Хроника коронавируса в Алтайском крае. День восьмой

Губернатор Алтайского края изменил указ, смягчив режим самоизоляции в регионе. Среди заразившихся коронавирусной инфекцией оказался ребенок; один человек с подтвержденным COVID-19 находится в тяжелом состоянии. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru.
- жители края могут ездить на дачу и к родственникам (каких сел и районов это не касается – смотрите здесь)
- обязательная самоизоляция предусмотрена не только для людей в возрасте старше 65 лет, но и для тех, у кого есть бронхолегочные, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания;
- приезжающим в Алтайский край в аэропорту и на вокзалах будут измерять температуру (да, ее и до этого измеряли, но только тем, кто прибыл в регион на международных авиарейсах);
- УК и ТСЖ должны проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов, а общественный транспорт и вокзалы теперь нужно обрабатывать утром и вечером;
- власти городов и районов до 10 апреля должны определить места для возможной обсервации зараженных;
- весенняя охота временно запрещена;
- некоторые предприятия теперь могут вернуться к работе (это точки по продаже табачных изделий и печатных СМИ, фирмы ритуальных услуг, организации, которые оказывают нотариальные услуги, автомастерские, а также другие предприятия, список которых правительство региона определит позже).
В Алтайском крае официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они – жители Барнаула.
По данным краевого минздрава, среди них есть один ребенок. Он находится в изоляторе в горбольнице № 11. Все остальные – разных возрастов: есть как как молодые, так и пожилые люди. Состояние пациентов удовлетворительное, только у двоих наблюдается температура, а один человек находится в тяжелом состоянии.
По числу инфицированных Алтайский край занимает второе место в Сибири, уступая только Красноярскому краю (там 29 инфицированных).
По данным оперштаба на утро 6 апреля, в регионе под медицинским наблюдением находятся 1996 человек, 82 добавились за сутки. Сняли с меднаблюдения уже 2956 жителей Алтайского края (причем 192 – за последние сутки). Всего на коронавирусную инфекцию в регионе проверили 5591 человека.
Из федерального бюджета Алтайскому краю выделили 91,5 млн рублей на доплаты медработникам – сотрудникам скорой, поликлиник, стационаров. По словам Попова, надбавки для разных категорий персонала отличаются:
- у врачей скорой медицинской помощи надбавка составит 80% от средней зарплаты, средним медработникам будут выплачивать 40% от среднемесячного дохода (зависит от времени, которое человек отработал);
- у врачей поликлиник – 80%, у среднего персонала – 40%, а у младшего – 20%;
- для специализированных учреждений, которые лечат зараженных, врачам доплатят 100% от среднего дохода, среднему персоналу – 50%, младшему – 30%.
Региональные власти также разрабатывают меры поддержки и стимулирующие доплаты врачам. О них объявят позже.
Все пассажиры авиарейсов из Москвы в Барнаул обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию. Меры ввели с 5 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Прилетевшим раздают памятки о том, что они должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Раньше такое применяли только в отношении туристов, которые вернулись из-за границы.
В Республике Алтай ужесточили меры по контролю за приезжающими в регион. Прилетевшие из Екатеринбурга и Красноярска должны пройти обязательную самоизоляцию: местные – дома, приезжие – в обсерваторе. Те, кто прибыл в Горный Алтай на машине, обязаны немедленно сообщить о своем приезде, а также передавать сведения о месте регистрации и фактического пребывания на горячую линию по телефону +7 (913) 692-9074. Двухнедельная самоизоляция для них также обязательна. Напомним, Республика Алтай – один из регионов, где еще не зафиксировали случаев заражения.
Ряд организаций и учреждений продолжают работать дистанционно. С этой недели так работают поликлиники, "Центранс", ФНС, центры занятности населения, вузы.
До сих пор закрыты торговые центры, кинотеатры, клубы, тренажерные залы и салоны красоты. Работать продолжают магазины, которые продают товары первой необходимости.
По новому указу губернатора (от 6 апреля) на этой неделе работать могут начать точки, которые торгуют табачными изделиями, печатными СМИ, ритуальными товарами, автозапчастями. Подробнее читайте здесь. Также позже станет известен список организаций, которые могут приступить к работе в апреле. Правительство Алтайского края готовит их перечень.
Барнаульцев просят не посещать кладбища на Пасху (19 апреля) и Родительский день (28 апреля) из-за пандемии COVID-19. По этой причине власти решили не организовывать бесплатные автобусы до мест захоронений. Это позволит избежать распространения коронавируса из-за массового скопления людей. Но эта просьба касается и самостоятельного посещения кладбищ на личном транспорте. В Роспотребнадзоре пока не готовы говорить, как пройдет празднование Пасхи в 2020 году. Хотя ранее священнослужители барнаульских храмов заявляли, что службы состоятся, но вот в какой формате и как – пока неизвестно.
Amic.ru собрал для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:
- что делать, если нечем платить ипотеку в режиме самоизоляции;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- как получить пенсию в режиме самоизоляции;
- как будут наказывать (не только штрафом) за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- что заказать с доставкой на дом в Барнауле;
- куда звонить, чтобы решить проблемы не выходя из дома;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как взять больничный, если вынужден после отдыха в другой стране сидеть на карантине;
- какие товары и продукты купить на период самоизоляции,
- какие отрасли бизнеса относятся
Режим самоизоляции. Что почитать об этом?
- Что говорится в указе губернатора Алтайского края.
- Что изменилось в указе губернатора Алтайского края, опубликованном 6 апреля.
- Что можно и нельзя делать в режиме самоизоляции.
- Какие документы брать с собой на улицу.
- Что сказал в обращении к населению губернатор Виктор Томенко.
- Зачем нужна дистанция в 1,5 метра и как "работает" коронавирус.
Отдыхаем и просвещаемся
Так хочется прогуляться по набережной, но приходится сидеть дома? Гуляйте онлайн и смотрите, как Обь освобождается ото льда. В барнаульском зоопарке пополнение в семействе тигров. Если еще не видели заботливую маму и ее детенышей – переходите по ссылке на наш материал. Пустая Белокуриха – это грустно, но все равно советуем взглянуть, как она выглядит без людей. А еще посмотрите интервью с юристом Виталием Шляковым, который рассказал, могут ли сократить зарплату работникам на время нерабочих дней и за чей счет происходит самоизоляция в России.
Комментарии
а один человек находится в тяжелом состоянии
Это плохо
@Вообще всюду пишут СИДИ ДОМА, СИДИ ДОМА!!! Со всех каналов по телевизору говорят СИДИ ДОМА, СИДИ ДОМА!!!
Я три дня дома сидела, сидела... устала капец! Прям сил не было уже! А потом подумала: Да хрен с ними! Ну кто меня видит?
И ЛЕГЛА! И таааак мне прям хорошо стало!@