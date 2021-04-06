Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей?

Фото: Благовещение, Рождество Христово, Сретение. XII в., монастырь святой Екатерины, Синай (фрагмент) / foma.ru
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Его празднуют ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Дата остаётся неизменной, потому что праздник непереходящий. Кроме того, день благой вести входит в число 12 двунадесятых (главных) праздников в православном календаре. Рассказываем истории и традиции этого праздника в рубрике "Вопрос – ответ".
Слово "Благовещение" означает благая, радостная весть. На греческом языке оно произносится как Евангелисмос" (мы говорим "Евангелие", – прим. ред.). Кстати, так называются первые важнейшие в Библии четыре книги Нового Завета.
Согласно преданию, праздник Благовещения посвящён дню, когда Деве Марии явился архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.
Чистота помыслов, полное самоотречение и абсолютная верность Богу, вот те качества, которые были присущи Деве Марии. Согласно Писанию, ни один из праведников ветхозаветной древности не мог превзойти её по силе любви к Богу.
Мария была единственным ребёнком в набожной семье Иоакима и Анны. Супруги жили в Палестине, и Бог послал им дочь уже в преклонном возрасте. С трёх лет Мария воспитывалась в храме. Ещё в детстве она дала обет безбрачия.
Когда ей исполнилось 12 лет (это считалось возрастом совершеннолетия), Мария должна была вернуться к родителям, но они к этому времени уже умерли, либо выйти замуж, но и этого девушка сделать не могла из-за обета.
Священники решили обручить Марию с её дальним родственником, плотником Иосифом. Мужчине на тот момент было 80 лет. И он стал для неё мужем лишь формально, в большей степени выполняя роль опекуна.
Спустя четыре месяца после обручения к Деве явился архангел Гавриил. Это событие описывается в первой главе Евангелия от Луки.
"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", – так возвестил Божий посланник непорочную Марию о величайшей Благодати стать матерью Сына Божия. – Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим".
Мария ответила Гавриилу: "Да будет мне по слову Твоему".
Так в городе Назарете, в Израиле, ангел возвестил будущей Богородице, что через неё явится Иисус Христос. Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.
Уже начиная со II века, Благовещение Девы Марии считали первым в христианской истории шагом к искуплению. Однако, по мнению учёных, сам праздник появился в середине IV века по настоянию святителя Кирилла, епископа Иерусалимского.
Кстати, изначально его именовали как "Зачатие Христа", "Начало искупления", "Возвещение". Название "Благовещение" закрепилось за этим праздником только с VII века.
Накануне вечером патриарх совершает всенощное бдение в храме Христа Спасителя, а 7 апреля в церквях проходят божественные литургии. После службы по традиции праздника Благовещения на ступенях храма выпускают в небо белых голубей.
Белый голубь издавна считается символом мира и добрых известий. Он же знаменует благодать Святого Духа. А ещё белый голубь – символ чистоты Девы Марии. Много лет после литургии христиане отпускали в небо этих птиц, посвящая их Деве Марии.
Комментарии
Читаю все это, дом 2 отдыхает. 12 лет, поженили на 80-нем, которого выставили дураком, так как пороха в пороховницах уже не было, а тут гаврила молодец, вхож в дом, напели ему, что сама родила исуса)))) Сделали историю из этого. Я как читаю все эти праздники православные в ужас впадаю, что они там в свое время употребляли, всем что то чудилось , кто то приходит в обличие кого то, что то там говорит. Но вот простой народ как был стадом так есь так и будет. А прежде чем кидать в меня щас палки, сами чуть чуть углубитесь и почитайте всю эту сантабарбору, особенно про крещение убило.
Ну..Прочитал..Подумал..Спрашиваю..Если это Вас не касается Зачем столько букавок?...))) С Праздником Вас Люди! Будьте здоровы..Храни Вас Бог!
С тех времен действует старая славянская традиция приносить на могилы гвоздики — символ скорби и печали.
с первого абзаца:
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Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.
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кто мне докажет что это именно спаситель?
жили люди себе на земле жили, верили во что-то там себе... пришёл чувак, сказал что жить нужно по другому, собрал вокруг себя круг единомышленников, сам не справился - его ушли... и это если верить рукотворной книжке...
ну хорошо, был, ушёл. а что оставил?
люди разделились! каждый в свою дуду дует и свою линию гнёт! уступать ни кто не хочет! "крестовыми" походами друг на друга ходят! и т.д., и т.п....
вопрос: он правда думал что сделал хорошо? он правда думал что все на планете станут одинаково мыслить и действовать - без эмоций, без ошибок, без чувств??? или он думал что все (в смысле - ВСЕ) станут машинами, роботами, или как сейчас модно говорить - биороботами???
а если он призывать так не всех а только единицы, то зачем?
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