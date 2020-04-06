Понедельник, 6 Апрель, 18:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,41
€ 82,63
12°

6343 +954
Обь
109см -18


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Вопрос дня



Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома

, ИА "Амител"
Губернатор изменил правила, по которым в условиях коронавируса живет регион
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ, регламентирующий работу предприятий и самоизоляцию жителей региона. В нем есть несколько важных моментов. С одной стороны, некоторым компаниям разрешили возобновить работу. Но в то же время расширился список граждан, которым нельзя выходить из дома. Разбираем подробнее в материале amic.ru.

1
Кому все еще запрещено выходить из дома?
До сих пор оставаться в самоизоляции (не выходить из дома, с дачного участка) должны были только граждане старше 65 лет. Теперь эта обязанность распространяется еще и на людей, которые страдают хроническими болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. 
И по-прежнему запрещено выходить из дома тем, кто находится на карантине. Это люди, прибывшие из других стран или контактировавшие с ними. 
2
 
А кому можно?
По-прежнему нет никаких ограничений для тех, чье предприятие/организация продолжает работать. 
 
Всем остальным (кто работает из дома или вообще не работает, потому что предприятия остановили свою деятельность) власти по-прежнему рекомендуют оставаться дома. Выходить только за экстренной медпомощью себе и другим людям (раньше этого в указе не было), в ближайший магазин (не только продуктовый, но и любой работающий), аптеку, выгуливать домашнее животное в пределах 100 метров от дома, выносить мусор.
 
НО! Теперь можно ходить или ездить к родственникам, а также на дачу (или другой объект недвижимости, находящийся в собственности гражданина или его семьи).
 
И, что важно, эти ограничения касаются не всех, а только жителей городов и некоторых районных центров Алтайского края. Но об этом подробнее в следующей карточке.
 
3
Так, и в каких районах края можно не сидеть на самоизоляции?
В указе губернаторе четко обозначены муниципалитеты, жители которых должны соблюдать ограничения по самоизоляции. Это города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Яровое и ЗАТО Сибирский, а также Змеиногорск, Горняк и Камень-на-Оби. Это центральные села некоторых районов: Алтайского, Благовещенского (Благовещенка и Степное Озеро), Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Залесовского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Кулундинского, Кытмановского, Мамонтовского, Михайловского, Новичихинского, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского (Баюново, Березовка, Бобровка, Боровиха, Зудилово, Повалиха, Санниково), Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Табунского, Тальменского (Тальменка, Озерки и Новоозерский сельсовет), Тогульского, Топчихинского, Третьяковского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Шипуновского районов, а также село Первомайское Бийского района.
Жители остальных сел указанных районов, а также районов, которых нет в этом списке, могут беспрепятственно передвигаться. Это, например, Баевский, Бурлинский, Заринский, Ельцовский, Зональный, Курьинский, Суетский и ряд других районов. 
3
Какие-то еще предприятия/организации будут закрыты?
Нет. Больше закрытий не будет (пока). Наоборот, некоторые предприятия теперь смогут вернуться к работе. 
4
Какие предприятия будут открыты?
Теперь в указе губернатора более четко прописано, какие именно предприятия должны работать.
Кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, зоомагазинов, точек по продаже мобильных телефонов, планшетов и компаний, оказывающих услуги связи, могут работать:
  • точки по продаже табачных изделий;
  • точки по продаже печатных СМИ;
  • торговые объекты, продающие товары дистанционным способом;
  • ритуальные фирмы;
  • организации, оказывающие нотариальные услуги;
  • автомастерские и автосервисы;
  • банки и страховые компании (организации, предоставляющие неотложные (расчеты и платежи) финансовые, банковские и страховые услуги).
Есть еще в этом списке "иные организации", определяемые постановлением правительства края. Но какие именно, будет определено позднее. 
А кроме того в краевом документе продублировали список предприятия, которые ранее были указаны президентом.

