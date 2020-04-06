Кому в Алтайском крае разрешили работать, а кому запретили выходить из дома

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ, регламентирующий работу предприятий и самоизоляцию жителей региона. В нем есть несколько важных моментов. С одной стороны, некоторым компаниям разрешили возобновить работу. Но в то же время расширился список граждан, которым нельзя выходить из дома. Разбираем подробнее в материале amic.ru.
Кому все еще запрещено выходить из дома?
До сих пор оставаться в самоизоляции (не выходить из дома, с дачного участка) должны были только граждане старше 65 лет. Теперь эта обязанность распространяется еще и на людей, которые страдают хроническими болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем.
И по-прежнему запрещено выходить из дома тем, кто находится на карантине. Это люди, прибывшие из других стран или контактировавшие с ними.
А кому можно?
По-прежнему нет никаких ограничений для тех, чье предприятие/организация продолжает работать.
Всем остальным (кто работает из дома или вообще не работает, потому что предприятия остановили свою деятельность) власти по-прежнему рекомендуют оставаться дома. Выходить только за экстренной медпомощью себе и другим людям (раньше этого в указе не было), в ближайший магазин (не только продуктовый, но и любой работающий), аптеку, выгуливать домашнее животное в пределах 100 метров от дома, выносить мусор.
НО! Теперь можно ходить или ездить к родственникам, а также на дачу (или другой объект недвижимости, находящийся в собственности гражданина или его семьи).
И, что важно, эти ограничения касаются не всех, а только жителей городов и некоторых районных центров Алтайского края. Но об этом подробнее в следующей карточке.
Так, и в каких районах края можно не сидеть на самоизоляции?
В указе губернаторе четко обозначены муниципалитеты, жители которых должны соблюдать ограничения по самоизоляции. Это города Барнаул, Бийск, Рубцовск, Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Яровое и ЗАТО Сибирский, а также Змеиногорск, Горняк и Камень-на-Оби. Это центральные села некоторых районов: Алтайского, Благовещенского (Благовещенка и Степное Озеро), Волчихинского, Егорьевского, Завьяловского, Залесовского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Кулундинского, Кытмановского, Мамонтовского, Михайловского, Новичихинского, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского (Баюново, Березовка, Бобровка, Боровиха, Зудилово, Повалиха, Санниково), Поспелихинского, Ребрихинского, Родинского, Романовского, Смоленского, Советского, Солонешенского, Табунского, Тальменского (Тальменка, Озерки и Новоозерский сельсовет), Тогульского, Топчихинского, Третьяковского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Шипуновского районов, а также село Первомайское Бийского района.
Жители остальных сел указанных районов, а также районов, которых нет в этом списке, могут беспрепятственно передвигаться. Это, например, Баевский, Бурлинский, Заринский, Ельцовский, Зональный, Курьинский, Суетский и ряд других районов.
Какие-то еще предприятия/организации будут закрыты?
Нет. Больше закрытий не будет (пока). Наоборот, некоторые предприятия теперь смогут вернуться к работе.
Какие предприятия будут открыты?
Теперь в указе губернатора более четко прописано, какие именно предприятия должны работать.
Кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, зоомагазинов, точек по продаже мобильных телефонов, планшетов и компаний, оказывающих услуги связи, могут работать:
- точки по продаже табачных изделий;
- точки по продаже печатных СМИ;
- торговые объекты, продающие товары дистанционным способом;
- ритуальные фирмы;
- организации, оказывающие нотариальные услуги;
- автомастерские и автосервисы;
- банки и страховые компании (организации, предоставляющие неотложные (расчеты и платежи) финансовые, банковские и страховые услуги).
Есть еще в этом списке "иные организации", определяемые постановлением правительства края. Но какие именно, будет определено позднее.
А кроме того в краевом документе продублировали список предприятия, которые ранее были указаны президентом.
Итак, могут работать:
- непрерывно действующие организации;
- медицинские и аптечные организации;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Весенняя охота
Теперь в указе сказано, что весенняя охота временно запрещена. Напомним, она должна была пройти 7-16 апреля или 27 апреля – 6 мая в зависимости от района края. До запрета в эти даты можно было стрелять водоплавающую и боровую дичь.
Дезинфекция
Губернатор постановил регулярно проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов. За это будут отвечать управляющие компании и ТСЖ. А еще утром и вечером обязательно обрабатывать общественный транспорт, вокзалы.
Обсервация
Властям городов и районов поручено определить места для возможной обсервации зараженных граждан. Срок – до 10 апреля.
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Температура
Если раньше обязательно измеряли температуру тела только тем, кто прибывал в регион из другой страны, то теперь вообще всем въезжающим в Алтайский край. Этот будут делать в аэропортах и на вокзалах.
