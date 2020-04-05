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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День седьмой

, ИА "Амител" , Евгения Родочинская
Главное за 5 апреля
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула


Число зараженных в Алтайском крае за сутки не изменилось, а вот под меднаблюдение взяли еще 58 человек. Власти решили закупить новые аппараты ИВЛ, а медработникам будут дополнительно платить за борьбу с коронавирусом. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru. 

1
Зараженных в Алтайском крае семь. По-прежнему

Все семеро находятся в инфекционном отделении горбольницы № 5 в Барнауле. Специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, уже определили людей, с которыми контактировали заболевшие.

На 5 апреля под меднаблюдением по месту жительства находятся 2106 человек, за сутки добавилось 58. Сняли наблюдение уже с 2764 человек (за последние сутки – с 304). Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали 5503 человек, сообщил оперштаб.

2
Врачам доплатят за борьбу с коронавирусом
Правительство РФ выделило 91,5 млн рублей Алтайскому краю на дополнительные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Распоряжение уже подписал  глава кабмина Михаил Мишустин. Врачи получат дополнительные выплаты в размере 80% от зарплаты за девять месяцев 2019 года, средний медицинский персонал – 40% от дохода, а фельдшеры – 20%. Всего на эти цели в регионы отправили 5,11 млрд рублей.
3
На ИВЛ потратят 20 млн рублей

Алтайскому краю дополнительно выделили 20,1 млн рублей на закупку десяти аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает оперштаб. Они необходимы для лечения пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось, что в регионе более 860 аппаратов ИВЛ, но для лечения больных коронавирусом пригодны 669.

4
Спорт в режиме самоизоляции
Алтайский спортсмен и организатор велотуров по Алтаю Иван Крюков доказал, что закрытые лыжные трассы и стадионы — еще не повод забросить лыжи. В пределах своей ограды из еще не растаявшего снега он создал трассу и показал, как занимается спортом в режиме самоизоляции. По словам спортсмена, в общей сложности он преодолел 10 км.
5
Оплата ЖКХ из дома

Жителей Алтайского края призвали оплачивать услуги ЖКХ дистанционно, чтобы не подвергать себя или своих родных опасности заражения коронавирусной инфекцией. Специалисты регионального министерства строительства и ЖКХ посоветовали пользоваться онлайн-сервисами и научить пожилых родственников  пользоваться личным кабинетом для подачи показаний счетчиков и оплаты счетов за коммунальные услуги. Как оплатить услуги ЖКХ из дома — читайте в материале amic.ru.

6
Соседний регион "закрылся" от Алтайского края

По инициативе властей Кемеровской области автобусное сообщение с Алтайским краем прекращено. Регионы связывали 10 автобусных рейсов. Сейчас все они отменены. Возобновить их планируют только после стабилизации эпидемиологической ситуации. В соседнем регионе было выявлено только три случая коронавирусной инфекции, двое уже выздоровели. 

7
За нарушение самоизоляции составили два протокола
В Алтайском крае зарегистрировали 159 материалов проверки по нарушению указа губернатора. Причем 80 из них полицейские зафиксировали 4 апреля. Составлено два административных протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, согласно данным ГУ МВД России по региону. Нарушителям грозит штраф.
8
В качестве информационной профилактики

Amic.ru собрал для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Отдыхаем 

Надоело смотреть фильмы? Поиграйте в компьютерные игры. Мы собрали для вас самые крутые. Также предлагаем посмотреть на работы фотографа из Литвы, который снимает людей на карантине с помощью дрона. Если ищете работу, то предлагаем ознакомиться со списком профессий, которые стали востребованы из-за коронавируса.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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