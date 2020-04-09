Кредитные каникулы, отсрочки по налогам. Чем помогут бизнесу в условиях коронавируса

Нерабочий период из-за коронавируса затянулся. До сих пор магазины, тренажерные залы, салоны красоты, кинотеатры сидят без прибыли, ведь им пока еще работать нельзя. Предприниматели уже предвидят свое банкротство и вынуждены урезать зарплаты и сокращать штат. Государство старается оперативно отслеживать негативные последствия режима самоизоляции и старается помочь бизнесу, дополняя и внедряя новые меры поддержки. В чем все-таки помогут предпринимателям в это непростое время и каких компаний это, увы, не коснется – читайте в материале amic.ru.
Тому, который больше всего пострадал от ситуации с коронавирусом. Список отраслей утвердило правительство РФ. К пострадавшим относят:
- авиа- и автоперевозчиков;
- организации досуга, развлечений и спорта;
- турагентства и другие компании из туриндустрии;
- гостиничный бизнес;
- общепит;
- коммерческие организации допобразования;
- организаторов конференций и выставок;
- компании, которые оказывают бытовые услуги населению (ремонт, химчистка, салоны красоты и парикмахерские).
Пока этот список выглядит так, но в любой момент его могут расширить. Ведь большинство мер господдержки получает бизнес из этого перечня, а нуждаются в них почти все. Разберемся поподробнее, какой бизнес может воспользоваться помощью и на каких условиях.
Это период, когда можно не платить за кредит. Каникулы можно взять на срок до шести месяцев – все это время "гасить" кредит не нужно. Заемщик вправе определить дату и длительность льготного периода, а также может оплатить кредит досрочно, если появилась такая возможность.
Кредитные каникулы можно попросить у банка по телефону. Заявку обещают рассмотреть в течение пяти дней. Банк вправе запросить у заемщика документы, которые подтверждают снижение дохода. Эти бумаги нужно предоставить в течение 90 дней с момента подачи заявления на отсрочку платежей.
Но каникулы не бесплатные, так как проценты по кредиту в этот период продолжают начисляться. Их нужно выплатить в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж нужно будет совершить через 30 дней после окончания каникул.
Для кого эта поддержка?
Для представителей малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали из-за ситуации с коронавирусом (см. карточку №1).
Причем для индивидуальных предпринимателей особые правила. Они могут уйти на кредитные каникулы:
- по тем же правилам, что и физлица;
- обратиться за реструктуризацией кредита или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали в результате пандемии (обоими вариантами одновременно воспользоваться нельзя).
Если вы не относитесь к указанным отраслям и не зарегистрированы как ИП, но столкнулись со сложностями в выплате кредита, то вам можно оформить реструктуризацию займа: ежемесячные выплаты станут меньше, но платить придется дольше.
Бизнесу разрешили временно не платить налоги. В правительстве уверены, что эта поддержка поможет выжить предпринимателям в условиях пандемии. Сроки уплаты:
- налога на прибыль, единого сельхозналога (ЕСХН), единого налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2019 год сдвигается на шесть месяцев;
- налога (авансовых платежей по налогам) за март и первый квартал 2020 года – на шесть месяцев (отсрочка не распространяется на НДС, НПД, НДФЛ);
- налога (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, полугодие (второй квартал) 2020 года – на четыре месяца (отсрочка не распространяется на НДС и НДФЛ);
- НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года сдвигается на три месяца;
- аванса по транспортному, имущественному и земельному налогам за первый квартал 2020 года нужно будет перечислить до 30 октября 2020 года, а за второй квартал – до 30 декабря 2020 года, согласно проекту постановления правительства РФ "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".
Для кого поддержка?
Для бизнеса из отраслей, которые наиболее пострадали из-за ситуации с коронавирусом (см. карточку №1).
Уплату страховых взносов можно будет на законных основаниях растянуть:
- на шесть месяцев – за март-май 2020 года;
- на четыре месяца – за июнь и июль 2020 года.
Индивидуальным предпринимателям, которые должны заплатить страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей, перенесут срок их перечисления с июля на ноябрь.
Для кого поддержка?
Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях и включенных в реестр МСП. Однако 8 апреля президент Владимир Путин дал поручение расширить этот список, поэтому скоро эта мера, возможно, коснется большего числа предпринимателей.
С 1 апреля предприниматели могут применять пониженные ставки по страховым взносам. Эта мера будет действовать не только в 2020-м, но и в последующие годы.
- Для организаций и ИП объем страховых взносов снижается с 30% до 15%.
- Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%.
- Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются
Но не все зарплаты подпадают под эти послабления. "Пониженные ставки коснулись только выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной минимального размера оплаты труда", — пояснила замначальника отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов Нина Демина.
