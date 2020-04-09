Кредитные каникулы, отсрочки по налогам. Чем помогут бизнесу в условиях коронавируса

Мера 1. Кредитные каникулы

Это период, когда можно не платить за кредит. Каникулы можно взять на срок до шести месяцев – все это время "гасить" кредит не нужно. Заемщик вправе определить дату и длительность льготного периода, а также может оплатить кредит досрочно, если появилась такая возможность.

Кредитные каникулы можно попросить у банка по телефону. Заявку обещают рассмотреть в течение пяти дней. Банк вправе запросить у заемщика документы, которые подтверждают снижение дохода. Эти бумаги нужно предоставить в течение 90 дней с момента подачи заявления на отсрочку платежей.

Но каникулы не бесплатные, так как проценты по кредиту в этот период продолжают начисляться. Их нужно выплатить в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж нужно будет совершить через 30 дней после окончания каникул.

Для кого эта поддержка?

Для представителей малого и среднего бизнеса, которые наиболее пострадали из-за ситуации с коронавирусом (см. карточку №1).

Причем для индивидуальных предпринимателей особые правила. Они могут уйти на кредитные каникулы:

по тем же правилам, что и физлица;

обратиться за реструктуризацией кредита или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали в результате пандемии (обоими вариантами одновременно воспользоваться нельзя).

Если вы не относитесь к указанным отраслям и не зарегистрированы как ИП, но столкнулись со сложностями в выплате кредита, то вам можно оформить реструктуризацию займа: ежемесячные выплаты станут меньше, но платить придется дольше.