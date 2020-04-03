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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День пятый

, ИА "Амител"
Главное за 3 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Прошел пятый день с того момента, как в Алтайский край пришел коронавирус. Люди в противогазах начали опрыскивать улицы Барнаула растворами с хлором, полицейские поймали первых нарушителей режима самоизоляции, а алтайские бизнесмены попросили губернатора разрешить им работать в апреле. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru. 

1
Нерабочий месяц
Вечером 2 апреля президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил, что продлевает нерабочие дни до 30 апреля. Весь месяц мы будем работать из дома (за исключением предприятий жизнеобеспечения), и не будем гулять на улице. Ведь в Алтайском крае действует режим самоизоляции, который непонятно когда закончится. Хотя если эпидситуация в стране нормализуется, то и сроки "каникул" тоже сократят.
2
Зараженных в Алтайском крае четверо. По-прежнему

По данным на 3 апреля, в регионе официально известно только о четырех зараженных коронавирусной инфекцией. Все они находятся в Барнауле, в горбольнице № 5.

У первых трех больных болезнь протекает в легкой форме. А вот у четвертой – женщины, которая недавно родила ребенка, состояние здоровья средней тяжести. До сих пор не установлено, от кого она заразилась. Новорожденный сейчас находится под наблюдением врачей роддома, в реанимационном блоке. У ребенка уже взяли анализ на коронавирус, результат отрицательный. На 10-й день после первого теста у него возьмут повторный.

Сейчас больным предоставляют все необходимые лечебные препараты. Как выяснили специалисты, эти люди контактировали с 271 человеком.

По данным на 3 апреля, под медицинским наблюдением в Алтайском крае находятся 2639 человек. За сутки добавилось 82 человека. С наблюдения сняли всего 2160 человек, а за последние сутки – 412.

3
Школьникам продлили каникулы
Каникулы в Алтайском крае продлили на неделю – до 12 апреля. Школы и техникумы вернутся к обучению, но пока к дистанционному, с 13 апреля. А вот студенты приступят к занятиям уже с 6 апреля, но только из дома. Точные графики работы разместят на сайтах образовательных учреждений в ближайшее время. Детсады пока принимают только тех детей, чьи родители работают на жизненно важных объектах. 
4
Нарушители самоизоляции
Сотрудники полиции в Алтайском крае провели почти 16 тыс. проверок (2,4 тыс. – за 2 апреля) соблюдения режима самоизоляции. В отношении людей, которые нарушили указ губернатора, уже составили 60 административных материалов, сообщили в главном управлении МВД России по региону. Если вы еще не в курсе, то теперь за нарушение самоизоляции штрафуют: от 1 до 30 тыс. рублей
5
Поликлиники – на "дистанционке"

Поликлиники Алтайского края перешли на дистанционный режим работы. В каждом лечебном учреждении есть список больных, которые постоянно находятся под медицинским наблюдением участковых врачей. Медработники их обзвонят и сообщат, что теперь работают на "удаленке". Если потребуется, врачи приедут к пациенту на дом.

Также дистанционно можно будет выписать рецепт на льготный препарат. За лекарством даже идти не придется: его доставят на дом работники медучреждения или аптеки, соцзащиты или волонтеры.

6
Медработники отказались от работы с зараженными
Таких в Алтайском крае пока двое. По словам вице-губернатора Ирины Долговой, медики имеют право отказаться, никто не будет их заставлять. А вот тем, кто продолжает работать, положены дополнительные выплаты. На это правительство РФ выделило более 12 млрд рублей. Но пока не неизвестно, сколько именно от этой суммы получит Алтайский край.
7
Бизнес в условиях самоизоляции. Что происходит?

Алтайские бизнесмены попросили губернатора отменить нерабочий месяц в крае. Около 20 руководителей компаний направили Виктору Томенко коллективное письмо с призывом разрешить им работать в апреле. Они заявили, что решение президента ставит их под угрозу банкротства и может привести к сокращению числа сотрудников. Ведь несмотря на то, что они ничего не зарабатывают, компаниям приходится  выплачивать кредиты, арендные платежи, налоги и зарплаты. 

К примеру, непростую ситуацию сейчас переживают кафе и рестораны. С 28 марта большинство заведений общепита в Барнауле перестали принимать посетителей. И уже сейчас бизнес несет ощутимые потери. Часть персонала теряет в заработке из-за уменьшения смен, а кто-то из сотрудников и вовсе оказался невостребованным. Компании крутятся, как могут, своими силами. Пока никаких мер поддержки от государства они не получили. Однако есть договоренность с большинством арендодателей площадей об отсрочке либо снижении выплат.

