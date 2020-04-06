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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День восьмой

, ИА "Амител"
Главное за 6 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru


Губернатор Алтайского края изменил указ, смягчив режим самоизоляции в регионе. Среди заразившихся коронавирусной инфекцией оказался ребенок; один человек с подтвержденным COVID-19 находится в тяжелом состоянии. Что еще вы пропустили за день из темы "коронавирус на Алтае" – читайте в обзоре amic.ru. 

1
Губернатор изменил указ
6 апреля губернатор Виктор Томенко внес изменения в указ об ограничительных мерах в регионе. Согласно документу, теперь:
  • жители края могут ездить на дачу и к родственникам (каких сел и районов это не касается – смотрите здесь)
  • обязательная самоизоляция предусмотрена не только для людей в возрасте старше 65 лет, но и для тех, у кого есть бронхолегочные, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания;
  • приезжающим в Алтайский край в аэропорту и на вокзалах будут измерять температуру (да, ее и до этого измеряли, но только тем, кто прибыл в регион на международных авиарейсах);
  • УК и ТСЖ должны проводить дезинфекцию подъездов и другого общего имущества многоквартирных домов, а общественный транспорт и вокзалы теперь нужно обрабатывать утром и вечером;
  • власти городов и районов до 10 апреля должны определить места для возможной обсервации зараженных;
  • весенняя охота временно запрещена;
  • некоторые предприятия теперь могут вернуться к работе (это точки по продаже табачных изделий и печатных СМИ, фирмы ритуальных услуг, организации, которые оказывают нотариальные услуги, автомастерские, а также другие предприятия, список которых правительство региона определит позже).
2
Зараженных в Алтайском крае 12. Что известно об их состоянии?

В Алтайском крае официально подтверждено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они – жители Барнаула.

По данным краевого минздрава, среди них есть один ребенок. Он находится в изоляторе в горбольнице № 11. Все остальные – разных возрастов: есть как как молодые, так и пожилые люди. Состояние пациентов удовлетворительное, только у двоих наблюдается температура, а один человек находится в тяжелом состоянии.

По числу инфицированных Алтайский край занимает второе место в Сибири, уступая только Красноярскому краю (там 29 инфицированных).

По данным оперштаба на утро 6 апреля, в регионе под медицинским наблюдением находятся 1996 человек, 82 добавились за сутки. Сняли с меднаблюдения уже 2956 жителей Алтайского края (причем 192 – за последние сутки). Всего на коронавирусную инфекцию в регионе проверили 5591 человека.

3
В селах лечить от коронавируса не будут
Если в районе выявят зараженных, то их перевезут в ближайшие города. В регионе уже подготовили девять госпиталей. Они находятся в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Камне-на-Оби, Яровом. Базовый – в горбольнице № 5 в краевой столице. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, оказать помощь зараженным в районных больницах невозможно, так как это требует совершенно иных подходов и иной квалификации специалистов. Для инфицированных COVID-19 в крае подготовили 1274 койко-места. 524 из них уже имеют подключение к кислороду. 
4
Прибавка к зарплатам врачей

Из федерального бюджета Алтайскому краю выделили 91,5 млн рублей на доплаты медработникам – сотрудникам скорой, поликлиник, стационаров. По словам Попова, надбавки для разных категорий персонала отличаются:

  • у врачей скорой медицинской помощи надбавка составит 80% от средней зарплаты, средним медработникам будут выплачивать 40% от среднемесячного дохода (зависит от времени, которое человек отработал);
  • у врачей поликлиник – 80%, у среднего персонала – 40%, а у младшего – 20%;
  • для специализированных учреждений, которые лечат зараженных, врачам доплатят 100% от среднего дохода, среднему персоналу – 50%, младшему – 30%. 

Региональные власти также разрабатывают меры поддержки и стимулирующие доплаты врачам. О них объявят позже.

