Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей?

Почему матерью Иисуса Христа стала Дева Мария?

Чистота помыслов, полное самоотречение и абсолютная верность Богу, вот те качества, которые были присущи Деве Марии. Согласно Писанию, ни один из праведников ветхозаветной древности не мог превзойти её по силе любви к Богу.

Мария была единственным ребёнком в набожной семье Иоакима и Анны. Супруги жили в Палестине, и Бог послал им дочь уже в преклонном возрасте. С трёх лет Мария воспитывалась в храме. Ещё в детстве она дала обет безбрачия.

Когда ей исполнилось 12 лет (это считалось возрастом совершеннолетия), Мария должна была вернуться к родителям, но они к этому времени уже умерли, либо выйти замуж, но и этого девушка сделать не могла из-за обета.

Священники решили обручить Марию с её дальним родственником, плотником Иосифом. Мужчине на тот момент было 80 лет. И он стал для неё мужем лишь формально, в большей степени выполняя роль опекуна.