По мнению экономиста Артема Поломошнова, решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля несет риски экономического спада и снижения благосостояния граждан. А представители бизнеса рискуют понести огромные убытки. Не исключено, что в сложившейся ситуации банки начнут закрываться, считает эксперт.

Кстати, скоро вступит в силу закон о кредитных каникулах. Кто и как ими может воспользоваться – читайте в материале amic.ru.

8
Губернатор дал бизнесу отсрочку по платежам
Предпринимателям Алтайского края позволят позднее рассчитаться за аренду территории с местными властями и госучреждениями. Такое распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко. Арендодатели обязаны рассмотреть заявки и вынести решение по предоставлению отсрочки в течение трех дней. Долг можно будет выплатить частями в 2021 году либо на иных условиях, которые предложит арендатор.
9
Десятки авиарейсов в Москву отменены

Барнаульский аэропорт сообщил об отмене десятков внутренних рейсов из-за резкого падения пассажиропотока. Самолеты уже перестали летать в Томск и Красноярск. А теперь серьезно сократилось количество рейсов в Москву. Так, авиакомпания S7 доставит пассажиров во все ранее указанные даты, кроме 2, 7, 9, 10, 14, 16 апреля, а "Уральские авиалинии" не будут выполнять рейсы 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.

Сейчас из Барнаула можно улететь в Казань и Новосибирск. Однако и эти направления в ближайшие дни могут временно закрыть для жителей Алтайского края. 

10
Штаб волонтеров стал работать в две смены
За неделю волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным жителям Алтайского края получил 216 заявок. Чтобы помочь всем и отработать больше заявок, штаб стал работать по 12 часов в день – с 8:00 до 20:00. Попросить о помощи можно по телефонам: 8-800-200-34-11 и 8-800- 700 51-22. 
11
Пасха будет

Священнослужители не планируют отменять празднование Пасхи (19 апреля) в Алтайском крае. Но вот в каком формате она пройдет из-за коронавируса? Во всяком случае, службы в храмах проведут, а смогут ли их посетить все желающие – неизвестно. Все зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка.

У прихожан также есть возможность заказывать требу и богослужения по телефону или вызвать священника на дом. Запретить прихожанам посещать храм никто не может, но настоятели рекомендуют им соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, митрополия раздает священнослужителям и верующим тексты молитвы "О губительном поветрии", которую обычно читают в разгар эпидемий, и советуют читать их каждый день дома.

12
В качестве информационной профилактики

Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Минута релакса

Если скучно, предлагаем почитать, как интернет отреагировал на обращение президента. Фотокорреспондент amic.ru снял, как дезинфицируют Барнаул. Подробнее о том, как это было, смотрите в нашем репортаже. Еще мы поснимали, как выглядят теперь опустевшие барнаульские храмы – они все еще работают, но просят прихожан соблюдать режим самоизоляции.

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Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

3.04.2020 19:24
- гость -

Какое масштабное шёу! Даже костюмированное! И, ведь, за наш счёт. Наслаждайтесь!

3.04.2020 19:48
Подмосковье

Глава городского округа Чехов Московской области Григорий Артамонов заявил, что в подъездах многоквартирных домов округа продолжается ежедневная дезинфекция.

• Он отметил, что лично проверил качество работ и обратил внимание на существующие недочеты. С представителями управляющих компаний будет проведена профилактическая работа. Здоровье и безопасность жителей очень важны, и подобные нарушения недопустимы. Компании, которые не исправят ситуацию, будут привлечены к административной ответственности, добавил Артамонов.
• По его словам, в соцсетях он видит много обращений по некачественно проведенной санитарной обработке либо ее отсутствию. Всю информацию из комментариев и личных сообщений отдают в работу ответственным лицам. Если и после обращения в вашем подъезде ничего не изменилось – соцсети главы округа открыты для каждого, подчеркнул Артамонов.

3.04.2020 19:50
Подмосковье

Глава городского округа Чехов Московской области Григорий Артамонов заявил, что в подъездах многоквартирных домов округа продолжается ежедневная дезинфекция.

• Он отметил, что лично проверил качество работ и обратил внимание на существующие недочеты. С представителями управляющих компаний будет проведена профилактическая работа. Здоровье и безопасность жителей очень важны, и подобные нарушения недопустимы. Компании, которые не исправят ситуацию, будут привлечены к административной ответственности, добавил Артамонов.
• По его словам, в соцсетях он видит много обращений по некачественно проведенной санитарной обработке либо ее отсутствию. Всю информацию из комментариев и личных сообщений отдают в работу ответственным лицам. Если и после обращения в вашем подъезде ничего не изменилось – соцсети главы округа открыты для каждого, подчеркнул Артамонов.

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