Комментарии
Опять мутная писуля ни о чём.
Сами то они понимают, что значит старому человеку месяц не выходить из дома и дышать домашней пылью?
Стоять на балконе - это значит простудиться.
А ещё теперь можно ходить или ездить к родственникам
Ну все, понеслось...
НО! Теперь можно ходить или ездить к родственникам, а также на дачу (или другой объект недвижимости, находящийся в собственности гражданина или его семьи).
И, что важно, эти ограничения касаются не всех, а только жителей городов и некоторых районных центров Алтайского края. Но об этом подробнее в следующей карточке.
понял что только им
Жители остальных сёл указанных районов, а также районов, которых нет в этом списке могут беспрепятственно передвигаться. Это например, Баевский, Бурлинский, Заринский, Ельцовский, Зональный, Курьинский, Суетский и ряд других районов.
Абсолютно правильное решение. Томенко - молодец. Алтайскому краю наконец-то повезло с руководителем
В указе сказано не про посещение родственников, а про перемещение граждан к месту проживания членов семьи!
могут работать:
можно ездить к родственникам
То есть стала получше обстановка с коронавирусом
А текст указа можно? А то журналисты насочиняют
Распределение по возрасту заболевших в Москве за прошедшие сутки:
♦ 30 детей
♦ от 18 до 45 лет — 264 человека
♦ от 46 до 65 лет — 204 человека
♦ от 66 до 80 лет — 70 человек
♦ старше 80 лет — 23 человека
Если нельзя, но очень хочется, то можно
Теперь можно ходить или ездить к родственникам
Из статьи следует, что можно, а вот как реально в указе?
6.04.2020 17:07
Гость
Вы, эта, не клевещите на Карлина, он ещё сенатор! С ним то нам ого-го как повезло!!!
От коронавируса есть только одно надёжное убежище - дурдом.
Жизнелюбцы! Все в дурдом!
Вот это как называется? Эпидемия с февраля. При этом свободно два месяца туристы отправлялись отдыхать в страны с высоким риском заражения. Вернулись спокойно обратно, а все остальные теперь должны сидеть дома.
Совершенно непонятно, а как быть тем, кто работает в сфере бытового обслуживания? Сапожники, портные, занимающиеся починкой одежды, парикмахеры, фотографы (имею ввиду фото на документы, ибо сроки замены паспортов никто не отменял и соответствующие службы работают, но где гражданам теперь сделать фото - неясно!)., мелкие конторки по ремонту всякой всячины, типа зонтов, замков на одежде и обуви, изготовлении ключей и т.п. Как прикажете людям без всего этого обходиться?
Женщина, отдыхавшая в Доминикане, прилетела из Москвы. Надо было давно, прибывающих из Москвы садить на карантин, Томенко не исключение. Борис Джонсон заразился и уже на ИВЛ.
6.04.2020 16:49
- гость -
Опять мутная писуля ни о чём
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Дезинфекция
Губернатор постановил регулярно проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов. За это будут отвечать управляющие компании и ТСЖ.
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Как регулярно должны проводить дезинфекцию? Раз в год, квартал? Как их проверяют?
Нужен график для каждого подъезда. Чтобы мы знали, когда у нас будут чистить, когда в следующий раз, Действительно ли проводили работу. Потому что есть прикормленные УК тетеньки и дяденьки, которые подпишут акт о выполнении несуществующих работ. Как уже было и не один раз.
про старшее поколение и хронических не поняла - кто и как будет доказывать, что возраст меньше 65 и хроническими не болеет? Если, например, паспорта с собой нет?
Всё нормально. Работайте. Самые старые и слабые перемрут, остальные, которые отправят их на тот свет, переболеют и будут жить дальше с незамутнённой совестью.
Естесственный отбор. Каждый сам за себя.
=А ещё теперь можно ходить или ездить к родственникам=
Все люди братья, все люди сестры.
То есть, родственники не могут заразить друг друга.
Где логика?
6.04.2020 17:24
- гость -
про предприятия бытового обслуживания забыли напрочь, стрижки, ногти, ремонт обуви и одежды и т.п.... все это видимо совсем не кажется важным для властей.. приказывают дичать... женщинам скоро стыдно будет на люди показываться, разве что в касках и скафандрах
Дезинфекция
Губернатор постановил регулярно проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов. За это будут отвечать управляющие компании и ТСЖ.
а если нет в многоквартирном доме ни УК ни ТСЖ, кто будет обрабатывать подъезды?
короче всем можно за исключением тех кто торгует одеждой, обувью и мебелью.
но как ни странно такие магазины меньше остальных генерируют трафик покупателей.
дурдом короче!