Итак, могут работать:
  • непрерывно действующие организации;
  • медицинские и аптечные организации;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
  • организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

 

5
Весенняя охота
Теперь в указе сказано, что весенняя охота временно запрещена. Напомним, она должна была пройти 7-16 апреля или 27 апреля – 6 мая в зависимости от района края. До запрета в эти даты можно было стрелять водоплавающую и боровую дичь. 
6
Дезинфекция
Губернатор постановил регулярно проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов. За это будут отвечать управляющие компании и ТСЖ. А еще утром и вечером обязательно обрабатывать общественный транспорт, вокзалы. 
7
Обсервация
Властям городов и районов поручено определить места для возможной обсервации зараженных граждан. Срок – до 10 апреля. 
8
Температура
Если раньше обязательно измеряли температуру тела только тем, кто прибывал в регион из другой страны, то теперь вообще всем въезжающим в Алтайский край. Этот будут делать в аэропортах и на вокзалах.  
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

6.04.2020 16:49
- гость -

Опять мутная писуля ни о чём.

6.04.2020 16:59
- гость -

Сами то они понимают, что значит старому человеку месяц не выходить из дома и дышать домашней пылью?
Стоять на балконе - это значит простудиться.

6.04.2020 17:00
- гость -

А ещё теперь можно ходить или ездить к родственникам

Ну все, понеслось...

6.04.2020 17:04
ЯЛЕГЕНДА

НО! Теперь можно ходить или ездить к родственникам, а также на дачу (или другой объект недвижимости, находящийся в собственности гражданина или его семьи).

И, что важно, эти ограничения касаются не всех, а только жителей городов и некоторых районных центров Алтайского края. Но об этом подробнее в следующей карточке.


понял что только им


Жители остальных сёл указанных районов, а также районов, которых нет в этом списке могут беспрепятственно передвигаться. Это например, Баевский, Бурлинский, Заринский, Ельцовский, Зональный, Курьинский, Суетский и ряд других районов.

6.04.2020 17:07
Гость

Абсолютно правильное решение. Томенко - молодец. Алтайскому краю наконец-то повезло с руководителем

6.04.2020 17:07
- гость -

В указе сказано не про посещение родственников, а про перемещение граждан к месту проживания членов семьи!

6.04.2020 17:12
гость

могут работать:

можно ездить к родственникам

То есть стала получше обстановка с коронавирусом

6.04.2020 17:14
гость

А текст указа можно? А то журналисты насочиняют

6.04.2020 17:14
- гость -

Распределение по возрасту заболевших в Москве за прошедшие сутки:

&#9830; 30 детей
&#9830; от 18 до 45 лет — 264 человека
&#9830; от 46 до 65 лет — 204 человека
&#9830; от 66 до 80 лет — 70 человек
&#9830; старше 80 лет — 23 человека

6.04.2020 17:15
- гость -

Если нельзя, но очень хочется, то можно

6.04.2020 17:15
гость

Теперь можно ходить или ездить к родственникам

Из статьи следует, что можно, а вот как реально в указе?

6.04.2020 17:16
- гость -


6.04.2020 17:07
Гость

Вы, эта, не клевещите на Карлина, он ещё сенатор! С ним то нам ого-го как повезло!!!

6.04.2020 17:18
- гость -

От коронавируса есть только одно надёжное убежище - дурдом.
Жизнелюбцы! Все в дурдом!

6.04.2020 17:18
- гость -

Вот это как называется? Эпидемия с февраля. При этом свободно два месяца туристы отправлялись отдыхать в страны с высоким риском заражения. Вернулись спокойно обратно, а все остальные теперь должны сидеть дома.

6.04.2020 17:24
- гость -

Совершенно непонятно, а как быть тем, кто работает в сфере бытового обслуживания? Сапожники, портные, занимающиеся починкой одежды, парикмахеры, фотографы (имею ввиду фото на документы, ибо сроки замены паспортов никто не отменял и соответствующие службы работают, но где гражданам теперь сделать фото - неясно!)., мелкие конторки по ремонту всякой всячины, типа зонтов, замков на одежде и обуви, изготовлении ключей и т.п. Как прикажете людям без всего этого обходиться?

