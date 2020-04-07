Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей?

Фото: Благовещение, Рождество Христово, Сретение. XII в., монастырь святой Екатерины, Синай (фрагмент)/foma.ru
Православные христиане 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Его празднуют ровно за девять месяцев до Рождества Христова. Дата остается неизменной, потому что праздник непреходящий. Кроме того, день благой вести входит в число 12 двунадесятых (главных) праздников в православном календаре. Рассказываем истории и традиции этого праздника в рубрике "Вопрос-ответ".
Слово "Благовещение" означает благую, радостную весть. На греческом языке оно произносится, как Евангелисмос" (мы говорим "Евангелие" – прим. ред.). Кстати, так называются первые важнейшие в Библии четыре книги Нового Завета.
Согласно преданию, праздник Благовещения посвящен дню, когда Деве Марии явился архангел Гавриил. Он возвестил о том, что вскоре ей предстоит стать Матерью Сына Божия, Спасителя всего мира.
Чистота помыслов, полное самоотречение и абсолютная верность Богу, вот те качества, которые были присущи Деве Марии. Согласно Писанию, ни один из праведников ветхозаветной древности не мог превзойти ее по силе любви к Богу.
Мария была единственным ребенком в набожной семье Иоакима и Анны. Супруги жили в Палестине и Бог послал им дочь уже в преклонном возрасте. С трех лет Мария воспитывалась в храме. Еще в детстве она дала обет безбрачия.
Когда ей исполнилось 12 лет (это считалось возрастом совершеннолетия) Мария должна была вернуться к родителям, но они к этому времени уже умерли, либо выйти замуж, но и этого девушка сделать не могла из-за обета.
Священники решили обручить Марию с ее дальним родственником, плотником Иосифом. Мужчине на тот момент было 80 лет. И он стал для нее лишь формально мужем, в большей степени выполняя роль опекуна.
Спустя четыре месяца после обручения к Деве явился архангел Гавриил. Это событие описывается в первой главе Евангелия от Луки.
"Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами", — так возвестил Божий посланник непорочную Марию о величайшей Благодати стать матерью Сына Божия. — Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим".
Мария ответила Гавриилу: "Да будет мне по слову Твоему".
Так в городе Назарете, в Израиле, ангел возвестил будущей Богородице, что через неё явится Иисус Христос. Церковь считает, что в этот день и начинается Евангельская история: вместе с благой вестью было положено начало спасения человеческого рода.
Уже начиная со II века Благовещение Девы Марии считали первым в христианской истории шагом к искуплению. Однако, по мнению ученых, сам праздник появился в середине IV по настоянию святителя Кирилла, епископа Иерусалимского.
Кстати, изначально его именовали, как "Зачатие Христа", "Начало искупления", "Возвещение". Название "Благовещение" закрепилось за этим праздником только с VII века.
Накануне вечером патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя, а 7 апреля в храмах проходят божественные литургии. После службы по традиции праздника Благовещения на ступенях храма выпускают в небо белых голубей.
Белый голубь издавна считается символом мира и добрых известий. Он же знаменует благодать Святого Духа. А еще белый голубь символ чистоты Девы Марии. Много лет после Литургии христиане отпускали в небо этих птиц, посвящая их Деве Марии.
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