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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День шестой

, ИА "Амител"
Главное за 4 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


После небольшого затишья в регионе за сутки выявили сразу трех зараженных. На улицах Барнаула стало больше полицейских, а в МЧС разъяснили, как все-таки нужно ходить в магазины, чтобы не заразиться. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru. 

1
Зараженных в Алтайском крае уже семь

4 апреля стало известно от трех новых зараженных в Алтайском крае. Известно, что они не связаны с первыми заболевшими. Однако предварительно установлено, что эти трое имели "связь с медицинским учреждением", где находилась четвертая инфицированная, которая недавно родила ребенка. Пол, возраст, а также обстоятельства заражения трех жителей Алтайского края, у которых 4 апреля подтвердили коронавирус, не уточняются.

Все семеро находятся в инфекционном отделении горбольницы № 5 в Барнауле. По информации краевого минздрава, состояние всех больных удовлетворительное (хотя вчера заявляли, что у недавно родившей женщины состояние средней тяжести). Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, выясняют, с кем контактировали заболевшие.

На 4 апреля под меднаблюдением по месту жительства находится 2352 человека, за сутки добавилось 13. Сняли наблюдение уже с 2418 человек (за последние сутки – с 258). Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 4909 человек, сообщил оперштаб.

2
Полицейских стало больше
Нарядов ГИБДД и ППС на улицах Алтайского края стало в полтора раза больше. Сотрудники полиции останавливают прохожих и автомобилистов, выясняют цель выезда или выхода из дома и проводят разъяснительную работу. Также стражи порядка проверяют, не находится ли этот человек на карантине. В случае нарушения карантина (он действует для тех, кто находится под наблюдением) могут привлечь к административной ответственности.

Если вы еще не в курсе, то за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который сейчас действует в Алтайском крае, штрафуют. Обычных людей – от 1 до 30 тысяч, а предпринимателей и должностных лиц – от 50 до 300 тыс. рублей. А вот за нарушение карантина грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Хотя если выяснится, что из-за несоблюдения правил вы заразили человека, то наказание будет строже. Подробнее об этом можно прочитать в материале amic.ru

3
Нарушителей меньше не становится

За последние сутки сотрудники полиции провели более двух тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции (за весь период – более 18 тысяч) и зарегистрировали 14 материалов по нарушению (504 – за весь период). Таковы данные ГУ МВД России по Алтайскому краю на 4 апреля.

За нарушение указа губернатора за последние сутки составили 19 материалов проверки (79 – за весь период) и составили два административных протокола по ст. 6.3 КоАП РФ.

4
За травлю накажут

Генпрокуратура накажет людей, которые в соцсетях негативно высказывались о зараженной COVID-19 супружеской паре из Барнаула. Оказалось, что в одной из групп "ВКонтакте" была опубликована информация о втором зараженном коронавирусом барнаульце. В комментариях пользователи негативно высказывались в адрес пары и требовали расправы. Теперь этими людьми займется следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении комментаторов могут возбудить уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

5
Алтайский бизнес на грани закрытия
Предприятия малого и среднего бизнеса в Алтайском крае опасаются, что четыре недели режима самоизоляции окажутся для них "смертельными": кто-то закроется и навсегда покинет рынок, другие будут годами выкарабкиваться из "ямы". Предприниматели из Новоалтайска, оказывающие клининговые услуги, недавно открыли бизнес, взяли под него кредит и наняли сотрудников, но платить теперь нечем. А вот бизнесмену из Барнаула, владельцу спортивного центра, неоткуда взять деньги на аренду и оплату сотрудникам, которые теперь находятся в отпуске без содержания. Многие сейчас надеются на кредитные каникулы и господдержку. Но и этого недостаточно, ведь последствия кризиса из-за коронавируса, по их прогнозам, они будут ощущать вплоть до конца 2020 года.
6
Как вести себя в период пандемии: рекомендации МЧС
За продуктами нужно ходить в непопулярное время и в маске, платить стоит бесконтактной картой, а дома мыть надо не только руки, но и купленные товары и даже стол, где они лежали. Все это поможет снизить риск заражения в период пандемии. Об этом и многом другом ГУ МЧС России рассказало в специальных памятках. В них можно узнать, как сделать антисептик, организовать рабочее место для "удаленки" и дистанционного обучения,  как не нарваться на мошенников и не подхватить вирус в общественном транспорте. Специалисты дали рекомендации, как справиться со стрессом в режиме самоизоляции. В общем, смотрим, сохраняем, распечатываем и клеим на холодильник.
7
В качестве информационной профилактики

Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Минута релакса

Если скучно смотреть в окно, то предлагаем переключиться на фоторепортажи о том, как дезинфицируют Барнаул, как выглядят теперь барнаульские храмы, что происходит в Нагорном парке в период самоизоляции. Надоело смотреть фильмы? Поиграйте в компьютерные игры. Мы собрали для вас самые крутые.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

4.04.2020 19:35
- гость -

В других городах ездит по улицам автомобиль и в мегафон извещают жителей о необходимости сидеть дома и штрафах.

4.04.2020 19:39
gorca

Наказывать нужно не людей "негативно отозвавшихся" о том,что мадам поехала во время эпидемии греть свою пятую точку в Доминикану.Наказывать нужно ёе!!!Это по ее вине есть заразившиеся и не известно сколько выявится этих заразившихся.Но!так как муж хоть не большая,но шишка на защиту этой мадам бросят все силы!!!

4.04.2020 19:45
Z

Наказывать нужно тех кто её выпустил из страны.
И тех кто потом её впустил обратно без сдачи анализов и прохождения картина, а просто отправил на самоизоляцию.

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