Для кого поддержка?
Всех субъектов МСП, внесенные в реестр.
До 31 мая 2020 года ФНС России приостанавливает выездные и повторные налоговые проверки, а также откладывает вынесение решений уже по проведенным. Также до 1 мая приостановлен контроль по соблюдению валютного законодательства, не будут проверять расчет и уплату налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами и выносить решения по приостановке операций по счетам в банке и переводов денег.
Для кого поддержка?
Всех организаций и индивидуальных предпринимателей.
До 1 мая 2020 года с налогоплательщиков не возьмут никаких штрафов и пеней, не спишут задолженность и не заблокируют расходные операции по расчетному счету. Заявлений подавать не нужно, эту меру ФНС примет самостоятельно.
Для кого поддержка?
Для организаций и ИП, которые входят в реестр МСП и перечень наиболее пострадавших отраслей.
Предприниматели могут взять беспроцентный кредит, чтобы платить зарплату сотрудникам. Для этого Банк России для субсидирования процентной ставки направил финансовым организациям 150 млрд рублей. Предполагается, что эти деньги покроют шестимесячный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 1,5 млн сотрудников.
Суть в чем: бизнесмены обращаются в банк, берут заем не более чем на год. Первые шесть месяцев под 0%, а остальные полгода – под 4%. Кредит выдается ежемесячными траншами по зарплатному списку, сумма покрывает зарплаты сотрудников в размере МРОТ.
Для кого поддержка?
Рассчитана на малых и средних предпринимателей из числа наиболее пострадавших отраслей. Однако, скорее всего, она будет актуальна больше именно для малых и микропредприятий (об этом уже объявил, к примеру, ВТБ). Также, согласно постановлению правительства, компания, претендующая на беспроцентный кредит, должна отработать больше года на момент подачи заявки.
Предпринимателям не придется платить аренду сейчас. Арендодатели обязаны рассмотреть заявки и вынести решение по предоставлению отсрочки в течение трех дней. Согласно требованиям, утвержденным правительством РФ 3 апреля, отсрочка предоставляется до 1 октября, начиная со дня, как введен режим повышенной готовности в регионе (в Алтайском крае – с 18 марта). До его окончания – в размере арендной платы, а до 1 октября – в размере 50% от нее. Штрафы и проценты не применяются. Задолженность можно будет выплатить частями в 2021 году, не чаще раза в месяц, равными платежами (размер не должен превышать половины от арендной платы). Полностью выплатить долг нужно до 2023 года.
Для кого эта поддержка?
Для бизнеса, который арендует помещения, находящиеся в федеральной, муниципальной собственности, а также арендаторам коммерческой недвижимости.
В России на полгода ввели мораторий о возбуждении дел о банкротстве налогоплательщиков. Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, суд будет возвращать. То же самое будет с заявлениями, которые поданы до начала моратория и еще не приняты судом.
Для кого эта поддержка?
Почти для 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям либо к системообразующим или стратегическим организациям. Список можно посмотреть здесь.
Налоговые декларации по НДС, а также расчеты по страховым взносам за первый квартал 2020 года теперь нужно сдать до 15 мая текущего года.
На три месяца сдвигается:
- отчетность, которая должна быть сдана с марта по май 2020 года. Речь идет обо всех налоговых декларациях и расчетах по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчетах сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговых расчетах о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, бухгалтерской (финансовая) отчетности;
- финансовая информация, предоставляемая организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах – иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
- заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Для кого поддержка?
Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей.
Единая горячая линия управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры – 8-800-222-8322. Здесь разъяснят положения федеральных и региональных нормативных правовых актов, принятых из-за коронавируса. Также работает единая федеральная горячая линия: 8-800-2000-112.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218. Здесь расскажут подробнее о поддержке малого и среднего бизнеса в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Консультирование осуществляется ежедневно с 9:00 до 17:00.
Горячая линия Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150. Здесь проконсультируют, как вести экспортный бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции. Подробнее – на странице оперштаба РЭЦ.
Единый контакт-центр ФНС: 8-800-222-22-22. На базе УФНС России по Алтайскому краю создан региональный ситуационный центр (РСЦ). Специалисты центра рассматривают обращения налогоплательщиков. Обратиться в центр можно через личный кабинет, а также электронный сервис на сайте ФНС России.
Также на сайте ФНС можно проверить, на какую поддержку и помощь может рассчитывать ваша компания. Для этого стоит пройти три шага.
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943. Здесь ответят на вопросы, связанные с защитой прав потребителей в условиях пандемии.
За ежедневными изменениями по поводу мер поддержки можно следить:
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