Хроника коронавируса в Алтайском крае. День седьмой

Число зараженных в Алтайском крае за сутки не изменилось, а вот под меднаблюдение взяли еще 58 человек. Власти решили закупить новые аппараты ИВЛ, а медработникам будут дополнительно платить за борьбу с коронавирусом. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
Все семеро находятся в инфекционном отделении горбольницы № 5 в Барнауле. Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, уже определили людей, с которыми контактировали заболевшие.
На 5 апреля под меднаблюдением по месту жительства находятся 2106 человек, за сутки добавилось 58. Сняли наблюдение уже с 2764 человек (за последние сутки – с 304). Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 5503 человек, сообщил оперштаб.
Алтайскому краю дополнительно выделили 20,1 млн рублей на закупку десяти аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает оперштаб. Они необходимы для лечения пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось, что в регионе более 860 аппаратов ИВЛ, но для лечения больных коронавирусом пригодны 669.
Жителей Алтайского края призвали оплачивать услуги ЖКХ дистанционно, чтобы не подвергать себя или своих родных опасности заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты регионального министерства строительства и ЖКХ посоветовали пользоваться онлайн-сервисами и научить пожилых родственников пользоваться личным кабинетом для подачи показаний счетчиков и оплаты счетов за коммунальные услуги. Как оплатить услуги ЖКХ из дома — читайте в материале amic.ru.
По инициативе властей Кемеровской области автобусное сообщение с Алтайским краем прекращено. Регионы связывали 10 автобусных рейсов. Сейчас все они отменены. Возобновить их планируют только после стабилизации эпидемиологической ситуации. В соседнем регионе было выявлено только три случая коронавирусной инфекции, двое уже выздоровели.
Amic.ru собрал для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- что делать, если нечем платить ипотеку в режиме самоизоляции;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию в режиме самоизоляции;
- как будут наказывать (не только штрафом) за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции.
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что говорится в обновленном указе губернатора Алтайского края.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Что сказал в обращении к населению губернатор Виктор Томенко.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Отдыхаем
Надоело смотреть фильмы? Поиграйте в компьютерные игры. Мы собрали для вас самые крутые. Также предлагаем посмотреть на работы фотографа из Литвы, который снимает людей на карантине с помощью дрона. Если ищете работу, то предлагаем ознакомиться со списком профессий, которые стали востребованы из-за коронавируса.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Комментарии