5
Алтайский край получил новые тест-системы
Они помогут быстрее выявлять коронавирус. Время, которое требуется на получение первичного результата, составляет 70 минут. Ранее на это требовалось около четырех часов. Сколько именно тестов получил регион, не уточняется. Однако, по словам министра здравоохранения, их поступило достаточное количество. В крае уже провели 5591 анализ. Подобные исследования проводят Центр гигиены и эпидемиологии, диагностические центры Бийска, Рубцовска и Барнаула. Вскоре тестирование будут проводить и на базе частных медорганизаций.
6
Прилетевшим из Москвы – двухнедельный карантин

Все пассажиры авиарейсов из Москвы в Барнаул обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию. Меры ввели с 5 апреля для предотвращения распространения коронавируса. Прилетевшим раздают памятки о том, что они должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию. Раньше такое применяли только в отношении туристов, которые вернулись из-за границы. 

7
Республика Алтай "сажает" приезжих на карантин

В Республике Алтай ужесточили меры по контролю за приезжающими в регион. Прилетевшие из Екатеринбурга и Красноярска должны пройти обязательную самоизоляцию: местные – дома, приезжие – в обсерваторе. Те, кто прибыл в Горный Алтай на машине, обязаны немедленно сообщить о своем приезде, а также передавать сведения о месте регистрации и фактического пребывания на горячую линию по телефону +7 (913) 692-9074. Двухнедельная самоизоляция для них также обязательна. Напомним, Республика Алтай – один из регионов, где еще не зафиксировали случаев заражения.

8
Что и как будет работать в Алтайском крае с 6 апреля

Ряд организаций и учреждений продолжают работать дистанционно. С этой недели так работают поликлиники, "Центранс", ФНС, центры занятности населения, вузы.

До сих пор закрыты торговые центры, кинотеатры, клубы, тренажерные залы и салоны красоты. Работать продолжают магазины, которые продают товары первой необходимости.

По новому указу губернатора (от 6 апреля) на этой неделе работать могут начать точки, которые торгуют табачными изделиями, печатными СМИ, ритуальными товарами, автозапчастями. Подробнее читайте здесь. Также позже станет известен список организаций, которые могут приступить к работе в апреле. Правительство Алтайского края готовит их перечень.

9
Барнаульцам сказали не ездить на кладбище в Родительский день

Барнаульцев просят не посещать кладбища на Пасху (19 апреля) и Родительский день (28 апреля) из-за пандемии COVID-19. По этой причине власти решили не организовывать бесплатные автобусы до мест захоронений. Это позволит избежать распространения коронавируса из-за массового скопления людей. Но эта просьба касается и самостоятельного посещения кладбищ на личном транспорте. В Роспотребнадзоре пока не готовы говорить, как пройдет празднование Пасхи в 2020 году. Хотя ранее священнослужители барнаульских храмов заявляли, что службы состоятся, но вот в какой формате и как – пока неизвестно. 

10
В качестве информационной профилактики

Amic.ru собрал для вас подборку познавательных материалов о коронавирусе, на случай, если вы этого еще не знали или забыли:

Режим самоизоляции. Что почитать об этом?

Отдыхаем и просвещаемся

Так хочется прогуляться по набережной, но приходится сидеть дома? Гуляйте онлайн и смотрите, как Обь освобождается ото льда. В барнаульском зоопарке пополнение в семействе тигров. Если еще не видели заботливую маму и ее детенышей – переходите по ссылке на наш материал. Пустая Белокуриха – это грустно, но все равно советуем взглянуть, как она выглядит без людей. А еще посмотрите интервью с юристом Виталием Шляковым, который рассказал, могут ли сократить зарплату работникам на время нерабочих дней и за чей счет происходит самоизоляция в России.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

6.04.2020 19:32
гость

а один человек находится в тяжелом состоянии

Это плохо

6.04.2020 19:41
- гость -

@Вообще всюду пишут СИДИ ДОМА, СИДИ ДОМА!!! Со всех каналов по телевизору говорят СИДИ ДОМА, СИДИ ДОМА!!!
Я три дня дома сидела, сидела... устала капец! Прям сил не было уже! А потом подумала: Да хрен с ними! Ну кто меня видит?
И ЛЕГЛА! И таааак мне прям хорошо стало!@

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