Хроника коронавируса в Алтайском крае. День пятый

Прошел пятый день с того момента, как в Алтайский край пришел коронавирус. Люди в противогазах начали опрыскивать улицы Барнаула растворами с хлором, полицейские поймали первых нарушителей режима самоизоляции, а алтайские бизнесмены попросили губернатора разрешить им работать в апреле. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
По данным на 3 апреля, в регионе официально известно только о четырех зараженных коронавирусной инфекцией. Все они находятся в Барнауле, в горбольнице № 5.
У первых трех больных болезнь протекает в легкой форме. А вот у четвертой – женщины, которая недавно родила ребенка, состояние здоровья средней тяжести. До сих пор не установлено, от кого она заразилась. Новорожденный сейчас находится под наблюдением врачей роддома, в реанимационном блоке. У ребенка уже взяли анализ на коронавирус, результат отрицательный. На 10-й день после первого теста у него возьмут повторный.
Сейчас больным предоставляют все необходимые лечебные препараты. Как выяснили специалисты, эти люди контактировали с 271 человеком.
По данным на 3 апреля, под медицинским наблюдением в Алтайском крае находятся 2639 человек. За сутки добавилось 82 человека. С наблюдения сняли всего 2160 человек, а за последние сутки – 412.
Поликлиники Алтайского края перешли на дистанционный режим работы. В каждом лечебном учреждении есть список больных, которые постоянно находятся под медицинским наблюдением участковых врачей. Медработники их обзвонят и сообщат, что теперь работают на "удаленке". Если потребуется, врачи приедут к пациенту на дом.
Также дистанционно можно будет выписать рецепт на льготный препарат. За лекарством даже идти не придется: его доставят на дом работники медучреждения или аптеки, соцзащиты или волонтеры.
Алтайские бизнесмены попросили губернатора отменить нерабочий месяц в крае. Около 20 руководителей компаний направили Виктору Томенко коллективное письмо с призывом разрешить им работать в апреле. Они заявили, что решение президента ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников. Ведь несмотря на то, что они ничего не зарабатывают, компаниям приходится выплачивать кредиты, арендные платежи, налоги и зарплаты.
К примеру, непростую ситуацию сейчас переживают кафе и рестораны. С 28 марта большинство заведений общепита в Барнауле перестали принимать посетителей. И уже сейчас бизнес несет ощутимые потери. Часть персонала теряет в заработке из-за уменьшения смен, а кто-то из сотрудников и вовсе оказался невостребованным. Компании крутятся, как могут, своими силами. Пока никаких мер поддержки от государства они не получили. Однако есть договоренность с большинством арендодателей площадей об отсрочке либо снижении выплат.
По мнению экономиста Артема Поломошнова, решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан. А представители бизнеса рискуют понести огромные убытки. Не исключено, что в сложившейся ситуации банки начнут закрываться, считает эксперт.
Кстати, скоро вступит в силу закон о кредитных каникулах. Кто и как ими может воспользоваться – читайте в материале amic.ru.
Барнаульский аэропорт сообщил об отмене десятков внутренних рейсов из-за резкого падения пассажиропотока. Самолеты уже перестали летать в Томск и Красноярск. А теперь серьезно сократилось количество рейсов в Москву. Так, авиакомпания S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а "Уральские авиалинии" не будут выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.
Сейчас из Барнаула можно улететь в Казань и Новосибирск. Однако и эти направления в ближайшие дни могут временно закрыть для жителей Алтайского края.
Священнослужители не планируют отменять празднование Пасхи (19 апреля) в Алтайском крае. Но вот в каком формате она пройдет из-за коронавируса? Во всяком случае, службы в храмах проведут, а смогут ли их посетить все желающие – неизвестно. Все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.
У прихожан также есть возможность заказывать требу и богослужения по телефону или вызвать священника на дом. Запретить прихожанам посещать храм никто не может, но настоятели рекомендуют им соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, митрополия раздает священнослужителям и верующим тексты молитвы "О губительном поветрии", которую обычно читают в разгар эпидемий, и советуют читать их каждый день дома.
Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- что делать, если нечем платить ипотеку в режиме самоизоляции;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию в режиме самоизоляции;
- как будут наказывать (не только штрафом) за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции.
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что говорится в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Что сказал в обращении к населению губернатор Виктор Томенко.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Минута релакса
Если скучно, предлагаем почитать, как интернет отреагировал на обращение президента. Фотокорреспондент amic.ru снял, как дезинфицируют Барнаул. Подробнее о том, как это было, смотрите в нашем репортаже. Еще мы поснимали, как выглядят теперь опустевшие барнаульские храмы – они все еще работают, но просят прихожан соблюдать режим самоизоляции.
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Комментарии
Какое масштабное шёу! Даже костюмированное! И, ведь, за наш счёт. Наслаждайтесь!
Глава городского округа Чехов Московской области Григорий Артамонов заявил, что в подъездах многоквартирных домов округа продолжается ежедневная дезинфекция.
• Он отметил, что лично проверил качество работ и обратил внимание на существующие недочеты. С представителями управляющих компаний будет проведена профилактическая работа. Здоровье и безопасность жителей очень важны, и подобные нарушения недопустимы. Компании, которые не исправят ситуацию, будут привлечены к административной ответственности, добавил Артамонов.
• По его словам, в соцсетях он видит много обращений по некачественно проведенной санитарной обработке либо ее отсутствию. Всю информацию из комментариев и личных сообщений отдают в работу ответственным лицам. Если и после обращения в вашем подъезде ничего не изменилось – соцсети главы округа открыты для каждого, подчеркнул Артамонов.
Глава городского округа Чехов Московской области Григорий Артамонов заявил, что в подъездах многоквартирных домов округа продолжается ежедневная дезинфекция.
• Он отметил, что лично проверил качество работ и обратил внимание на существующие недочеты. С представителями управляющих компаний будет проведена профилактическая работа. Здоровье и безопасность жителей очень важны, и подобные нарушения недопустимы. Компании, которые не исправят ситуацию, будут привлечены к административной ответственности, добавил Артамонов.
• По его словам, в соцсетях он видит много обращений по некачественно проведенной санитарной обработке либо ее отсутствию. Всю информацию из комментариев и личных сообщений отдают в работу ответственным лицам. Если и после обращения в вашем подъезде ничего не изменилось – соцсети главы округа открыты для каждого, подчеркнул Артамонов.