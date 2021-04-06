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Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей?

, ИА "Амител"
7 апреля верующие отмечают один из важнейших христианских праздников

Фото: Благовещение, Рождество Христово, Сретение. XII в., монастырь святой Екатерины, Синай (фрагмент) / foma.ru

Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Его празднуют ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Дата остаётся неизменной, потому что праздник непереходящий. Кроме того, день благой вести входит в число 12 двунадесятых (главных) праздников в православном календаре. Рассказываем истории и традиции этого праздника в рубрике "Вопрос – ответ".

1
Что такое Благовещение?

Слово "Благовещение" означает благая, радостная весть. На греческом языке оно произносится как Евангелисмос" (мы говорим "Евангелие", – прим. ред.). Кстати, так называются первые важнейшие в Библии четыре книги Нового Завета.

Согласно преданию, праздник Благовещения посвящён дню, когда Деве Марии явился архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.

2
Почему матерью Иисуса Христа стала Дева Мария?

Чистота помыслов, полное самоотречение и абсолютная верность Богу, вот те качества, которые были присущи Деве Марии. Согласно Писанию, ни один из праведников ветхозаветной древности не мог превзойти её по силе любви к Богу.

Мария была единственным ребёнком в набожной семье Иоакима и Анны. Супруги жили в Палестине, и Бог послал им дочь уже в преклонном возрасте. С трёх лет Мария воспитывалась в храме. Ещё в детстве она дала обет безбрачия.

Когда ей исполнилось 12 лет (это считалось возрастом совершеннолетия), Мария должна была вернуться к родителям, но они к этому времени уже умерли, либо выйти замуж, но и этого девушка сделать не могла из-за обета.  

Священники решили обручить Марию с её дальним родственником, плотником Иосифом. Мужчине на тот момент было 80 лет. И он стал для неё мужем лишь формально, в большей степени выполняя роль опекуна.  

3
Как Дева Мария узнала, что станет матерью Иисуса Христа?

Спустя четыре месяца после обручения к Деве явился архангел Гавриил. Это событие описывается в первой главе Евангелия от Луки.

"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", – так возвестил Божий посланник непорочную Марию о величайшей Благодати стать матерью Сына Божия. – Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим".

Мария ответила Гавриилу: "Да будет мне по слову Твоему".

Так в городе Назарете, в Израиле, ангел возвестил будущей Богородице, что через неё явится Иисус Христос. Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.

4
Когда стали праздновать Благовещение?

Уже начиная со II века, Благовещение Девы Марии считали первым в христианской истории шагом к искуплению. Однако, по мнению учёных, сам праздник появился в середине IV века по настоянию святителя Кирилла, епископа Иерусалимского.

Кстати, изначально его именовали как "Зачатие Христа", "Начало искупления", "Возвещение". Название "Благовещение" закрепилось за этим праздником только с VII века.

5
Что можно есть на Благовещение в пост?
В любой церковный праздник, выпадающий на Великий пост, для верующих есть послабление. В этом году Благовещение выпадает на второй день шестой седмицы. В этот праздник разрешается есть рыбу. По монастырскому уставу во время Великого поста это возможно только дважды – в Благовещение и в Вербное воскресенье. Полакомиться икрой можно в Лазареву субботу.
6
Как праздновать Благовещение?
Обычно священнослужители рекомендуют в этот большой церковный праздник отложить все домашние дела и побывать в храме на службе. 

Накануне вечером патриарх совершает всенощное бдение в храме Христа Спасителя, а 7 апреля в церквях проходят божественные литургии. После службы по традиции праздника Благовещения на ступенях храма выпускают в небо белых голубей.
7
Откуда пошла традиция запускать голубей?

Белый голубь издавна считается символом мира и добрых известий. Он же знаменует благодать Святого Духа. А ещё белый голубь – символ чистоты Девы Марии. Много лет после литургии христиане отпускали в небо этих птиц, посвящая их Деве Марии. 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.04.2020 15:09
Саша

Читаю все это, дом 2 отдыхает. 12 лет, поженили на 80-нем, которого выставили дураком, так как пороха в пороховницах уже не было, а тут гаврила молодец, вхож в дом, напели ему, что сама родила исуса)))) Сделали историю из этого. Я как читаю все эти праздники православные в ужас впадаю, что они там в свое время употребляли, всем что то чудилось , кто то приходит в обличие кого то, что то там говорит. Но вот простой народ как был стадом так есь так и будет. А прежде чем кидать в меня щас палки, сами чуть чуть углубитесь и почитайте всю эту сантабарбору, особенно про крещение убило.

7.04.2020 15:53
Владимир

Ну..Прочитал..Подумал..Спрашиваю..Если это Вас не касается Зачем столько букавок?...))) С Праздником Вас Люди! Будьте здоровы..Храни Вас Бог!

7.04.2020 17:42
- гость -

С тех времен действует старая славянская традиция приносить на могилы гвоздики — символ скорби и печали.

7.04.2020 17:59
- гость -

с первого абзаца:
----------
Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.
----------
кто мне докажет что это именно спаситель?
жили люди себе на земле жили, верили во что-то там себе... пришёл чувак, сказал что жить нужно по другому, собрал вокруг себя круг единомышленников, сам не справился - его ушли... и это если верить рукотворной книжке...
ну хорошо, был, ушёл. а что оставил?
люди разделились! каждый в свою дуду дует и свою линию гнёт! уступать ни кто не хочет! "крестовыми" походами друг на друга ходят! и т.д., и т.п....
вопрос: он правда думал что сделал хорошо? он правда думал что все на планете станут одинаково мыслить и действовать - без эмоций, без ошибок, без чувств??? или он думал что все (в смысле - ВСЕ) станут машинами, роботами, или как сейчас модно говорить - биороботами???
а если он призывать так не всех а только единицы, то зачем?

6.04.2021 17:05
- гость -

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