6.04.2020 17:26
- гость -

Женщина, отдыхавшая в Доминикане, прилетела из Москвы. Надо было давно, прибывающих из Москвы садить на карантин, Томенко не исключение. Борис Джонсон заразился и уже на ИВЛ.

6.04.2020 17:34
- гость -

6.04.2020 16:49
- гость -
Опять мутная писуля ни о чём
---
Дезинфекция
Губернатор постановил регулярно проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов. За это будут отвечать управляющие компании и ТСЖ.
---
Как регулярно должны проводить дезинфекцию? Раз в год, квартал? Как их проверяют?
Нужен график для каждого подъезда. Чтобы мы знали, когда у нас будут чистить, когда в следующий раз, Действительно ли проводили работу. Потому что есть прикормленные УК тетеньки и дяденьки, которые подпишут акт о выполнении несуществующих работ. Как уже было и не один раз.

6.04.2020 17:44
баба

про старшее поколение и хронических не поняла - кто и как будет доказывать, что возраст меньше 65 и хроническими не болеет? Если, например, паспорта с собой нет?

6.04.2020 17:46
- гость -

Всё нормально. Работайте. Самые старые и слабые перемрут, остальные, которые отправят их на тот свет, переболеют и будут жить дальше с незамутнённой совестью.
Естесственный отбор. Каждый сам за себя.

6.04.2020 17:51
- гость -

=А ещё теперь можно ходить или ездить к родственникам=

Все люди братья, все люди сестры.

То есть, родственники не могут заразить друг друга.
Где логика?

6.04.2020 18:08
Gorojanka

6.04.2020 17:24
- гость -
про предприятия бытового обслуживания забыли напрочь, стрижки, ногти, ремонт обуви и одежды и т.п.... все это видимо совсем не кажется важным для властей.. приказывают дичать... женщинам скоро стыдно будет на люди показываться, разве что в касках и скафандрах

6.04.2020 18:10
- гость -

Дезинфекция
Губернатор постановил регулярно проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов. За это будут отвечать управляющие компании и ТСЖ.

а если нет в многоквартирном доме ни УК ни ТСЖ, кто будет обрабатывать подъезды?

