Хроника коронавируса в Алтайском крае. День шестой

После небольшого затишья в регионе за сутки выявили сразу трех зараженных. На улицах Барнаула стало больше полицейских, а в МЧС разъяснили, как все-таки нужно ходить в магазины, чтобы не заразиться. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
4 апреля стало известно от трех новых зараженных в Алтайском крае. Известно, что они не связаны с первыми заболевшими. Однако предварительно установлено, что эти трое имели "связь с медицинским учреждением", где находилась четвертая инфицированная, которая недавно родила ребенка. Пол, возраст, а также обстоятельства заражения трех жителей Алтайского края, у которых 4 апреля подтвердили коронавирус, не уточняются.
Все семеро находятся в инфекционном отделении горбольницы № 5 в Барнауле. По информации краевого минздрава, состояние всех больных удовлетворительное (хотя вчера заявляли, что у недавно родившей женщины состояние средней тяжести). Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, выясняют, с кем контактировали заболевшие.
На 4 апреля под меднаблюдением по месту жительства находится 2352 человека, за сутки добавилось 13. Сняли наблюдение уже с 2418 человек (за последние сутки – с 258). Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 4909 человек, сообщил оперштаб.
Если вы еще не в курсе, то за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который сейчас действует в Алтайском крае, штрафуют. Обычных людей – от 1 до 30 тысяч, а предпринимателей и должностных лиц – от 50 до 300 тыс. рублей. А вот за нарушение карантина грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей. Хотя если выяснится, что из-за несоблюдения правил вы заразили человека, то наказание будет строже. Подробнее об этом можно прочитать в материале amic.ru
За последние сутки сотрудники полиции провели более двух тысяч проверок соблюдения режима самоизоляции (за весь период – более 18 тысяч) и зарегистрировали 14 материалов по нарушению (504 – за весь период). Таковы данные ГУ МВД России по Алтайскому краю на 4 апреля.
За нарушение указа губернатора за последние сутки составили 19 материалов проверки (79 – за весь период) и составили два административных протокола по ст. 6.3 КоАП РФ.
Генпрокуратура накажет людей, которые в соцсетях негативно высказывались о зараженной COVID-19 супружеской паре из Барнаула. Оказалось, что в одной из групп "ВКонтакте" была опубликована информация о втором зараженном коронавирусом барнаульце. В комментариях пользователи негативно высказывались в адрес пары и требовали расправы. Теперь этими людьми займется следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю. В отношении комментаторов могут возбудить уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
Мы собрали для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- что делать, если нечем платить ипотеку в режиме самоизоляции;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию в режиме самоизоляции;
- как будут наказывать (не только штрафом) за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции.
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что говорится в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Что сказал в обращении к населению губернатор Виктор Томенко.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Минута релакса
Если скучно смотреть в окно, то предлагаем переключиться на фоторепортажи о том, как дезинфицируют Барнаул, как выглядят теперь барнаульские храмы, что происходит в Нагорном парке в период самоизоляции. Надоело смотреть фильмы? Поиграйте в компьютерные игры. Мы собрали для вас самые крутые.
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Комментарии
В других городах ездит по улицам автомобиль и в мегафон извещают жителей о необходимости сидеть дома и штрафах.
Наказывать нужно не людей "негативно отозвавшихся" о том,что мадам поехала во время эпидемии греть свою пятую точку в Доминикану.Наказывать нужно ёе!!!Это по ее вине есть заразившиеся и не известно сколько выявится этих заразившихся.Но!так как муж хоть не большая,но шишка на защиту этой мадам бросят все силы!!!
Наказывать нужно тех кто её выпустил из страны.
И тех кто потом её впустил обратно без сдачи анализов и прохождения картина, а просто отправил на самоизоляцию.