пройти очередную перерегистрацию, получить информацию о вакантных рабочих местах и направление на работу, а также необходимые справки будет можно: через личный кабинет на портале по труду и занятости населения Алтайского края, по электронной почте или телефону, а также с помощью спецбоксов для подачи документов. По вопросам можно обращаться на горячую линию единого контакт-центра по номеру (3852) 555-110.

Банки

С 6 по 30 апреля офисы банков по обслуживанию жителей края будут работать в усиленном режиме выходного дня по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте в разделе "Отделения и банкоматы". Банкоматы и информационно-платежные терминалы – в стандартном режиме. График работы офисов можно уточнить через Сбербанк-Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки: 900 (для звонков с мобильных телефонов), 8 (800) 555-55-50 (для звонков из городов РФ).

ВТБ также скорректировал график работы дежурных отделений на период с 6 по 30 апреля. В Барнауле будут работать три офиса (на пр. Ленина, 151, ул. Малахова, 88в, пр. Красноармейском, 10), с 10:00 до 18:00 в будни и до 15:00 в субботу. Подробности режима работы банка посмотрите на сайте ВТБ.

"Почта России"

Как непрерывно действующая организация "Почта России" продолжит работу с посылками и бумажной корреспонденцией. До 3 апреля почтовые отделения работали в особом режиме (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора). Однако как они будут работать с клиентами в период с 6 по 30 апреля – пока неизвестно. Но точно известно, что пенсионеры без пенсий не останутся: почтальоны будут разносить деньги на дом даже тем, кто в прошлые месяцы получал ее в отделении. Такие меры приняли на период самоизоляции.

МФЦ

Пока неизвестно. До 3 апреля учреждение вообще не принимало заявителей, а вот с 4 апреля работа возобновилась. О том, как Многофункциональный центр Алтайского края будет работать с 6 апреля, на сайте не сообщается. Amic.ru уточняет информацию.

ФНС

Федеральная налоговая служба России приостановила прием и обслуживание налогоплательщиков по 30 апреля включительно. "Практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 онлайн-сервисов доступны на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях", – говорится на сайте инспекции. Получить консультацию можно по телефону 8-800-222-22-22.

АЗС

Все заправки будут работать. Как работали и до этого.

Магазины

Пока работают те магазины, где можно купить продовольственные и непродовольственные товары, включенные в перечень товаров первой необходимости. А также магазины, продающие телефоны и планшеты (предоставляют услуги и товары связи), зоотовары и те, кто предоставляет услуги доставки, говорится в указе губернатора.

Коммунальные службы

Согласно указу Минтруда, все непрерывно действующие организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения будут работать. Нерабочие дни не затрагивают организации, которые работают в сфере обращения с отходами и проводят жилищно-коммунальное обслуживание.

Торговые центры

Пока не работают (согласно актуальной версии указа губернатора).

Развлекательные и игровые комнаты

Пока не работают (согласно актуальной версии указа губернатора).

Фитнес-центры

Не работают (согласно актуальной версии указа губернатора). Но можно посмотреть тренировки в их Instagram.

Кафе и рестораны

Работают только навынос и на доставку.

Салоны красоты и парикмахерские

Пока не работают (согласно актуальной версии указа губернатора).