6.04.2020 18:12
- гость -

короче всем можно за исключением тех кто торгует одеждой, обувью и мебелью.
но как ни странно такие магазины меньше остальных генерируют трафик покупателей.
дурдом короче!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
18:27
Росссельхозбанк временно изменил режим работы 0
18:08
Алтайские пригородные поезда дезинфицируют после каждого рейса 0
17:51
Пока рано. Правительство России не собирается давать деньги предпринимателям 3
17:42
Понедельник – день тяжелый: компания пьяных барнаульцев оказала сопротивление полиции 1
17:30
Это незаконно. Юрист об отпуске без содержания, сокращении зарплат и самоизоляции 5
17:10
Виктор Томенко обратится к жителям Алтайского края 7
17:05
Пьяный, задним ходом. В Барнауле осудят водителя, насмерть сбившего женщину 0
16:54
В УЕФА пытаются спасти европейский футбольный сезон 0
16:41
Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома 23
16:35
Стало известно, сколько проедают жители Алтайского края 1
16:28
Все прилетающие из Москвы в Барнаул обязаны отправляться на самоизоляцию 12
16:13
Правительство утвердило список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса 2
16:05
Десять дней спустя. Как выглядит Белокуриха без туристов 2
15:50
Все идет не по плану: алтайский минздрав о том, кто получает помощь в больницах 2
15:31
В России зарегистрировано 954 новых случая заболевания COVID-19 15
15:22
Недосамоизолировались. Иномарка перевернулась на крышу в ДТП в центре Барнаула 1
15:15
Жителям Алтайского края разрешили самоизолироваться на дачах 15
15:04
Алтайские депутаты будут принимать законы дистанционно 2
14:48
Недельку отдохнули и хватит. Строители Алтайского края готовы возобновить работу 22
14:40
Теперь по воздуху. Священники облетели Кузбасс и окропили его святой водой 7
14:22
В Сибири впервые скончался пациент с коронавирусом 11
14:15
Жительница Барнаула инсценировала собственное ограбление, чтобы скрыть от мужа ложь 0
13:53
Алтайский край получил новые экспресс-тесты для выявления коронавируса 10
13:42
Правительство до конца года отменило пени за неоплату услуг ЖКХ 7
13:31
В районах Алтайского края лечить от коронавируса не будут. Всех отправят в города 6
13:09
Среди заразившихся коронавирусом в Барнауле есть ребенок 27
12:50
Режим самоизоляции в Новосибирской области могут отменить в любой момент 10
12:36
Установлена личность автора фейкового комментария о 150 туристах в "Марьином острове" 6
12:30
Фотодинамическую терапию будут делать пациентам с онкозаболеваниями в Алтайском крае 2
12:09
Некоторые алтайские туристы остались на карантине в Новосибирске 3
12:03
Передвижная выставка обезьян не смогла вернуться в Барнаул из-за коронавируса 10
11:47
Алтайский депутат предложила Путину выплатить по 50 тысяч каждому россиянину 63
11:40
Барнаульцев просят не посещать кладбища на Родительский день и Пасху 6
11:22
Блогер Павел Петель погиб в ДТП под Москвой 8
11:10
Стратегия. Барнаулец взял игровую приставку в аренду и сдал ее в комиссионный магазин 6
10:56
В США зафиксировали первый случай заражения тигра коронавирусом 4
10:45
В ожидании. Обь очистилась ото льда у Речного вокзала в Барнауле 1
10:31
Россиянам напомнили о необходимости высыпаться, чтобы укрепить иммунитет 3
10:19
Все приезжающие в Республику Алтай должны проходить двухнедельную самоизоляцию 7
10:06
Сидим дома. Как оформить доставку продуктов в Барнауле 10
09:55
Центры занятости Алтайского края начали дистанционную работу 1
09:42
Привезут почти все. Как в Барнауле и Бийске заказать любой товар не выходя из дома? 4
09:27
Алтайский край вышел на второе место в Сибири по числу заболевших коронавирусом 85
09:15
В три раза чаще стали разводиться в Алтайском крае 0
08:52
Эксперт порекомендовал не сортировать отходы во время пандемии 1
08:39
СМИ: Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ 8
08:21
Алтайский пухляш станцевал с Анной Седоковой 12
08:04
Найден способ использовать вирусы при лечении рака 1
07:50
40 новосибирских спасателей прибыли в Алтайский край 0
07:39
“Двойка”. Алтайский биолог оценила качество озеленения Барнаула 11
07:22
Ученые рассказали о сроках эффективности диет 0
07:08
"Я ни у кого ничего не брал". Как живет и о чем поет Александр Назарчук 14
06:48
Расстроенный чемодан и кричащий перец: снимки, на которых нам везде мерещатся лица 0
06:36
В Кузбассе родители назвали ребенка в честь коронавируса 13
06:17
Что и как будет работать в Алтайском крае в нерабочем месяце из-за коронавируса 12
06:04
6 апреля в Алтайском крае потеплеет до +22°C 0
23:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День седьмой 6
23:15
Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 89
22:53
Томенко не исключил скорого возобновления работы предприятий 18
21:30
Песков предупредил о мировом экономическом кризисе 18
20:05
Мама барнаульского тигра вновь родила котят. Видео 1
18:59
Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость коронавирусом в России 16
18:31
Коронавирус выявили в 14 регионах России за сутки 2
17:55
Вооруженных браконьеров поймали у Телецкого озера 4
17:20
Жителей Алтайского края призвали оплачивать услуги ЖКХ дистанционно 22
16:40
Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой 12
16:19
Двухэтажный дом с мастерской продают в Барнауле 7
15:50
Алтайские турбазы проверили после жалоб на прием туристов 2
15:16
Синоптики дали прогноз погоды на апрель 1
14:48
Алтайский спортсмен создал трассу для занятий спортом в самоизоляции 12
14:17
Семья из Барнаула боится возвращаться в Россию из-за собаки 53
13:32
Алтайский край закупит аппараты ИВЛ на 20 млн рублей 25
13:03
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 41
12:46
Девочка выжила после падения из окна шестого этажа в Заринске 1
12:11
Вирусолог оценил влияние теплой погоды на риск заболеть COVID-19 8
11:53
Кемеровская область закрыла автобусное сообщение с Алтайским краем 22
11:15
Водитель без прав погиб в ДТП на Алтае 3
10:49
Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса 11
10:19
Как в Барнауле проводят дезинфекцию улиц. Фото 79
09:46
Многодетная мать бесплатно раздает защитные маски в Алтайском крае 21
09:09
Барнаульские пассажироперевозчики терпят убытки в условиях режима самоизоляции 33
08:35
Лукашенко назвал главный продукт в борьбе с коронавирусом 32
08:12
Сколько стоят и как выглядят самые дорогие дачи Барнаула 13
07:39
Тренер "Спартака" считает, что барнаульский вратарь сильнее Акинфеева 3
07:10
"Скорым же нужно ездить": приостановят ли ремонт дорог на Алтае из-за коронавируса 5
06:34
Домашнее искусство. Фотограф из Литвы снимает людей на карантине с помощью дрона 1
06:02
Почти как летом. До +20°С потеплеет в Алтайском крае 5 апреля 3
23:38
В Барнауле дорожает земля и падает стоимость коммерческих объектов 4
22:46
Алтайский край получит 91,5 млн рублей на доплаты медикам, борющимся с COVID-19 13
22:15
Алтайских туристов, прилетевших из Таиланда, перевозят в край 20
21:28
Правительство России установило мораторий на банкротства компаний 9
20:44
Жителя сибирского региона оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина 6
19:48
Губернатор Новосибирской области разрешил жителям самоизолироваться на даче 2
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День шестой 18
18:59
Певица Pink заболела коронавирусом 4
18:36
Подъезд жилого дома обрушился из-за хлопка газа в Орехово-Зуеве 8
17:59
В Мурманске ликвидировали сторонника ИГИЛ, подозреваемого в подготовке теракта 0
17:29
Жители Барнаула застряли в Бишкеке после запрета на перелеты 10
16:59
Житель Барнаула на камеру ограбил продуктовый магазин. Обновлено 16
16:28
Центробанк не стал переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца 34
15:56
Три новых случая COVID-19 в Алтайском крае. Стало известно, где могли заразиться люди 35
15:49
Мэр сибирского города возобновил работу предприятий общепита и сферы услуг 23
15:19
Барнаулец продает самодельный суперкар за 1,75 млн рублей 7
14:50
СПЧ: бюрократия на местах не услышала Путина 13
14:08
Генпрокуратура заинтересовалась травлей зараженных коронавирусом барнаульцев 18
13:34
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 114
13:28
Роспотребнадзор напомнил о необходимости соблюдать правильное питание на самоизоляции 5
12:55
Алтайский педагогический университет получит 10 миллионов рублей 1
12:24
Минздрав: ситуация с коронавирусом развивается в России по благоприятному сценарию 8
11:52
Плотность нарядов полиции в Алтайском крае увеличили в полтора раза 42
11:23
Дочь Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом 8
10:54
В российской армии нет зараженных COVID-19 8
10:26
Барнаулец продает экзотическую черепаху за 44 тысячи рублей 7
09:55
Академик рассказал, когда уйдет коронавирус 11
09:11
Правду скрывать неразумно. Экс-глава лаборатории "Вектор" об опасности COVID-19 45
08:45
Бывают миры и получше. Во что поиграть на карантине, чтобы забыть про коронавирус? 9
08:23
Как справиться со стрессом и защитить себя от вируса в магазинах: рекомендации МЧС 6
08:04
Биолог рассказал, как победить коронавирус 10
07:44
Школьник из Алтайского края украл деньги с банковских карт своих преподавателей 1
07:25
Нежнее нежного. Рецепт сливочного супа с куриной грудкой от Sofi 1
07:03
"Готовы выйти на пикет". Как алтайский бизнес погибает в условиях самоизоляции 46
06:35
Ни души. Как выглядит Нагорный в условиях самоизоляции 5
06:21
Ученые рассказали, как продлить жизнь и избежать рака 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.